Игорь Кваша не любил, когда в «Жди меня» снимали его слезы

3 Февр. 2018 2018-02-03T19:58:05+03:00

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Игорь Кваша 14 лет вел передачу «Жди меня», был любимым народным ведущим. Письма с просьбами найти пропавших близких люди отправляли на его имя даже в театр «Современник», где служил Игорь Владимирович. Кваша любил говорить: «Дай Бог, чтобы все нашлись, как бы этого хотелось. Мы делаем эту передачу, чтобы никого не оставляла надежда и вера». Актер Кваша в кадре не играл, говорил, что актерство в «Жди меня» просто не прошло бы.

Президент телекомпании ВИДgital (экс-«ВИД») и продюсер программы «Жди меня» Александр Любимов вспоминает в беседе с «Комсомольской правдой» неподдельные эмоции Игоря Кваши.

- Александр Михайлович, почему ведущим вы выбрали именно Игоря Квашу?

- Выбор ведущего - всегда таинство. Бывает, что приглашаем очень известного человека, а он почему-то не становится популярным ведущим. Бывает, что никому не известный человек вдруг становится звездой. Помню, когда мы сделали Сережу Бодрова соведущим «Взгляда», он тогда начал со мной работать, то никто не верил, что он будет звездой. А он стал символом поколения.

А Игорь Владимирович стал ведущим «Жди меня», благодаря совету моего очень близкого друга. Он бизнесмен, но у него чутье - ему бы телевидением заниматься! Мы с ним часто в дружеских беседах обсуждаем разные темы. И вот он мне однажды говорит: «Почему вы не возьмете Квашу в «Жди меня»? По стечению обстоятельств они оказались родственниками, видимо на семейном совете говорили на эту тему.

- У Кваши ведь отец в войну пропал, поэтому тема поиска людей ему всегда была близка. Может поэтому он был такой искренний и актерство не мешало?

- Я сразу понял, что с нами в проекте «Жди меня» будет работать не просто формальный ведущий, а сопереживающий человек. Кваша - он же человечный! Так нельзя сыграть. Я был с ним уже знаком - в театре видел много раз, встречались на различных мероприятиях, банкетах. Когда начали обсуждать кандидатуры ведущих, я вспомнил тот совет об Игоре Владимировиче. Позвонил ему, мы встретились, я рассказал подробно про нашу передачу. Появилась мысль, чтобы в паре с Квашой была ведущей молодая барышня. Начали искать. Маша Шукшина понравилась тем, что у нее русский тип женщины. Сначала я договорился с Машей, потом узнал у Игоря Владимировича, что он не против Маши. Они много лет отработали вместе. К сожалению, все мы не вечны.

Александр Любимов вспоминает в беседе с «Комсомольской правдой» неподдельные эмоции Игоря КвашиФото: Иван МАКЕЕВ

- Как Кваша умел сопереживать! Обнимал героев, как родных, радовался и переживал, как за близких.

- У меня вызывало восхищение, что Игорь Владимирович изучал детали историй, что ведущему в общем-то не обязательно делать. Кваша приходил на летучки, встречался с журналистами, которые ездили снимать сюжеты - заранее глубоко исследовал историю, чтобы понять, как вести себя в кадре и за кадром с героем. Игорь Владимирович - пример многим современным ведущим.

- Переживаний и слез у ведущих было много. Говорят, что Кваша просил не показывать в кадре его слезы.

- Вне зависимости от того плакал Игорь Владимирович или нет, он невероятно переживал. Отслеживали, как аудитория воспринимает программу, которая затрагивает глубокие чувства и переживания. С точки зрения аудитории, которая в 1997 году смотрела центральные каналы телевидения, было мнение, что аморально показывать глубокие переживания людей. Поэтому первое время обсуждали - показывать или нет сами встречи героев. Нашли, показали, но пусть они за кадром встречаются. Вот об этом шла речь. Поэтому эмоции вводили аккуратно пока зрители не привыкли.

4 февраля актеру и телеведущему исполнилось бы 85 летФото: GLOBAL LOOK PRESS

- У Кваши было хроническое заболевание легких. Последние годы он уходил на некоторое время (его заменял Михаил Ефремов). Но вернулся. Игорь Владимировия задыхался, иногда приходилось делать несколько дублей.

- Для него это было важным делом в жизни, и мы не хотели ничего менять, понимая, что, может быть, общение с героями «Жди меня» продлило его жизнь. Для него это было очень важно. И материальный фактор был немаловажен - медицина ведь бесплатной не бывает.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель программы «Жди меня» Анна Житомирская рассказала «Комсомолке»: «Игорь Владимирович довольно часто плакал, и очень не любил, чтобы мы это снимали. Отворачивался, иногда просто уходил за кулисы. После каждой съемки, он не уходил, а оставался и подходил к героям, общался. Посмотрите фильм «10 стаканов табака», который сняли об одной из историй «Жди меня». Увидите переживания Игоря Владимировича - он таким был всегда».

Об этой истории Игорь Кваша писал в своей книге «Точка возврата».

- Одно из самых сильных моих впечатлений - это история семьи, пострадавшей от гнусного навета. Мы назвали ее «Десять стаканов табака». Жила-была семья, в ней было семь детей, перед самым началом войны родился восьмой ребенок - мальчик. Мужа призвали в армию. Сборный пункт его части находился недалеко от дома. Жена приходила к ограждению, общалась с ним, он попросил достать махорки. Она взяла отрез ситца и обменяла его на толкучке на десять стаканов табака. А когда принесла их мужу, выяснилось, что часть уже отправили на фронт. Деревенские знали, что у нее есть табачок, и уговаривали продать - чего ж пропадать добру. Она успела продать пять стаканов. Нашелся доброхот и написал донос, что она спекулирует табаком. Ее арестовали и дали срок - пять лет. Грудной мальчик был с ней. В лагере их разлучили. Малыша отправили в ясли, потом в детдом, а мать умерла в Карлаге в 1943 году. В том же году пропал без вести отец. Дети, оставшись без матери, каким-то чудом выжили. Не все, только четверо. Спустя десятилетия, они стали искать свою мать и брата. И, о чудо, - мы его нашли. Он тоже писал нам и хотел узнать, есть ли у него кто родной на этом свете. Пригласили на передачу обоих братьев, не сказав, чем все обернется. По замыслу младший сидел на трибуне, а старший - со мной, и должен был рассказать историю о десяти стаканах табака. Потом я должен был пойти вдоль трибун и поговорить с залом о том ужасном времени и о том, что тогда творилось. А подойдя к младшему, сказать: «А ведь это ваша история, это ваш старший брат!» Но когда я встал и пошел к трибунам, я увидел, что младший брат уткнулся головой в колени, и плечи его сотрясаются от рыданий. Для меня до сих пор непонятно, как он догадался, что речь идет о его семье и о нем самом. Что это - интуиция, голос крови?! Ведь он не мог знать эту историю о табаке. Я не смог говорить, у меня перехватило горло, я не мог сдержать слезы.

Смотрите докфильм к 85-летию Игоря Кваши «Дар сердечный» на Первом канале 4 февраля в 11.00.