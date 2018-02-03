Манипуляции про деукраинизацию

3 Февр. 2018 2018-02-03T09:37:12+03:00

На фресках станции Киевская - после реставрации осталось девять девушек в украинских венках. И почему-то платочек на голове десятой девушки был воспринят блогерами как «деукраинизация»

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Кашин поднял крик о «деукраинизации» станции метро Киевская. Основанием послужило то, что девушке в украинском венке с фрески пририсовали желтый платочек. Крик сильно поддержали украинские СМИ, а украинские блогеры принялись писать посты со словом «презираю». Ради интереса поехала на Киевскую. Посчитала. На двадцати четырёх фресках изображены девять девушек в национальных украинских венках. И лишь одна, десятая, теперь в платочке. Почему это обстоятельство интерпретировано как деукраинизация - непонятно.

Откуда взялся злосчастный платочек - объяснили в пресс-службе метро. Блогеры упражнялись в остроумии по поводу того, что «рисовал девушку гастарбайтер», который не мог даже толком венок спрятать и поэтому оставил ленты, торчащие из-под платка. Однако пресс-служба метрополитена заявила, что восстанавление фрески происходило по образцу 1953 года. И в качестве доказательства выложило фотографии. Там злополучная девушка и впрямь изображена в платочке и с лентами, торчащими из-под платочка. Причём, именно в таком виде она пробыла аж до 1980 года, когда проводили первую реставрацию, в ходе которой платочек сняли.

Блогеры удивились, зачем на девушку надели платок

На оригинальной фреске девушка, действительно, была в платке. И в таком виде она пробыла аж до 1980 года. Фото: mos.ru

Выпад Кашина - манипуляция с целью привлечения внимания. Понятно, что тема про деукраинизацию точно найдёт кучу благодарных читателей, но зачем передергивать, вводить в заблуждение и травмировать наши народы? Откуда человек, живущий в Киеве, может знать, как оно на самом деле? Но вопль о том, что на станции Киевская стирают изображения украинок - украинец обязательно прочтёт. И будет верить, что так оно и есть. И ложь будет ещё одним кирпичом в возводимую стену отчуждения между нашими народами.

Говорить надо не о деукраинизации, а о деконовализации. Автор 24 фресок - художник Виктор Коновалов, любимый ученик Грабаря. Родственники художника заявляют, что после реставрации работа Виктора Коновалова - утрачена.

- Мне очень жаль, что наследие моего деда, художника-монументалиста Виктора Коновалова бесследно исчезло, - прокомментировала КП внучка художника, Дарья Коновалова. - Я не считаю, что произошла умышленная деукраинизация, как об этом пишут... Главная проблема в том, что исчез дух времени».

Заметно, что реставрация фресок была выполнена в эконом-варианте. В частности, фрески лишились мозаичного неба, выложенного из золотой смальты. Теперь вместо него - слой штукатурки с криво нарисованной на нем имитацией мозаики. Центральное панно уже покрылось глубокими трещинами. Героям фресок добавили загара, поменяли лица. Подчеркну: не национальность поменяли. Герои не стали неожиданно киргизами или таджиками. И поддержать украинских блогеров в том, что якобы «украинские лица заменили на рязанские» я не могу. Но лицам неуловимо преобразили черты, прибавили красивости, убрали индивидуальное. И теперь внучке художника Дарье Коноваловой не узнать ни маму, ни бабушку, запечатлённых когда-то дедушкой в своей работе.

Допускаю, что на качественную реставрацию не хватило денег. Восстанавливать мозаику, лица, одежды - дорого. Сделали эконом-вариант. В принципе, криминала нет. Спешащий пассажир пройдёт и не заметит разницы. Да и придирчивый украинский пассажир и даже блогер не заметит, что Украины стало меньше (потому что не стало). Но правы те, кто говорят, что ушёл дух эпохи, что реставраторы невнимательно отнеслись к замыслу художника, любимца Грабаря и в итоге - искусства стало меньше.

Правда, как отметила внучка художника, сохраняется возможность расчистить новодел и вернуться к исконному замыслу. Когда-нибудь, лет через тридцать, во время следующих восстановительных работ.