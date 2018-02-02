Какие выплаты ждут родителей малышей в 2018 году

2 Февр. 2018 2018-02-01T18:57:25+03:00

Из средств ФСС РФ в 2018 году будут выплачивать четыре вида пособий по материнству Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Если женщина работает по трудовому договору, то по закону ее работодатель платит взносы в Фонд соцстраха (ФСС РФ). Из средств Фонда выплачиваются четыре вида пособий по материнству (см. ниже). Причем, в ряде случаев вместо матери оформить и получить выплаты может отец ребенка или другой родственник, ухаживающий за малышом. Как рассказали «КП» эксперты ФСС РФ, в 2018 году размеры пособий подросли и на сегодня выглядят так:

- Пособие по беременности и родам («декретные») равно 100% среднего заработка будущей мамы и выплачивается за весь период декретного отпуска. Напомним, по общему правилу такой отпуск составляет 140 дней – 70 календарных дней до родов и 70 после. Исходя из законодательства, предельный размер пособия по беременности и родам в 2018 году может составить 282 493,4 руб. за 140 дней декретного отпуска, это на 3 500 руб. больше, чем в 2017 году. В случае осложненных родов максимальный размер декретных в 2018 г. составит 314 778,36 руб., а при многоплодной беременности — 391 455,14 руб.

- Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности с 1 февраля 2018 г. составляет 628,47 руб. Такое пособие выплачивается, если будущая мама встает на учет в женской консультации на сроке беременности до 12 недель.

- Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2018 г. равно 16 759,09 руб.

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет равно 40% среднего заработка мамы либо другого члена семьи, который находится в отпуске по уходу за малышом. Поясним: Трудовой кодекс позволяет взять такой отпуск вместо матери отцу, работающей бабушке, дедушке или другому родственнику. Максимально возможный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2018 году составляет 24 536,57 руб. При этом с 1 февраля 2018 г. пособие не может быть ниже 3 142,33 руб. по уходу за первым ребенком и 6 284,65 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.

Еще больше полезной информации вы можете найти на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы». Свои вопросы о пособиях в связи с материнством присылайте на адрес dobruhak@kp.ru Мы обязательно ответим на них вместе с экспертами ФСС РФ.