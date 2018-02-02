5 стран, где дешевле всего отдохнуть в 2018 году

2 Февр. 2018 2018-02-02T19:51:54+03:00

Неожиданно: Вьетнам может обойтись дешевле Болгарии, а Индия - бюджетней Турции. Эксперты поисковика Skyscanner назвали страны, где дешевле всего отдохнуть в 2018 году

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Место под солнцем на время отпуска мы выбираем в первую очередь исходя из своего бюджета (хотя рассказы друзей о райских пляжах слушаем, сайты с описаниями курортов изучаем, но тем не менее).

Специалисты туристического поисковика Skyscanner взялись подсчитать расходы самостоятельных путешественников-россиян на вояж в разные страны: перелет, проживание в отеле или частном секторе, питание в местных кафе, общественный транспорт на месте и недорогие развлечения. Все это – на 14 дней и на двух челове.

Пять самых бюджетных маршрутов (правда, три из них без моря, для пляжного отдыха остаются Абхазия и Индия):

Беларусь - 76 500 руб.

Молдавия - 76 800 руб.

Абхазия - 84 300 руб.

Индия - 85 000 руб.

Армения - 85 500 руб.

Дальше в списке Skyscanner для экономных путешественников – пять стран, где на две недели отдыха вдвоем хватит 91 – 99 тысяч рублей (без шика, естественно). Это Азербайджан, Турция, Непал, Албания и Венгрия.

В общем-то все очевидно кто хочет позагорать и потратить минимум денег, поедет в Турцию и Абхазию. Но все же эксперты советуют сравнивать соотношение цен на авиабилеты с расходами на месте и учитывать длительность поездки:

- В Европу выгоднее лететь на уикэнд или на неделю, потому что авиабилеты сравнительно дешевые, а вот расходы на отель и питание ощутимые. Для путешествия на две недели и больше стоит обратить внимание и на более далекие и даже экзотические направления. Например, лететь из России во Вьетнам довольно дорого, за билеты на двоих придется отдать около 60 тысяч рублей. Но если учесть местные цены, то двухнедельный отпуск во Вьетнаме обойдется вам дешевле, чем, например, в Болгарии, - рекомендует Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России.

А что в России? Неделя в Сочи обойдется в среднем в 44 тысячи рублей на человека – это опять же с перелетом, проживанием, едой, нехитрыми развлечениями. Санкт-Петербург для туристов нынче дороже Москвы: за неделю в Северной столице вынь да положь 48 тысяч с носа, а в Москве хватит 45 тысяч. А самые дешевые для путешественников города России в этом году – Астрахань, Белгород, Уфа и Волгоград.

Понятно, что все это средние цифры – в данном в подсчетах эксперты поисковика momondo учитывали цены на номера в гостиницах 3 – 4 звезды, а можно ведь и попроще найти. То же самое и с едой: в ресторан в центре всей семьей сходить или йогуртом из супермаркета на завтрак обойтись - это две большие разницы.