Бриллиантовый зуб, или сколько стоит дантист в Австрии
Сколько, на ваш взгляд, может стоить поставить пломбу? В стране, где медицина считается одной из лучших в Европе? Ну, ваши самые смелые предположения? Нет. Еще смелее. Думаю, никто не угадал. Я и сама не угадала, хотя опыт посещения венских стоматологов у меня уже был, и счет в 500 евро за один визит я уже получала.
Иногда кажется, что зубы имеют на нас зуб. И потому начинают болеть исключительно на ночь глядя или в выходные дни. Вам в Москве хорошо. У вас там врачи как проклятые работают в режиме круглосуточных ларьков. А в Австрии это люди уважаемые. Отдыхать начинают с 12 часов пятницы.
И потому когда подлый зуб, злобно хохоча, стал бить электрическими разрядами ночью в четверг мне в челюсть, я поняла: это конец.
Утром пятницы все же звоню своему врачу.
- Ну что вы, он сегодня вообще не работает! - ласково отвечает мне медсестра.
- А завтра?
- Завтра же суббота?! - изумляются моей тупости на рецепции. - Ждите до понедельника. Примите обезболивающее...
Еще трое стоматологов тоже прямо с утра ушли на заслуженный отдых. И вдруг мне перезвонила одна из медсестер:
- Я нашла вам врача. Только бегите бегом, он уже уходит!
И я побежала.
... Из кабинета в самом центре Вены ко мне вышел обаятельный, по-голливудски улыбающийся красавчик, похожий на молодого Роберта Рэдфорда, только еще лучезарнее. В какой-то момент мне показалось, что сейчас он вытащит из-за спины книгу про Брахмапутру или искусство йогов.
- Мы вас прямо заждались! - сказал он, весело потряхивая золотым чубом. -Начнем!
И девушка с рецепции протянула мне толстенную анкету.
- Что это? - изумилась я.
- Ну как же! Мы должны все о вас знать!
И они узнали обо мне все. Отвечая на 50 вопросов о своей жизни и здоровье, я даже умилилась. Вот она я, с банальной зубной болью. А им интересно, перенесла ли я ангину. Не принимаю ли наркотики.
Наши московские врачи вот ни разу про наркотики не спросили. Так и лечат по-старинке!
Кабинет напоминал космический корабль. А кресло - пункт управления. Прямо в него был вмонтирован огромный экран компьютера. Доктор водил по зубу какой-то фигней, а на экране сразу шел триллер про бездны моей полости рта. Так тут делается рентген. Финал фильма, очевидно, был трагичен, потому что доктор озабоченно зацокал языком, метнулся к столу и вернулся с новой кучей бумаг.
- Нерв надо убрать! - совсем по-киллеровски сказал он. И попытался подробно рассказать мне детали этой операции. Но я, помня печальную судьбу моего любимого актера Евстигнеева, врача остановила.
- Хорошо! Но я обязан вас предупредить. Мы можем удалить не весь нерв, он останется в зубе и у вас будет воспаление. Мы можем перфорировать корень зуба, и у вас будут проблемы. Мы можем проткнуть десну...
Увидев, что я позелела, доктор успокоительно похлопал меня по руке:
- Просто распишитесь вот здесь, что согласны.
- На это вот все?!
- Но я же не говорю, что это обязательно произойдет. Просто - может быть. И да, вы в курсе, что визит частный?
- Конечно!
- Вам нужно будет прийти ко мне раза два-три. А уже после лечения вам нужно еще сходить к профессору, который вас ко мне прислал. Чтобы он сделал стяжку зуба. Чтобы он не развалился.
- А после вашего лечения он развалится?
- Ну, не сразу. Со временем. Вы же из России?
- Да.
- Отлично! Из Москвы?
- Да.
- Просто замечательно! Вот цена за мои услуги.
Врач улыбнулся так широко, что я услышала треск за ушами. И написал на бумажке сумму. Боль в зубе сразу прошла.
- Что это? - спросила я, отчаянно надеясь, что доктор ошибся на нолик.
- Это цена.
- 1860 евро?!
- Да.
- За один зуб?!
- Да!
- И за эти деньги вы еще можете в свое удовольствие проткнуть мне десну? И потом я еще должна стягивать чем-то зуб?
- Конечно! Но вы не понимаете! Я буду работать под микроскопом! Это новейшее достижение! Я сейчас продемонстрирую!
Доктор метнулся к столу и протянул мне листочек, где было напечатано самое для него дорогое. Купюра в сто евро.
- Видите? Вот так она выглядит на обычный взгляд. Вот так (там изображение было уже крупнее) - с обычными очками.
А вот так (там уже переплетались какие-то узоры) - под моим микроскопом! Видны все тайные знаки!
- Доктор! Но у меня в зубе нет тайных знаков! Там нет зашифрованных символов! Честно! Там просто кариес, клянусь!
- Но мы же еще будем ставить хорошую пломбу!
- Да, кстати! Что в зуб будем закладывать? Золото, бриллианты?- спросила я.
Дело в том, что по дороге я бросила взгляд на витрину притулившегося рядом со стоматологом ювелирного магазина. Цепочка с небольшим бриллиантиком как раз стоила полторы тысячи евро.
- А может быть, платина?
- Ох эти русские! - ласково засмеялся доктор. -Увы, бриллианты и платину поставить вместо пломбы не могу...
И искреннее сожаление зазвучало в его голосе.
Во время этого диалога мозг мой напряженно работал. Выходило, что на эти деньги я могу вот прямо сейчас вылететь в Москву ( билет туда-обратно стоит 200 евро), завтра вылечить зуб у своего московского стоматолога ( самое большее - 150 евро, а скорее, не больше 100). Вернуться. И у меня еще останется 1500 евро. Как раз столько стоит то миленькое колье.
- Простите меня, доктор! - сказала я, вставая с космического кресла. -Что ввела вас в заблуждение. Как бы вас подготовить к этому печальному факту... Короче, у нас в России и даже в Москве не все - сумасшедшие олигархи.
- Как это? - спросил все еще по инерции улыбающийся врач.
- Сама не понимаю, как так случилось. Но это страшная правда. Поэтому я, пожалуй, пойду. А счет за рентген вы мне потом вышлите.
...Последний раз такое обиженное лицо я видела в детском саду, когда выдернула у мальчика изо рта леденец.
- Ты с ума сошла! - сказала мне австрийская подруга, которой я позвонила, выйдя на улицу.
- Нет, конечно, врач этот тоже с ума сошел: таких счетов я еще не видела. Но кто же лечит зубы в Вене!
- А где лечат?
- В Венгрии! Там на границе есть специальный такой венгерский поселок -Шопрон. Из зубных врачей. И вся Вена туда ездит. Лечат хорошо, цены вполне приемлимые. Дам вот тебе телефон моей Наташи - она русская, отличный врач.
Что вам сказать. Через час (от Вены до этого поселка стоматологов - 80 километров) я уже была на приеме у чудесной Наташи. Мне дали в руки плюшевого зайца, чтобы я не боялась. Включили на телеке Машу и медведя. Без всякой боли удалили нерв. Все вместе, включая следующий визит за окончательной пломбой, стоило 140 евро.
Для Москвы, наверное, недешево. Но по сравнению с Веной...
Это все, что нужно знать об австрийской медицине. Она очень передовая, очень. Но я далеко не первый дезертир с этой передовой...