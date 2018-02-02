«Муж» Божены Рынской разводится с женой

2 Февр. 2018 2018-02-02T19:23:08+03:00

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Несколько лет друзья и недруги Божены вполголоса обсуждали ее семейный статус. Мол, журналистка спокойно пишет «муж» про Игоря Малашенко, но при этом он находится в законном браке с другой женщиной. Рынска тему не трогала, свой семейный статус не проясняла, при этом говорила, что планирует заводить детей. Но то ли работа главой предвыборного штаба Ксении Собчак заставила Игоря Малашенко сделать важный шаг, то ли Божена донесла неудобность своего статуса, но, господа присяжные заседатели, лёд тронулся. Сегодня блогер решила рассказать о свежих новостях из своей личной жизни:

- Всем привет, я решила выпустить официальный пресс-релиз. Лучше, если мы сами скажем, чем кто-нибудь нас опередит. Все шесть лет с Игорем Малашенко я жила в несколько щекотливой ситуации, когда он был официально женат на одной женщине и жил гражданским браком со мной. К счастью, ситуация разрешилась. В Черемушкинский суд в середине января был подан иск о разводе с Пивоваровой Еленой. Адвокат - Вадим Прохоров, но комментариев он не дает, и мы тоже ничего больше комментировать не будем.

Напомним, что с одним из руководителей предвыборной компании Бориса Ельцина и сооснователем телеканала НТВ Божена Рынска начала встречаться еще в 2012-м году. Поначалу светская львица не обратила внимания на Малашенко как на мужчину - знала, что он был глубоко женат. Потом стало известно, что отношения с супругой чисто формальные. Но Рынска долго не могла понять, что Игорь Евгеньевич испытывает к ней совсем не дружеские чувства, и продолжала относиться к легенде отечественной журналистики с платоническим обожанием. Но потом все закрутилось.

Неизвестно, пойдёт ли 43-летняя Рынска под венец со своим 63-летним возлюбленным. Но, по крайней мере, теперь со спокойной душой сможет называть его «гражданским мужем» не думая, что делит его с кем-то еще.