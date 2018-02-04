2018-02-04T12:31:10+03:00
Спорт

Президент МОК Томас Бах: "Мы сделаем все, чтобы решение CAS по российским спортсменам было изменено"

Победа российских атлетов в суде вызвала бурю гнева и негодования перед Олимпиадой 2018 в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Президент МОК Томас Бах.Президент МОК Томас Бах.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 4 февраля, в южнокорейском Пхенчхане в олимпийском пресс-центре перед журналистами появился Томас Бах. Он должен был, в теории, рассказать об итогах работы Исполкома МОК, который проходил 3 и 4 февраля. Но после нескольких дежурных заявлений разговор все равно перешел к теме российских спортсменов. 28 наших атлетов были оправданы в Спортивном арбитражном суде. И это вызвало практически гнев в душе главы МОК:

- Мы сейчас говорим о возможности подачи апелляции и сделаем все, чтобы решение CAS по россиянам было изменено. Но у нас есть две проблемы. Мы сможем всерьез рассматривать апелляцию, только получения мотивировочной части, а ее пока нет. И к тому же апелляция в Федеральный трибунал Швейцарии может быть подана в очень ограниченном числе случаев. Мы должны оценить, есть ли у нас шансы на успех. Если они будут, мы будем подавать апелляцию.

Тем не менее, вопрос по 15 россиянам, на которых попросили приглашение наши, должен решиться в ближайшие дни. Олимпийский комитет России попросил МОК рассмотреть возможность приглашения 13 атлетов и 2 тренеров в Пхенчхан. Как заявил сам Бах, ситуация должна проясниться в ближайшие пару дней. Они пройдут стандартную процедуру проверки созданными комиссиями МОК. При этом, президент МОК был достаточно суров в оценках:

- У нас гораздо больше доказательств, свидетельств от мистера Родченкова и ВАДА, и от криминологической экспертизы. Это позволило нам принять санкции в отношении представителей российского спорта. Приглашенные спортсмены должны показать российскому обществу, что можно быть успешным и "чистым" от допинга.

Стоит отметить, что еще в декабре во время исторического заседания МОК, где решалась судьба наших спортсменов на Олимпиаде 2018 года, Бах заявил о том, что в Пхенчхане пройдет церемония перенаграждения медалями Сочи-2014. Но теперь же арбитраж затруднил эту ситуацию и никаких "альтернативных" наград в Корее никто не получит:

- Что касается перераспределения медалей Сочи-2014, нам надо подождать минимум 30 дней, пока спортсмены не получат мотивировочную часть решения. Мы разочарованы решением CAS, и поэтому в Пхенчхане не будет никаких церемоний, это невозможно сделать.

И, как заявил Томас Бах, решение по российским спортсменам говорит о том, что CAS необходимо реформировать:

- Это решение показывает, что необходима реформа во внутренней структуре Спортивного арбитражного суда. Особенно, в том плане, чтобы CAS мог лучше управлять качеством своей юрисдикции. Мы продолжаем оставаться в контакте с ними и уже направили этот запрос президенту CAS, который очень высоко оценил эту инициативу.

То есть, по сути, для Баха решение проблемы - реформы после "неверного" решения суда. Хотя в Олимпийской хартии говорится, что CAS является решающей инстанцией по многим вопросам.

История продолжается. И реакция спортивного сообщества на решение Спортивного арбитражного суда не может не удивлять. Медленно, но верно, олимпийское движение катится к глубочайшему кризису.

СПРАВКА "КП"

На кого Россия попросила приглашения

Изначально в списке тех, кто подал иск в CAS, были 42 человека. 28 были полностью оправданы, с 11 - частично сняты санкции. Трое биатлонисток ждут своих разбирательств чуть позже, поскольку они уже закончили карьеру.

Из тех 28 человек, с которых сняли все санкции МОК, наш Олимпийский комитет выбрал 15. Поскольку прошло уже 4 года, то сложилась следующая картина. 13 на данный момент - действущие спортсмены, а 2 - это уже тренеры Альберт Демченко в санном спорте и Сергей Чудинов в скелетоне.

Итак, список таков:

Спортсмены:

Скелетон

Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова,

Лыжные гонки

Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева,

Конькобежный спорт

Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов,

Санный спорт

Татьяна Иванова,

Тренеры

Альберт Демченко (санный спорт) Сергей Чудинов (скелетон).

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