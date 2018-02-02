Никогда не ссорься с китайцем. Часть 11

2 Февр. 2018 2018-02-02T11:12:57+03:00

Китайцы делают деньги буквально на всем. Даже на таком странном развлечении, как катание на лошади по льду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части

ОНИ - КАК РУССКИЕ ИЗ 90-х

Прозрение наступило по дороге из Даляня в Пекин.

Мы не понимаем Китай.

Он добродушен, гостеприимен, прост, открыт. Нам даже чудилось, что китайцы и есть мы, русские, - только из 90-х…

Те же клубы и рестораны, те же нищие, те же купцы-миллионеры, которых в разных городах ждут по одной-две семьи - жена, два ребенка (обеспеченным и образованным уже разрешается второго). Они покажут тебе их фото с умилением (чем больше любовниц и отпрысков, тем больше китайское сердце). Расскажут, что в их фирмах работают тысячи ненужных людей, потому что давать соотечественникам работу - благородно. И главное - круто.

Понт для китайца дороже денег, и потому Китай сейчас на первом месте в мире по продажам люксовых товаров. Один из таких ребят даже сгоряча подарил «Бентли» своей уборщице (здесь об этом много писала пресса), но все равно не прогадал - фирма от такой рекламы озолотилась…

«Нормальный китаец вряд ли даже осознает, что есть такая штука - совесть. Он абсолютно самодостаточен.»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Здесь та же коррупция. Она сложнее, ее даже называют национальной деловой культурой «Гуаньси» - где кланы, родня, подарки и деловой этикет ядрено замешаны в некое учение.

Но когда спросишь у какого-нибудь коммуниста, дескать, какое гуаньси, тут же расстреливают на стадионах, - смеется.

- У нас, - говорит, - очень смелые, героические коррупционеры…

И вот когда твое прекраснодушие зашкаливает и ты уже думаешь - ну какая тут китайская загадка?! - если бы не Горбачев - Ельцин, мы бы так же жили…

И тут в самолете на Пекин ты встречаешь хмурого бизнесмена Серегу из Москвы. Представителя металлургической фирмы.

Еще 50 лет назад Китай был на задворках мировой экономики.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И Серега спрашивает:

- По работе приехал?

- Да, - говорю. - Неделю уже в Китае.

- Нравится?

- Очень.

- Я тут шестой год, - зевает. - Тоже нравилось. Но сейчас хочется кого-нибудь убить...

Серега рассказал свою историю. Но перед этим спросил:

- Ты еще не дрался с китайцем?

- А должен был? - пожал плечами я.

- Ни в коем случае! - говорит очень серьезно. - Главный урок иностранцам - не ссорься с китайцем. И дело даже не в том, что тебе сломают нос и тебя же посадят. В Китае, если случается ДТП, прохожие стараются не подходить к пострадавшему. Есть риск, что он очнется и укажет на тебя - ты меня сбил! Иностранцы не в курсе и подставляются.

Русские совершили ошибку европейца, думая, что находятся с Китаем на одной планете.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЕСТЬ ЛИ У ПОДНЕБЕСНОЙ СОВЕСТЬ?

Слушая Серегу, я вспомнил книгу Владимира Марченко «Как стать сюнди» (закадычным другом):

«Нормальный китаец вряд ли даже осознает, что есть такая штука - совесть. Он абсолютно самодостаточен. Вот идет китаец по краю тротуара. И вот вдруг решает, что именно сейчас и здесь ему нужно перейти через дорогу. Он не смотрит по сторонам. Он просто внезапно делает шаг с тротуара на дорогу. И не спеша отправляется наискосок через улицу… Именно поэтому в Китае водители так часто сигналят. Они понимают, что оборачиваться пешеходы не будут, пешеходы выше этого... И как же, подумайте сами, может мучить человека совесть, если он живет в полном ладу с собой? Чтобы совесть росла, ей нужна питательная среда, рефлексия и толстовщина. У китайцев этого нет. Какая такая совесть?»

Серега говорил о том же. Только металлургическими терминами и матом.

Речь шла о литейном оборудовании, которое китайцы обязались поставлять в Россию. И русские совершили ошибку европейца, думая, что находятся с Китаем на одной планете.

Приехали, поторговались, получили отличную скидку, подписали контракт и, потирая руки, уехали.

Все по китаеведу Марченко, который «медовый» месяц русско-китайских отношений описывает так:

«Вся предыдущая жизнь в бизнесе приучила русских к тому, что подписание контракта означает начало работы.

И тут вдруг, бережно упаковав свежеподписанный документ в красивую папочку, русский бизнесмен слышит от своего китайского уже официального партнера: «Отлично, а теперь расскажите - чего вы от нас хотите?» И вот здесь у наших происходит разрыв шаблона. Они вдруг понимают, что весь мир вокруг - иллюзия, сон бабочки. Половина моих знакомых после подписания первого контракта с китайцами резко ударилась в восточную философию, стали буддистами или даосами».

Китайцам, чтобы побывать в Венеции, совершенно не обязательно ехать в Италию. Они могут просто поехать в Далянь, где в одном из районов построили свой аналог.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Серега тоже стал даосом, когда пришла первая партия из Китая. Качество оборудование было таким, что на заводе чуть не случилась катастрофа. Сергей срочно был командирован в Китай, где теперь и живет.

- Я хожу по заводу и проверяю каждую партию, - вздыхает он. - Ругаюсь, борюсь с «чабудо» (по китайски - «так сойдет»), заставляю отпустить качественный товар. Пью водку с начальником, дарю подарки. Потому что, если он не станет мне сюнди (другом. - В. В.), китайцы расслабятся - и начнется чабудо. Пришлют в Россию хрень, которая нам взорвет завод. И проверять надо, даже если начальник завода сюнди. Потому что его заместитель - еще не сюнди. Тут все на личных отношениях. Тебе кто-нибудь здесь говорил нет?

- Нет.

- В том-то и беда. Приедет из России лопоухий бизнесмен вроде тебя и предлагает китайцу: сделаешь тысячу табуреток за три рубля? Тот - да. А за два? Тот - да. И делает с виду такие же табуретки, что поставляются в США. Но покрытые чем-то ядовитым и рассыпающиеся при сквозняке. Китайцы молодцы, они и с двух рублей прибыль получат, но удивятся: «странные русские, кому они это продают?!»

Контракты здесь читают внимательно. Китайцы могут прислать в Россию вагон авторучек, из которых пишет процентов 20. А на возмущенные крики укажут на контракт: «Где здесь сказано, что они вообще должны писать?»

А потом отправят в драгоценные США отличный товар, потому что перед Америкой выгодно держать марку. Она заказывает по 100 контейнеров в день, а захудалая Россия - три в год, поэтому туда и идет брак…

По словам Сергея, к Китаю он привык. Хотя в последнее время с ростом китайского патриотизма (все как у нас - мы центр Вселенной, Америка - плохо, все копают против нас) к иностранцам здесь стали относиться хуже.

- Скажем так, без прежнего пиетета, - пожимает плечами бизнесмен. - А может, я просто устал (задумывается). Домой хочу. Не приживаются тут русские.

- Почему?

- Не знаю. Чужое…

Китайцам перед Америкой выгодно держать марку. Она заказывает по 100 контейнеров в день, а Россия - три в год, поэтому туда и идет брак…Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СКАЗКА О ДВУХ МУЖИКАХ

Цитата из книги Владимира Марченко:

«Я пару лет назад общался с китайцем. Он мне говорил, что основные проблемы возникают потому, что люди из разных стран в детстве читают разные сказки. И привел пример из китайского фольклора. Жили-были два мужика. Случилось так, что стали cмертельными врагами... И вот сошлись они в схватке. Один был явно сильнее, быстро второго на землю кинул, вытащил меч и приставил к горлу. Глядит - а поверженный соперник лежит, дрожит, смотрит жалобно, помирать ну совсем не хочет. Пощадил тогда сильный своего слабого противника, плюнул и говорит: «Ты такой жалкий, что тебя даже убивать противно. Живи с осознанием своей никчемности, это будет тебе лучшим наказанием». И повернулся, чтобы уйти. А этот второй, слабый и жалкий, подскочил быстренько и, не будь дурак, сунул первому кинжал под лопатку.

- И вот как ты можешь охарактеризовать этих двоих? - спрашивает меня мой китайский знакомый.

Я, естественно, говорю:

- Первый - сильный и благородный, а второй - ничтожный и презренный, напал со спины на того, кто только что ему жизнь подарил.

- Вот-вот, - смеется мой китаец. - В русской да и в европейской культуре именно так: благородство и честь против трусости и предательства. В китайской же сказке мораль совсем другая. Первый - просто дурак: если уж не убил врага, то хотя бы никогда не поворачивайся к нему спиной. А вот второй - вовсе не жалкий, он как раз сильный. Потому что в итоге он победил.

Как именно победил - для китайца не важно. Важен результат».

Продолжение следует.