Сейм запретил бандеровщину и снял с Польши ответственность за Холокост

1 Февр. 2018 2018-02-01T23:11:52+03:00

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27 января весь мир вспоминал о жертвах холокоста (в этот день в 1945 году Красная Армия освободила концлагерь Освенцим на юге Польши, где в годы войны были убиты сотни тысяч евреев и славян). А всего пару суток спустя в польском Сенате (верхней палате парламента) приняли закон, весьма неожиданно соединивший холокост и его организаторов. Сейм (нижняя палата) одобрил эту инициативу днём ранее, 26 января.

Итак, отныне в Польше запрещено любое оправдание бандеровской идеологии. Против кого направлен закон - понятно. Соседний Киев давно считает националиста Степана Бандеру героем и не спешит осуждать Волынскую резню, когда в 1943 году украинские боевики целенаправленно убили от 50 до 100 тысяч поляков и евреев. Поэтому, учитывая, что решение Сейма распространяется и на иностранцев, возможна любопытная коллизия. Вы киевский политолог, восхвалявший Бандеру в СМИ или соцсетях? Что ж, в случае посещения Польши вас может ожидать до трёх лет тюрьмы.

Правда, одновременно с этим новый закон запрещает и публично возлагать на Польшу вину в организации холокоста. То есть говорить «германский концлагерь Аушвиц» (как называлось это место по-немецки) разрешено. А вот за «польский лагерь смерти Освенцим» вполне можно загреметь на нары…

Такой почин уже вызвал бурю негодования по обе стороны Атлантики. Госдеп США обвинил Варшаву в «подрыве свободы слова», а министр просвещения Израиля Нафтали Беннет распорядился провести в школах специальный урок о том, как жители оккупированной Европы (включая поляков) помогали гитлеровцам убивать евреев.

- Концлагеря, которыми в годы Второй мировой был усеян европейский континент, действительно создавали нацисты, - комментирует кандидат исторических наук, эксперт по военной истории XX века Дмитрий Суржик. - Но при этом обслуживающий персонал, отвечавший за бесперебойную работу «конвейеров смерти», набирался из местных коллаборационистов (тех, кто сотрудничал с гитлеровцами. - Ред.). И так было везде, кроме Польши. Однако закон, запрещающий дискуссию на подобные темы, а тем более распространяемый не только на своих сограждан, но и на иностранцев, больше похож на попытку цензуры.

Но представители израильской общественности настроены более категорично:

- К сожалению, это задокументированные факты, когда поляки устраивали антиеврейские погромы, помогали гитлеровцам, выдавали, изгоняли и даже сами принимали участие в убийствах, - говорит Нафтали Беннет.

МНЕНИЕ

Авигдор Эскин, израильский публицист: «Это акт международного хулиганства»

- 22 июня прошлого года Варшава утвердила поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые в реальности затрагивали и монументы советским солдатам — их предполагалось снести. То есть поляки специально сделали плевок всем потомкам воинов-освободителей именно в годовщину начала Великой Отечественной, когда Россия отмечает День памяти и скорби.

Теперь происходит то же самое: закон о «снятии вины за уничтожение евреев» принят Сеймом 26 января, накануне международного Дня памяти жертв Холокоста. Видимо, чтобы лишний раз подчеркнуть презрение к евреям и их государству. В Израиле, кстати, отреагировали очень жёстко: инициативу Варшавы уже осудили и премьер-министр, и лидер оппозиции, и Кнессет [парламент]. Так что, возможно, закон будет пересмотрен.

Но главное — Речь Посполитая продолжает демонстративно попирать память тех, кто отдал жизнь за её освобождение. И запрещает рассказывать историческую правду. Например, о том, как происходили еврейские погромы. Когда Красная Армия освободила концлагеря на территории Польши, евреи стали возвращаться в свои дома. И многие тысячи из них были убиты. Немцев тогда уже не было, а советской власти ещё не было. Так кто же их уничтожил?.. Запрет говорить об этом — просто международное хулиганство и презрение к жертвам Холокоста.

КСТАТИ

Польский закон об украинских националистах обеспокоил Порошенко

Президенту Украины Петру Порошенко не понравился закон Сената Польши о наказании за отрицание «преступлений украинских националистов». Он был принят в ночь на 1 февраля и запретил «бандеровскую идеологию». Кроме того, нельзя будет называть нацистские концлагеря польскими. За нарушение запрета могут даже посадить в тюрьму (подробности)