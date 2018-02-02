2018-02-02T02:12:13+03:00
Профессии будущего

Вышел в свет новый учебник для технологов «Химия пищи»

Книга предназначена для студентов, преподавателей и специалистов пищевых предприятий
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: timacad.ru/GLOBAL LOOK PRESSФото: timacad.ru/GLOBAL LOOK PRESS
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Издательство «ЛАНЬ» выпустило новый учебник для технологов «Химия пищи» авторов Людмилы Антиповой и Нины Дунченко. Книга предназначена для бакалавров и магистров, изучающих направления «Продукты питания животного происхождения», «Биотехнология» (профиль «Пищевая биотехнология»), для аспирантов направления «Промышленная экология и биотехнологии», а также для педагогов и специалистов предприятий пищевой отрасли.

Авторы учебника приводят данные об основных компонентах продуктов питания - белках, жирах, углеводах, минеральных веществах, витаминах, ферментах и гормонах, подробно разбирают их химическую и пространственную структуру, физико-химические свойствах и биологические функции. В книге приводятся современные методы исследования, а так же рассматриваются вопросы правильного и здорового питания и требования к качественным и безопасным продуктам.

Автор книги, и.о. декана технологического факультета Российского государственного аграрного университета, профессор Нина Дунченко передала авторские экземпляры в Центральную научную библиотеку имени Н.И. Железнова.

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