2018-02-01T18:57:25+03:00
Наши права и льготы

Какие выплаты ждут родителей малышей в 2018 году

О том, как выросли пособия в связи с материнством, рассказывают эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Из средств ФСС РФ в 2018 году будут выплачивать четыре вида пособий по материнствуИз средств ФСС РФ в 2018 году будут выплачивать четыре вида пособий по материнствуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Если женщина работает по трудовому договору, то по закону ее работодатель платит взносы в Фонд соцстраха (ФСС РФ). Из средств Фонда выплачиваются четыре вида пособий по материнству (см. ниже). Причем, в ряде случаев вместо матери оформить и получить выплаты может отец ребенка или другой родственник, ухаживающий за малышом. Как рассказали «КП» эксперты ФСС РФ, в 2018 году размеры пособий подросли и на сегодня выглядят так:

- Пособие по беременности и родам («декретные») равно 100% среднего заработка будущей мамы и выплачивается за весь период декретного отпуска. Напомним, по общему правилу такой отпуск составляет 140 дней – 70 календарных дней до родов и 70 после. Исходя из законодательства, предельный размер пособия по беременности и родам в 2018 году может составить 282 493,4 руб. за 140 дней декретного отпуска, это на 3 500 руб. больше, чем в 2017 году. В случае осложненных родов максимальный размер декретных в 2018 г. составит 314 778,36 руб., а при многоплодной беременности — 391 455,14 руб.

- Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности с 1 февраля 2018 г. составляет 628,47 руб. Такое пособие выплачивается, если будущая мама встает на учет в женской консультации на сроке беременности до 12 недель.

- Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2018 г. равно 16 759,09 руб.

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет равно 40% среднего заработка мамы либо другого члена семьи, который находится в отпуске по уходу за малышом. Поясним: Трудовой кодекс позволяет взять такой отпуск вместо матери отцу, работающей бабушке, дедушке или другому родственнику. Максимально возможный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2018 году составляет 24 536,57 руб. При этом с 1 февраля 2018 г. пособие не может быть ниже 3 142,33 руб. по уходу за первым ребенком и 6 284,65 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.

Еще больше полезной информации вы можете найти на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы». Свои вопросы о пособиях в связи с материнством присылайте на адрес dobruhak@kp.ru Мы обязательно ответим на них вместе с экспертами ФСС РФ.

Еще больше материалов по теме: «Наши права и льготы: Пособия семьям с детьми»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна ДОБРЮХА

 
Читайте также
Прямые выплаты социальных пособий на карту «Мир»: из Крыма на всю Россию
Эксперты назвали 5 преимуществ использования такой карты для получения пособий из Фонда соцстраха и рассказали о перспективах пилотного проекта, который стартовал на Крымском полуострове
Социальные сервисы для людей с инвалидностью: Каждому - по потребностям
Какие меры принимает государство, чтобы улучшить обслуживание людей с ограниченными возможностями, «КП» рассказал заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Алексей Кошелев [аудио]
Три полезных социальных сервиса, которые облегчат нам получение госуслуг
Эти сервисы разработаны и реализуются Фондом социального страхования (ФСС РФ), который отвечает в нашей стране за оплату больничных, пособий в связи с материнством и обеспечение инвалидов льготными средствами реабилитации
Новости 24
В сети опубликовали спойлеры восьмого сезона «Игры престолов»
Синоптики предупреждают москвичей о феноменальных снегопадах
Политолог назвал реакцию Рады на польский закон попыткой занять жесткую позицию
Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале финансового года
Пьяный студент выжил после падения на рельсы в московском метро
Двое мужчин погибли под колесами пригородной электрички в Подмосковье
"Барселона" выиграла у "Валенсии" 1:0 в первом полуфинале Кубка Испании
Глава МИД КНДР обратился в ООН с требованием отреагировать на «опасные игры» США
Банк России отозвал лицензии у двух московских банков
В Совфеде назвали позором для Макларена и WADA решение CAS по российским спортсменам
В 2018 году в России планируется выдать больше семи тысяч жилищных сертификатов
В Китае появилась вакансия, на которую претендуют три тысячи человек
Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов