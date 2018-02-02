Как на самом деле сдают экзамены в ГИБДД

2 Февр. 2018 2018-02-02T11:12:57+03:00

По мнению экспертов, 30% всех получивших права в России давали взятки за сдачу экзамена. Фото: Юлия Лоза

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По ключевым словам «ГИБДД, взятка» Google выдаст кучу ссылок на новости - взяточников из ДПС ловят буквально каждый день. Зато, если верить новостям, инспекторы, оценивающие начинающих водителей, - люди святые. Капитан полиции из Кирова, взявший у ученика 15 тыс. руб., оказался чуть ли не единственной паршивой овцой - за последние полгода в СМИ встретилась лишь пара сообщений о поимке взяточника-экзаменатора из ГИБДД.

А вот пытающихся дать на лапу во время экзамена куда больше. В Алтайском крае, Ростове-на Дону, Москве наивные бедолаги пытались передать деньги полицейским прямо под камерой в служебной машине. Неужели установленные в автомобилях экзаменаторов средства видео и аудиозаписи действительно сделали сдачу на права абсолютно честной?

Источники «КП» и недавние ученики автошкол в один голос утверждают: инспекторы по-прежнему охотно берут деньги за помощь на экзамене - считай, за получение прав.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОДСТРАХОВКА

Еще в начале 2000-х моей знакомой водительское удостоверение подарили на день рождения: в конверте с ленточкой. Сегодня такое невозможно - личное присутствие будущего водителя на экзамене необходимо. Более того, теорию придется выучить и сдать самому. Ее сдают на компьютере под камерами: посадить сдавать за себя другого человека и фальсифицировать результаты невозможно. Источник «КП» в полиции рассказал, что в работу цифровой системы никто не лезет - попытки вмешательства оставят следы, которые обнаружит первая же проверка. Коррупционные возможности остаются только на практическом экзамене, по вождению.

В прошлом году в мотошколе сразу два инструктора из трех учивших меня предложили «помочь» со сдачей экзамена.

- Олег, если ты не хочешь терять время на пересдаче, только скажи. Проверку можно упростить, - сказал наставник в конце занятия, когда я слезал с учебного мотоцикла.

За все про все попросил сущую ерунду: 14 тыс. руб. (это притом что все обучение на категорию А стоило 16 тыс.). Быстрый опрос друзей с небольшим стажем вождения легковых авто показал: буквально всем предлагали заплатить.

- Мы еще не успели в город выехать, а наставник уже начал убеждать, что я сама не смогу сдать экзамен, - рассказала «КП» москвичка Наталья. - В итоге я согласилась дать взятку. На права сдавала в феврале 2017 года в Марьине.

Анастасии, сдававшей экзамен в столичном Измайлове, тоже предложили помочь за 20 тыс. руб. - это было в конце 2014 года.

- Я отказалась, и инструктор начал давить и унижать меня, - рассказывает Анастасия. - Ушла к другому преподавателю, и сама ему сказала, что хочу купить права. Все мои подруги, настолько я знаю, тоже давали взятку.

Экзаменаторы в ГИБДД никогда не берут деньги напрямую - действуют через знакомых, чаще всего инструкторов автошкол.

- В 2017 году с учеников в Москве брали по 25 - 30 тыс. руб., - рассказал «КП» автоинструктор Николай. - Экзаменатору в ГИБДД из них достается 15 тыс. рублей. В провинции расценки ниже: 5 - 10 тыс. руб.

Плата полицейскому называется «подстраховкой», поскольку 100-процентную гарантию успеха взятка не дает. Но инспектор ГИБДД будет помогать.

Прием экзамена снимается на камеру (записи потом хранятся не меньше месяца), поэтому видимость работы надо создавать в любом случае. В слепой зоне объектива инспектор показывает рукой, в какую сторону и на сколько надо выворачивать руль. Экзаменатор, используя вторые педали, страхует ученика, не давая ему заглохнуть, перегазовать или укатиться не туда. Иногда гаишник даже ручником пользуется сам.

Только таймер обмануть нельзя. Если начинающий водитель будет дико тупить и не уложится в положенные 10 минут, то экзамен он провалит. Правда, на пересдаче ему по-прежнему будет гарантирована «подстраховка».

Источники «КП» и недавние ученики автошкол в один голос утверждают: инспекторы по-прежнему охотно берут деньги за помощь на экзамене - считай, за получение прав.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НЕ МОЖЕШЬ НАУЧИТЬ - УБЕДИ ЗАПЛАТИТЬ

Автошколам система взяток помогает неплохо заработать. В среднем, обучение на права категории B в Москве сейчас стоит 20 - 30 тысяч рублей. Большая часть этой суммы - оплата инструктору по вождению.

10 - 15 тыс. с каждой полученной взятки повышает его заработок вдвое. Понятно, что инструктору выгодно не подготовить к сдаче экзамена, а раскрутить на «подстраховку». При этом не все инструкторы вообще способны научить езде. По словам владельцев автошкол, многие преподаватели просто покупают свидетельства на право обучения вождению.

- Каждый фиктивно подготовленный инструктор распространяет собственные водительские ошибки на сотни своих учеников, которые, получив права, будут повторять эти ошибки в течение десятилетий, - говорят в Российском союзе автошкол.

При желании можно вообще не учиться - договориться с автошколой о подготовке пакета документов в ГИБДД без посещения занятий. Правда, оплатить курс обучения все равно придется. Идут на такое далеко не все школы, но многие. А дальше описанная выше схема: теорию сдаешь сам, за сдачу вождения платишь. Полная стоимость такого пакета около 60 тыс. руб.

Председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев заявляет, что 30% всех получивших права в России давали взятки за сдачу экзамена. Другие опрошенные «КП» эксперты с этой оценкой согласились.

По данным ГИБДД, в 2015 году в России сдали на права 1,6 млн. человек. Получается, 450 тыс. из них дали взятку в среднем по 20 тыс. руб. То есть 9 млрд. руб.!

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СОГЛАШАЮТСЯ?

Никаких препятствий сдать экзамен по-честному в действительности нет - инспекторы ГИБДД специально никого не заваливают. Деньги просто упрощают процедуру. Вот основное, за что люди готовы заплатить:

Скорость. Неудачные попытки пересдать вождение могут растянуться на срок до полугода, по прошествии которого придется снова сдавать теорию. Как раз те, кто не хочет полгода бегать по экзаменам, платят за возможность получить удостоверение сразу.

Спокойствие. Как было у моей знакомой Насти. Плохой учитель буквально вбил в голову мысль, что начинающий водитель не может сдать сам. Тогда взятка - повод избавиться от фобии.

Комфорт. На экзамене все ученики стоят на улице и ждут, когда подойдет их очередь. Кто за кем сдает - неизвестно. Поэтому уходить нельзя, в любой момент могут вызвать. Летом народ часами жарится на солнце. Зимой люди мерзнут. Тех, кто заплатил, часто пускают в первую очередь.

КСТАТИ

Мошенники охотятся за паспортными данными

В интернете много объявлений, предлагающих купить права, вообще не являясь на экзамен, - достаточно просто прислать свои данные, фото и 15 - 40 тыс. руб. Новенькое в/у привезут прямо на дом. С такими предложениями связываться не стоит: вам продадут просто липовое удостоверение, сделанное на кустарном оборудовании.

- Первый же инспектор ГИБДД определит подделку, - рассказал «КП» источник в дорожной полиции. - Когда через руки постового прошли тысячи прав, липа чувствуется моментально. Тем более подлинность удостоверения на месте можно проверить по базе. И тогда водителю с подделкой грозят штрафы около 100 тыс. руб.: за езду без прав плюс за использование фальшивого документа.

- Объявления о продаже прав часто создают для сбора личных данных, - рассказал «КП» оперуполномоченный УВД ЮВАО Москвы Антон Новиков. - Кредитное мошенничество - лишь один из вариантов использования чужих паспортных данных. На жертву можно оформить липовую фирму, чужое имущество. Да много чего. Главное - добытая информация может быть использована для противозаконных целей. А это в любом случае плохо.