2018-02-03T15:14:54+03:00
Политика

Министр обороны Украины слетал в США за «полным взаимопониманием»

Глава Пентагона приказал Украине срочно принять закон о реформе армии
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Министр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
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Степан Полторак, возглавляющий Министерство обороны Украины, совершил поездку в США для переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Об итогах встречи Полторак объявил, что он достиг «полного понимания». В чем же оно заключалось?

Мэттис похвалил лично Полторака и Украину за смелость перед «лицом российской агрессии». Правда, ни одного доказательства таковой до сих пор не найдено, но «джентльмены ведь должны верить друг другу на слово». Восхитился ли Мэттис полководческими талантами Полторака, в свое время обозначившего направление наступления ВСУ на Донбассе как на «северо-юг», не сообщается. Зато глава оборонного ведомства Украины с гордостью сообщил, что поднимал вопрос о поставке в Незалежную «Джавелинов», на которые в Киеве молятся уже который год: и оружие будет передано Украине «своевременно и очень продуманно».

- Мы рассмотрели все вопросы, в том числе связанный с решением Соединенных Штатов о передаче Украине летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом, - объявил Полторак в украинском посольстве в Вашингтоне и подчеркнул, что это «большой сигнал для Украины и сигнал для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ».

- Решение (о передаче вооружений Киеву– прим. ред.) было своевременным и правильным, и передача будет осуществлена своевременно и очень продуманно, - подытожил Полторак, прямо-таки излучая довольство. Напомним, что в прошлом году администрация Трампа приняла решение о передаче Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». По планам США, Киев должен получить 35 пусковых установок. Правда, ряд источников заявил, что Вашингтон сделает это, обязав Киев не применять комплексы на Донбассе, а кроме того, когда и за чей счет произойдет предоставление ПТРК Украине, остается неизвестным.

Впрочем, об одном нюансе переговоров Полторак предпочел умолчать. А он очень важен, поскольку в очередной раз демонстрирует степень суверенности нынешней Украины. Как сообщила пресс-секретарь американского оборонного ведомства Дана Уайт, глава Пентагона очень настойчиво порекомендовал украинскому коллеге принять в срочном порядке закон о военной реформе. Мэттис, по словам Уайт, назвал принятие этого закона «срочным приоритетом» и выразил надежду, что он «обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины».

Ну да, хозяин приказал, нерабы исполнят. А в остальном, как подчеркнули в Минобороны США, стороны договорились об «укреплении сотрудничества, основанного на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах».

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