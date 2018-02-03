Какие рейсы отменены 4 февраля из-за снегопада в Москве

3 Февр. 2018 2018-02-03T23:08:56+03:00

Из-за снегопада в Москве 4 февраля "Аэрофлот" отменил 21 рейс, также внесены изменения в расписание почти 50 рейсов

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Обрушившийся 3 февраля на Москву снегопад внес незначительные корректировки в расписания аэропортов. В основном самолеты вылетали по расписанию. Что же касается 4 февраля - внесены изменения по вылетам из Шереметьево.

- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 4 февраля 2018 года, - сообщили в авиакомпании "Аэрофлот".

На сайте авиакомпании уже опубликован список отмененных рейсов - их 21. В "Аэрофлоте" сообщили, что пассажиры этих рейсов перебронированы на последующие рейсы. Также на сайте авиакомпании можно посмотреть точное время вылета рейсов по отправлению из/в Шереметьево - изменения коснулись почти 50 рейсов. Также можно узнать по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования +7-495-223-5555.

- Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота, - сообщили в авиакомпании.

Отмены 4 февраля 2018 года:

SU1210 Шереметьево — Самара 08:00

SU1211 Самара — Шереметьево 10:55

SU1314 Шереметьево — Мин. Воды 22:35

SU1354 Шереметьево — Воронеж 19:05

SU1355 Воронеж — Шереметьево 21:25

SU1416 Шереметьево — Екатеринбург 23:05

SU2032 Шереметьево — Будапешт 08:40

SU2033 Будапешт — Шереметьево 12:30

SU2100 Шереметьево — Рига 13:50

SU2101 Рига — Шереметьево 16:20

SU2114 Шереметьево — Таллин 19:15

SU2115 Таллин — Шереметьево 21:50

SU2304 Шереметьево — Франкфурт 19:55

SU2354 Шереметьево — Вена 20:35

SU2404 Шереметьево — Рим 20:15

SU2428 Шереметьево — Болонья 21:15

SU2436 Шереметьево — Дюссельдорф 20:05

SU2574 Шереметьево — Лондон (Хитроу) 08:25

SU262 Лондон (Хитроу) — Шереметьево 13:55

SU2684 Шереметьево — Берлин 08:20

SU2685 Берлин — Шереметьево 12:00

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