Какие рейсы отменены 4 февраля из-за снегопада в Москве
Обрушившийся 3 февраля на Москву снегопад внес незначительные корректировки в расписания аэропортов. В основном самолеты вылетали по расписанию. Что же касается 4 февраля - внесены изменения по вылетам из Шереметьево.
- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 4 февраля 2018 года, - сообщили в авиакомпании "Аэрофлот".
На сайте авиакомпании уже опубликован список отмененных рейсов - их 21. В "Аэрофлоте" сообщили, что пассажиры этих рейсов перебронированы на последующие рейсы. Также на сайте авиакомпании можно посмотреть точное время вылета рейсов по отправлению из/в Шереметьево - изменения коснулись почти 50 рейсов. Также можно узнать по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования +7-495-223-5555.
- Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота, - сообщили в авиакомпании.
Отмены 4 февраля 2018 года:
SU1210 Шереметьево — Самара 08:00
SU1211 Самара — Шереметьево 10:55
SU1314 Шереметьево — Мин. Воды 22:35
SU1354 Шереметьево — Воронеж 19:05
SU1355 Воронеж — Шереметьево 21:25
SU1416 Шереметьево — Екатеринбург 23:05
SU2032 Шереметьево — Будапешт 08:40
SU2033 Будапешт — Шереметьево 12:30
SU2100 Шереметьево — Рига 13:50
SU2101 Рига — Шереметьево 16:20
SU2114 Шереметьево — Таллин 19:15
SU2115 Таллин — Шереметьево 21:50
SU2304 Шереметьево — Франкфурт 19:55
SU2354 Шереметьево — Вена 20:35
SU2404 Шереметьево — Рим 20:15
SU2428 Шереметьево — Болонья 21:15
SU2436 Шереметьево — Дюссельдорф 20:05
SU2574 Шереметьево — Лондон (Хитроу) 08:25
SU262 Лондон (Хитроу) — Шереметьево 13:55
SU2684 Шереметьево — Берлин 08:20
SU2685 Берлин — Шереметьево 12:00
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