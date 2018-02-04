Дневник трижды мамы: ”Видео из садика я смотрю как фильм ужасов”

4 Февр. 2018 2018-02-04T11:28:36+03:00

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См. предыдущие части.

***

Федя, обойдя Маргариту с тыла, долго перебирал её волосы. Подбрасывал, пропускал сквозь пальцы, нюхал. Восторженно ахал и охал. Дважды лизнул. Ни разу не дёрнул. Мой штопанный-перештопанный мимиметр опять порвался в трёх местах. Дочка снисходительно косилась, принимая братское восхищение как должное. А возможно даже, как единственно правильный способ общаться с ней - как с королевской особой.

***

Ритунишка укусила Теодора. Причины я не знаю, меня не было рядом: игрушку не поделили, или Марго просто от избытка чувств решила брата надкусить. Помидорка, конечно, расплакался. Маргарин, увидев мое нахмурившееся лицо, кинулась Федьку утешать, гладить по голове, приговаривая «Ш-ш-ш-ш-ш». Федя не унимается, пуще кричит. Сестра посмотрела-посмотрела на эту истерику и ка-а-а-ак даст брательнику по губам. Сатрап, а не девочка. С крайне недовольным выражением лица выслушала мою гневную отповедь. Мол, не понимаю я, мамаша, ваших методов воспитания. Этого кричащего нужно кнутом к порядку призвать, а не как вы, маменька, сюсюкать да обниматься. Ничего, вот я вырасту, я вас всех разъясню.

***

В садике нашем святые люди работают. Сто раз говорила и ещё раз повторю. Мало того, что детей обихаживают, как родных, так ведь ещё и мне фотографии процесса, случается, присылают. Вот, например, Иван отрабатывает быстрой способ есть кашу: шлепок на морду лица и пусть сама стекает в рот. Два в одном: еда и питательная маска, которая спасёт нежную кожу от пересыхания в морозы. Что же до поедания всевозможных супов, то видео из садика я смотрю как фильм ужасов – всё кругом залито супом, свёкла в волосах, капуста едва ли не на ушах висит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638032" frameborder="0"></iframe> Тройня и борщ.

К концу тридцатисекундного ролика у меня обычно глаз дёргается. Рефлекторно тянусь за тряпкой или пальцем пытаюсь оттирать экран.

Неторопливое поедание манки способствует глубоким размышлениям о смысле бытия.Фото: из личного архива

Закрепилась тенденция: Маргарита у нас правша, а Ваня с Федей предпочитают держать ложку левой рукой.

Правильный способ есть манную кашу.Фото: из личного архива

***

“Ах, Зербино мой, Зербино!” Лихая наездница Маргарита, в надетой набекрень шапке, за неимением вязанки хвороста, попыталась скакать на пачке подгузников. Поскольку транспортное средство ехать отказалось - видимо, сел аккумулятор, несостоявшийся пилот в полном недоумении ринулся искать, от кого бы “прикурить”. Я наблюдаю за этим театром одного актёра, буквально обмирая от удовольствия: лицо-то папино, но хлопочет Ритка им в точности как я, приосанившись и растопырив пальчики, как прабабушка по материнской линии. Этот неповторимый, генетический узор каждый раз приводит меня в полнейший восторг.

***

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638033" frameborder="0"></iframe> Лихая наездница Маргарита.

С утра привели детей в садик. Все, начиная с заведующей, встречают Аксянов словами "Ой, мои ха-ро-шы-ы-ы-й-е!" Некоторые, разглядывая детей в комбинезонах, начинают угадывать: "А ты-ы-ы-ы-ы… Ты - Федя! Ха! Ты крупнее! Это я тебя, малыш, вчера укачивала". Сегодня особенно торжественно мы пришли. Из группы раздалось "Рита-Рита-Рита-Рита", на манер "Цып-цып-цып". Маргарин коротко кивнул и устремился. Ваня было замешкался, но раздался голос воспитателя, призывающий человека к порядку, и Рита тут же потащила брата за шкварник, еле парень ноги переставлять успевал. Несколько раз дочь выбегала обратно в раздевалку, где я переодевала Помидорку, нетерпеливо притопывала: "Мам, ну, чего ты так долго возишься-то?! Люди же ждут! Не позорь меня перед начальством!". Когда, наконец-то, Теодор облачился в сандалии, Марго решительно схватила его за руку и повела к воспитательнице. Мы с Харизмычем в этой суете ретировались совершенно незамеченными.

После сна и полдника Марго встретила нас с мамой радостным визгом. Кинулась бабушке на шею. Мелкота, узрев приготовленные для них комбинезоны, деловито расселась по лавкам - скидывать сандалии. Когда всех облачили в уличное, Рита начала рассовывать по шкафчикам сменную обувь, со знанием дела прикрывая дверцы, проверяя ладошкой для надёжности – хлоп-хлоп, ага, плотно. Я смотрела на это выпучив глаза – вот что садик с колобками делает! В людей их превращает ускоренными темпами. Дома девица первым делом аккуратно подтянула сползшие при снятии валенок колготы. Сначала одну ножку, потом вторую. Что совершенно не помешало ей через десять минут включить свой обычный режим «сатрап в привычной обстановке».

"Ботфорты" из папиных носков немного сползли.Фото: из личного архива

Мальчики, глядя на предводительницу, тоже мгновенно распоясались, всеми силами имитируя приматов в джунглях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638034" frameborder="0"></iframe> Сама надела колготки и футболку - как попало, но и так хорошо.

Продолжение следует.

См. предыдущие части.