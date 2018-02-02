2018-02-02T14:48:58+03:00
Звезды

Похудевшая Ляйсан Утяшева высказалась о пластике

Гимнастка рассказала, что сделала для того, чтобы ее лицо изменилось до неузнаваемости
Ольга АНТОНОВА
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Ляйсан Утяшева: "Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем?"Ляйсан Утяшева: "Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем?"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ляйсан Утяшева активно ведет свой инстаграм, где делится с подписчиками фотографиями с мужем и детьми, рассказывает о своих новых проектах, пишет об отдыхе семьей. Но с недавного времени фолловеры все чаще стали интересоваться у спортсменки, почему она так сильно изменилось, мол, у Ляйсан стало совсем другое лицо. Не результат ли это проведенной пластики?

В интервью журналу Hellо гимнастка решила объяснить, что произошло на самом деле. "Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки изменились после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла девять килограммов!" – отметила она.

Ляйсан рассказала, как добилась таких хороших результатов. "Ирина Винер говорила мне когда-то, что при моем типе лица нельзя поправляться. Даже 500 граммов лишнего веса сразу округляют щеки. Работая над новым проектом, я проводила по шесть часов в зале, соблюдала правильную спортивную диету. Так мне удалось похудеть и приобрести почти спортивную форму. Так что моему омоложению способствовал спорт, а не пластика", – цитирует ее HELLO!

Утяшева призналась, что в детстве не собиралась быть гимнасткой и свои мечты связывала с другой сферой. Но жизнь повернулась по-другому, - сообщает сайт Дни. Ru.

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