Как добиться правды без суда

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:52:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Суды завалены исками покупателей, пострадавших от продавцов. Вот только далеко не каждый человек способен в одиночку добиться правды – ведь это зачастую требует усилий, времени, денег... Поэтому у молодых владимирских юристов и возникла идея проекта защиты прав потребителей.

- Роспотребнадзор может вступиться за обманутого потребителя лишь после того, как продавец не согласился с претензиями покупателя, или не выполнил свои обязательства, - рассказывает председатель регионального отделения Молодежного союза юристов РФ Елизавета Кустова, - Многие люди уже на этой стадии впадают в ступор. А магазины нередко заранее составляют бланки претензий с выгодой для себя, или посылают покупателя в сервисный центр, не давая возможности вернуть деньги за некачественную технику.

При этом в большинстве случаев помощь нужна не в суде, а у истоков конфликта. И именно на этой стадии можно решить проблему.

В декабре владимирское отделение Молодежного союза юристов выиграло президентский грант, благодаря которому на улице Офицерская, 9-а и появился Центр бесплатной правовой помощи потребителям Владимирской области.

- В основном, люди жалуются на проблемы с купленной мобильной и бытовой техникой, на некачественную установку дверей, окон, кондиционеров, - рассказали в организации. - Мы пишем претензии, при необходимости готовим иски и участвуем в судебной защите. Но сначала пытаемся решить проблему мирным путем, внедряем во Владимире систему потребительской медиации - посредничества.

Порой обе стороны конфликта так разгорячены, что о мирном урегулировании и речи не идет. В таких случаях и нужен медиатор.

-К Новыму году я решила сделать себе подарок — купить новую куртку. Пришла в магазин, выбрала модель на меху, купила. А когда дома еще раз померила, поняла, что куртка мала! - рассказывает Тамара из Владимира, -Утром пришла в магазин, а мне говорят: «От куртки чем-то пахнет, назад ее не возьмем, деньги не вернем». Я обратилась в «Защиту потребителя». Там молодые ребята, они пошли со мной в магазин, вежливо поговорили с администрацией магазина. Грамотно, спокойно, со ссылками на законы. Написали дополнительную претензию. Я бы сама так не смогла. В итоге владелец магазина вернул мне деньги.

Это типичная история, хотя порой людям достаточно простого совета. Поэтому молодые юристы организовали "горячую линию" – объясняют людям, что делать. Ее номер 8-920-920-25-15. Если после консультации конфликт не исчерпывается, то юристы вмешиваются в ситуацию, представляя интересы потребителя.

- В рамках проекта мы будем проводить лекции, семинары, интерактивные уроки, тематические «горячие линии», - рассказала Елизавета Кустова. - Первые семинары для пенсионеров и студентов прошли уже в декабре. А всего за это время консультации и помощь получили более 50 владимирцев.