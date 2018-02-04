Сборная России по хоккею с мячом вернула себе звание чемпионов мира

4 Февр. 2018 2018-02-04T17:36:59+03:00

Кстати, этот успех позволил стать отечественной сборной 25-кратным чемпионом мира — 14 побед сборной СССР и 11 в новейшей истории России. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В Хабаровске наша команда в финальной игре турнира победила Швецию со счетом 5:4

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Команда под руководством главного тренера Михаила Юрьева на глазах переполненной хабаровской арены «Ерофей» в потрясающем по драматизму финале вырвала долгожданную победу. Хозяева дважды вели по ходу матча с разницей в два мяча (2:0 и 4:2), и при счете 4:4 сумели забить решающий гол. А героем встречи стал Алмаз Миргазов, на счету которого три мяча из пяти. Миргазов, кстати, повторил достижения Сергея Обухова и Евгения Иванушкина, такж е делавшие хет-трик в финалах чемпионатов мира. Ещё по одному голу в этой встрече на счету Алана Джусоева и Максима Ишкельдина.

Кстати, этот успех позволил стать отечественной сборной 25-кратным чемпионом мира — 14 побед сборной СССР и 11 в новейшей истории России.

«Бронзу» чемпионата мира завоевала сборная Финляндии, обыгравшая в матче за третье место команду Казахстана 8:4.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Хабаровск, Россия

Финал

Россия — Швеция — 5:4 (3:1)

Голы: Миргазов, 1 (1:0), Миргазов, 5 (2:0), Хельмюрс, 16 (2:1), Джусоев, 26 (3:1), Лёфстедт, 46 (3:2), Ишкельдин, 50 (4:2), Берлин, 61 (4:3), Гильям, 64 (4:4), Миргазов, 78 (5:4).

СОСТАВ

Вот кто защищал цвета сборной России на ЧМ-2018:

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («СКА-Нефтяник»);

Защитники: Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба – «Енисей»), Павел Булатов («Динамо», Москва), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»);

Полузащитники: Алан Джусоев («Хаммарбю», Швеция), Сергей Шабуров («Динамо», Москва), Максим Ишкельдин, Янис Бефус (оба – «СКА-Нефтяник»), Вадим Чернов, Андрей Прокопьев (оба – «Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция);

Нападающие: Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов, Сергей Ломанов (оба – «Енисей»), Евгений Дергаев («Водник»), Владимир Каланчин («Кузбасс»).