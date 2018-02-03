Минобороны РФ: Боевики сбили российский Су-25 в сирийском Идлибе

3 Февр. 2018 2018-02-03T20:41:43+03:00

Пилот самолета сумел катапультироваться, но погиб в бою с террористами [видео]

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Министерство обороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб, которая преимущественно остается под контролем террористических формирований.

«3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб», - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, боевикам удалось сбить самолет при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса.

Отмечается, что в настоящее время российская сторона совместно с Турцией, также ответственной за режим прекращения огня в Идлибе, предпринимают усилия по возвращению тела погибшего российского летчика.

Пилот катапультировался .

Ранее боевики опубликовали в сети несколько записей с кадрами крушения сбитого Су-25. На видео видно, что у самолета поврежден один из двигателей. Пилот успевает катапультироваться, после чего террористы открывают по нему огонь с земли.

Боевики расстреливали пилота в воздухе, пока он спускался на парашюте .

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