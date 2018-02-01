2018-02-01T18:21:00+03:00
Наши права и льготы

Для российских предприятий разработают программы «нулевого травматизма»

Партнером глобальной кампании по продвижению передовой концепции стал Фонд социального страхования РФ, который взаимодействует с отечественными работодателями
Анна ДОБРЮХА
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Концепция "Нулевого травматизма" - новый подход к организации системы охраны труда на предприятияхКонцепция "Нулевого травматизма" - новый подход к организации системы охраны труда на предприятияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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По закону все работодатели в нашей стране отчисляют взносы в Фонд социального страхования (ФСС РФ). Эти средства расходуются на лечение, поддержку и реабилитацию работников, пострадавших от трудовых травм. Также деньги могут быть направлены на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний — чтобы люди не теряли здоровье на работе, а руководители предприятий и организаций не лишались ценных трудовых ресурсов. Именно второе направление сегодня признано наиболее перспективным во всем мире: лучше предотвращать аварии, травмы и болезни, чем бороться с их последствиями.

В рамках такого подхода Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) разработала Концепцию «Нулевого травматизма», или «Vision Zero». В сентябре прошлого года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда в Сингапуре была запущена глобальная международная кампания по продвижению и реализации этой концепции. А в январе нынешнего года к ней присоединился ФСС РФ — МАСО вручила Фонду сертификат официального партнера программы по продвижению концепции «нулевого травматизма».

Справка «КП»

Концепция «Нулевого травматизма» - «Vision Zero» - это качественно новый подход к организации системы охраны труда на предприятии для предотвращения травм и профзаболеваний. Ставится цель избежать любых несчастных случаев на производстве, для чего концепция предусматривает семь «золотых» правил. В их числе — личный пример лидеров — руководителей предприятий, демонстрирующих соблюдение правил безопасности; работа по выявлению угроз и учету рисков для здоровья при конкретных видах работ; развитие профессиональных навыков и повышение квалификации работников для грамотного пользования новыми средствами производства и сизами (средствами индивидуальной защиты); а также мотивация работников путем их привлечения к решению вопросов охраны труда.

Как пояснил в одном из своих выступлений генеральный секретарь МАСО Ханс-Хорст Конколевски, говоря о глобальной миссии новой концепции, «жизнь священна, и у каждого человека есть право вернуться домой живым после работы; от того, каким будет будущее сферы охраны труда, без сомнения, зависит жизнь как нынешнего, так и следующего поколений».

По словам представителей ФСС РФ, для продвижения и реализации Концепции «Нулевого травматизма» Фонд планирует работать со страхователями (то есть работодателями. - Ред.), привлекать к участию в глобальной кампании и разработке передовых программ охраны труда крупные предприятия и организации. «Многим идея «нулевого травматизма» пока покажется амбициозной, однако это одна из основных задач Фонда» - подчеркивают в ФСС.

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