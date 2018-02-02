Наставник шоу «Голос. Дети» Баста: Как и любой ребенок, я циник и прагматик

2 Февр. 2018 2018-02-02T02:59:23+03:00

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Шоу «Голос» возвращается - в детской инкарнации. Пестовать маленьких вокалистов призваны Валерий Меладзе, Пелагея и Баста, который объяснил «КП», когда стоит нажимать красную кнопку.

- Я счастлив вернуться в шоу «Голос». У нас отличная компания. Все проходит прекрасно и легко.

- Неужели ни разу не поспорили с другими наставниками за юные дарования?

- Наоборот, что вы. Хочется помочь друг другу, уступить или помочь. Мы все на одной волне - работаем с юмором. Вообще я удивлен такому числу талантливых детей.

- Выходит девочка. Фальшивит. Вы сидите спиной и слышите, что она не бездарна, а волнуется. Как поступите?

- В красных креслах сидят люди, которые могут услышать удивительные и особенные краски. Мы не педагоги по вокалу, наша задача в другом. Понятно, что за несколько месяцев переучить ребенка нельзя. Поэтому наставники берут детей с уже сформировавшимися голосами и работают. Это своего рода тренерская работа.

- И психологический тренинг. Как наладить взаимодействие с толпой незнакомых детей?

- Они не приемлют дистанции или высокомерия. Вообще с детьми я схожусь довольно легко. Может, потому что сам такой инфантильный? (Пожимает плечами.) Думаю, ребенку важно услышать оценку его таланта, вокала. Они должны понимать, что с ними работают как с профессиональными артистами. Других вариантов нет.

- Со старшей дочкой Машей вы на концерте в Кремле пели «Колыбельную», а потом в «Олимпийском» - гимн жизни «Сансара». Можете представить ее в детском «Голосе»?

- К сожалению, в этом смысле я холодный циник и прагматик. Как и любой ребенок. В этом и заключается инфантилизм: когда ребенок понимает, что подарок ему не нужен, то просто от него отказывается. Ему дарят, а он открывает, смотрит - и ставит в сторону. Ничего личного. Конечно, я постараюсь помочь, если дочь захочет пойти на этот конкурс. Но вокалом надо серьезно заниматься. Иначе ее просто сольют после первого выступления.

- Есть мнение, что родители приводят детей на конкурсы и телепроекты, чтобы реализовать собственные амбиции.

- Всегда бывает по-разному. Я занимался в музыкальной школе с 6 лет. Меня таскали по экзаменам, смотрам, я выступал в домах ветеранов, домах престарелых. Везде! И я благодарен бабушке, которая это делала. Потому что это то, чему я в итоге научился. Клянусь: хочу, чтобы мои дети были счастливы. Захотят в «Голос»? Сделаю все - найду педагогов, будем заниматься.

- Вы уже были наставником в «Голосе-4». Рэпер Гнойный засветился в вокальном шоу «Успех». Получается, рэп - этот чрезвычайно правдивый жанр - сливается с шоу-бизнесом, часто очень фальшивым, приближается к попсе. Нет ли в этом какого-то противоречия?

- Я здесь не потому, что продался. Делаю то же, что и всегда: выпускаю альбомы Ноггано (под этим именем музыкант сочиняет хулиганский рэп. - Ред.) и песни Басты. Просто люди оценили то, что я сделал, и решили пригласить меня. За этим нет никаких мешков с деньгами. Я продолжаю быть таким, каким был всегда.

«Голос. Дети». Сегодня, 21.30, Первый.