Группа «На-На» возвращается на сцену с новым хитом

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:31:46+03:00

Музыканты все это время работали над новыми хитами Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Давно группа «На-На», снискавшая популярность в 90-х, не радовала поклонников новыми хитами. Появились даже слухи, что Бари Алибасов распустил группу и закрыл проект.

А теперь стало известно, что музыканты все это время работали над новыми хитами.

Песню для новой программы им написал поэт Михаил Гуцериев. Музыку для композиции «Сделал шаг» сочинили Михаил Бабанов и Игорь Дворянинов. Без интриги не обошлось. Первоначально было заявлено, что это танцевальный хит проекта Nanarevolution & Andrian. Однако, кто именно скрывается под этим названием, держалось в тайне до вчерашнего дня.

Всю неделю в эфире и соцсетях популярной радиостанции проходил конкурс, участникам которого предлагалось ответить на вопрос: кто же исполняет модную новинку? Счастливые победители конкурса 30 января были приглашены на живое исполнение песни «Сделал шаг» в студию радиостанции. Потом было объявлено, что под именем Nanarevolution скрывается легендарная группа «На-На», а автором модной аранжировки выступил Андриан Мельников, известный как диджей Andrian.

Группа На-На - Сделал шаг .

Кстати, это не первая песня Гуцериева, написанная для подопечных Алибасова.

В начале 2017 года была выпущена песня «Зинаида». В рамках проекта Nanarevolution выйдут еще как минимум два танцевальных хита на стихи поэта.

- Бари Алибасов принес на студию большую папку стихов Михаила Гуцериева. Мы решили поэкспериментировать с ними. У нас работают талантливые ребята Михаил Балабанов и Игорь Дворянинов, которые написали музыку к песне «Сделал шаг», - рассказал Владимир Политов, солист группы «На-На».

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