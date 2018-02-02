2018-02-02T18:11:39+03:00
Политика

Зампредседателя ЦИК Булаев: «Есть недопонимание по зарубежным счетам кандидата от КПРФ»

У Павла Грудинина обнаружили еще несколько заграничных банковских счетов и дом на Средиземноморском побережье Испании
Сергей ПОЛОСАТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments235
Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. Фото: Михаил Терещенко/ТАССЗампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

Журналисты, находящиеся в Центризбиркоме РФ были немало удивлены, увидев утром в пятницу кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в помещении Центральной Избирательной комиссии. На вопрос о цели приезда Грудинин ответил, что это связано с необходимостью заверить доверенных лиц.

- Необходимо срочно оформить всех доверенных лиц, - буквально заявил он и добавил. - Это важно. Очень.

Но, как оказалось, у Павла Николаевича в ЦИК оказались другие вопросы. Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев рассказал, что темой его встречи с кандидатом от КПРФ были старые, не до конца закрытые зарубежные банковские счета Павла Грудинина и новые, о которых ранее ничего не знали ни в ЦИК, ни в Федеральной налоговой службе (ФНС). Как деликатно выразился Булаев, «есть недопонимание».

- Мы сегодня обсудили вопросы, касающиеся счетов двух банков Швейцарии и двух банков Австрии, по которым нет документов абсолютно точно, подтверждающих их закрытие. Я уверен, что это недоразумение и Павел Николаевич говорил об этом же. В течение ближайших нескольких дней документы, подтверждающие закрытие этих счетов, было обещано представить. - сообщил Булаев журналистам. Причем, по его словам, речь идет о двух совершенно новых счетах в Швейцарии, о которых кандидат от КПРФ ранее не говорил, но сегодня заверил, что они тоже закрыты.

Кроме того, обнаружилось, что незадолго до выдвижения - осенью прошлого года - семья Грудининых приобрела за почти миллион долларов трехэтажную виллу с бассейном в испанском курортном городке на побережье Средиземного моря. Впрочем, этот факт вряд ли можно вменить самому Павлу Николаевичу, поскольку недвижимость записана на его совершеннолетнего сына Антона, который работает у отца в ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Однако и без испанской виллы постоянно возникающие скандалы, вызванные «забывчивостью» Павла Николаевича, могут сыграть злую шутку с его статусом «кандидата в президенты». Напомним, что предыдущий скандал с зарубежными счетами и их экстренным закрытием также был вызван «забывчивостью» кандидата от КПРФ.

Можно предположить, что если бы не выдвижение Грудинина именно от крупнейшей оппозиционной партии России - КПРФ - ему вряд ли предоставили бы столько «бонусов» и возможностей для сохранения в списках.

И, наверное, стоит приветствовать введение на следующих выборах обязательной медицинской комиссии для обследования кандидатов в президенты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грудинин рассказал о своей зарплате, загрансчетах и личной жизни

Кандидат в президенты от КПРФ дал предвыборную пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Павел Грудинин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Сергей Собянин - "КП": «В центре новых парковок не будет, метро дотянут до Солнцево, реконструкцию улиц начнут на окраинах»
В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы побеседовали с мэром Москвы о том, что сейчас происходит в столице и чего ждать в ближайшем будущем. Публикуем его ответы на главные вопросы [видео]
Новости 24
В Москве обещают сильнейшие для февраля снегопады за последние 100 лет
Посольство РФ в Испании разочаровано выдачей США российского программиста Левашова
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жилой дом
Конгресс США опубликовал документ о нарушениях ФБР при расследовании «российского дела»
В Совфеде сообщили о скором оснащении ВС России новейшим гиперзвуковым оружием
Глава СПЧ: Сванидзе и Шевченко продолжат «дружно и слажено» работать в Совете по правам человека
В Москве заработал новый виртуальный мобильный оператор Virgin Connect
Украину оштрафовали за недобросовестное проведение «Евровидения-2017»
СКР взял на контроль расследование покушения на убийство школьника в Калужской области
В подмосковном Подольске загорелся склад с полиэтиленом
Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки»
В Гамбурге бывшие пыточные камеры гестапо превратят в роскошный торговый центр
Подравшиеся в эфире радио «Комсомольская правда» Сванидзе и Шевченко отказались мириться