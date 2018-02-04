Бриллиантовый зуб, или сколько стоит дантист в Австрии

4 Февр. 2018 2018-02-04T19:43:42+03:00

Иногда кажется, что зубы имеют на нас зуб. И потому начинают болеть исключительно на ночь глядя или в выходные дни Фото: Олег ЗОЛОТО

Наш колумнист - о забавном случае за границей

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Сколько, на ваш взгляд, может стоить поставить пломбу? В стране, где медицина считается одной из лучших в Европе? Ну, ваши самые смелые предположения? Нет. Еще смелее. Думаю, никто не угадал. Я и сама не угадала, хотя опыт посещения венских стоматологов у меня уже был, и счет в 500 евро за один визит я уже получала.

Иногда кажется, что зубы имеют на нас зуб. И потому начинают болеть исключительно на ночь глядя или в выходные дни. Вам в Москве хорошо. У вас там врачи как проклятые работают в режиме круглосуточных ларьков. А в Австрии это люди уважаемые. Отдыхать начинают с 12 часов пятницы.

И потому когда подлый зуб, злобно хохоча, стал бить электрическими разрядами ночью в четверг мне в челюсть, я поняла: это конец.

Утром пятницы все же звоню своему врачу.

- Ну что вы, он сегодня вообще не работает! - ласково отвечает мне медсестра.

- А завтра?

- Завтра же суббота?! - изумляются моей тупости на рецепции. - Ждите до понедельника. Примите обезболивающее...

Еще трое стоматологов тоже прямо с утра ушли на заслуженный отдых. И вдруг мне перезвонила одна из медсестер:

- Я нашла вам врача. Только бегите бегом, он уже уходит!

И я побежала.

... Из кабинета в самом центре Вены ко мне вышел обаятельный, по-голливудски улыбающийся красавчик, похожий на молодого Роберта Рэдфорда, только еще лучезарнее. В какой-то момент мне показалось, что сейчас он вытащит из-за спины книгу про Брахмапутру или искусство йогов.

- Мы вас прямо заждались! - сказал он, весело потряхивая золотым чубом. -Начнем!

И девушка с рецепции протянула мне толстенную анкету.

- Что это? - изумилась я.

- Ну как же! Мы должны все о вас знать!

И они узнали обо мне все. Отвечая на 50 вопросов о своей жизни и здоровье, я даже умилилась. Вот она я, с банальной зубной болью. А им интересно, перенесла ли я ангину. Не принимаю ли наркотики.

Наши московские врачи вот ни разу про наркотики не спросили. Так и лечат по-старинке!

Кабинет напоминал космический корабль. А кресло - пункт управления. Прямо в него был вмонтирован огромный экран компьютера. Доктор водил по зубу какой-то фигней, а на экране сразу шел триллер про бездны моей полости рта. Так тут делается рентген. Финал фильма, очевидно, был трагичен, потому что доктор озабоченно зацокал языком, метнулся к столу и вернулся с новой кучей бумаг.

- Нерв надо убрать! - совсем по-киллеровски сказал он. И попытался подробно рассказать мне детали этой операции. Но я, помня печальную судьбу моего любимого актера Евстигнеева, врача остановила.

- Хорошо! Но я обязан вас предупредить. Мы можем удалить не весь нерв, он останется в зубе и у вас будет воспаление. Мы можем перфорировать корень зуба, и у вас будут проблемы. Мы можем проткнуть десну...

Увидев, что я позелела, доктор успокоительно похлопал меня по руке:

- Просто распишитесь вот здесь, что согласны.

- На это вот все?!

- Но я же не говорю, что это обязательно произойдет. Просто - может быть. И да, вы в курсе, что визит частный?

- Конечно!

- Вам нужно будет прийти ко мне раза два-три. А уже после лечения вам нужно еще сходить к профессору, который вас ко мне прислал. Чтобы он сделал стяжку зуба. Чтобы он не развалился.

- А после вашего лечения он развалится?

- Ну, не сразу. Со временем. Вы же из России?

- Да.

- Отлично! Из Москвы?

- Да.

- Просто замечательно! Вот цена за мои услуги.

Врач улыбнулся так широко, что я услышала треск за ушами. И написал на бумажке сумму. Боль в зубе сразу прошла.

- Что это? - спросила я, отчаянно надеясь, что доктор ошибся на нолик.

- Это цена.

- 1860 евро?!

- Да.

- За один зуб?!

- Да!

- И за эти деньги вы еще можете в свое удовольствие проткнуть мне десну? И потом я еще должна стягивать чем-то зуб?

- Конечно! Но вы не понимаете! Я буду работать под микроскопом! Это новейшее достижение! Я сейчас продемонстрирую!

Доктор метнулся к столу и протянул мне листочек, где было напечатано самое для него дорогое. Купюра в сто евро.

- Видите? Вот так она выглядит на обычный взгляд. Вот так (там изображение было уже крупнее) - с обычными очками.

А вот так (там уже переплетались какие-то узоры) - под моим микроскопом! Видны все тайные знаки!

- Доктор! Но у меня в зубе нет тайных знаков! Там нет зашифрованных символов! Честно! Там просто кариес, клянусь!

- Но мы же еще будем ставить хорошую пломбу!

- Да, кстати! Что в зуб будем закладывать? Золото, бриллианты?- спросила я.

Дело в том, что по дороге я бросила взгляд на витрину притулившегося рядом со стоматологом ювелирного магазина. Цепочка с небольшим бриллиантиком как раз стоила полторы тысячи евро.

- А может быть, платина?

- Ох эти русские! - ласково засмеялся доктор. -Увы, бриллианты и платину поставить вместо пломбы не могу...

И искреннее сожаление зазвучало в его голосе.

Во время этого диалога мозг мой напряженно работал. Выходило, что на эти деньги я могу вот прямо сейчас вылететь в Москву ( билет туда-обратно стоит 200 евро), завтра вылечить зуб у своего московского стоматолога ( самое большее - 150 евро, а скорее, не больше 100). Вернуться. И у меня еще останется 1500 евро. Как раз столько стоит то миленькое колье.

- Простите меня, доктор! - сказала я, вставая с космического кресла. -Что ввела вас в заблуждение. Как бы вас подготовить к этому печальному факту... Короче, у нас в России и даже в Москве не все - сумасшедшие олигархи.

- Как это? - спросил все еще по инерции улыбающийся врач.

- Сама не понимаю, как так случилось. Но это страшная правда. Поэтому я, пожалуй, пойду. А счет за рентген вы мне потом вышлите.

...Последний раз такое обиженное лицо я видела в детском саду, когда выдернула у мальчика изо рта леденец.

- Ты с ума сошла! - сказала мне австрийская подруга, которой я позвонила, выйдя на улицу.

- Нет, конечно, врач этот тоже с ума сошел: таких счетов я еще не видела. Но кто же лечит зубы в Вене!

- А где лечат?

- В Венгрии! Там на границе есть специальный такой венгерский поселок -Шопрон. Из зубных врачей. И вся Вена туда ездит. Лечат хорошо, цены вполне приемлимые. Дам вот тебе телефон моей Наташи - она русская, отличный врач.

Что вам сказать. Через час (от Вены до этого поселка стоматологов - 80 километров) я уже была на приеме у чудесной Наташи. Мне дали в руки плюшевого зайца, чтобы я не боялась. Включили на телеке Машу и медведя. Без всякой боли удалили нерв. Все вместе, включая следующий визит за окончательной пломбой, стоило 140 евро.

Для Москвы, наверное, недешево. Но по сравнению с Веной...

Это все, что нужно знать об австрийской медицине. Она очень передовая, очень. Но я далеко не первый дезертир с этой передовой...