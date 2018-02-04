Тайна перевала Дятлова: Уголовное дело о гибели туристов с годами пополняется новыми материалами

4 Февр. 2018 2018-02-04T20:18:29+03:00

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Галина Сазонова (ник Вьетнамка) занимается делом Дятлова около 5 лет. Живет за границей, информацию, как и многие дятловеды, черпает из интернета. И часто из вороха фактов складывает четкую аналитическую картинку

На прошедшей в Екатеринбурге конференции Галина рассказала, чем ей не нравится шпионская версия Ракитина, и в чем странность уголовного дела по гибели туристов. Мы поговорили с ней.

Дело об экспертизе.

- Галина, почему ты критикуешь Ракитина? У этой версии очень много поклонников.

- На мой взгляд, версия Алексея Ракитина в двух словах заключается в том, что три человека из группы были связаны с КГБ, проводилась спецоперация на перевале, но что-то пошло не так, и закончилось гибелью группы.

С тем, что кто-то из ребят был связан с КГБ и то, что гибель туристов произошла в результате проведения какой-то операции КГБ, я согласна. Но если смотреть с точки зрения построения версии, многие утверждения Ракитина плохо доказуемы. Если человек высказывает тезис, он должен его подтверждать и, желательно, имеющимися фактологическими материалами, как уголовного дела, так и дополнительными документами. На данный момент понятно, он ошибается в некоторых доказательствах.

Ну, например, ситуация с похоронами Георгия Кривонищенко и Семена Золотарева якобы как агентов - на закрытом Ивановском кладбище. Это один из основных аргументов Алексея Ракитина о причастности КГБ. Вот сейчас понятно, что кладбище в тот момент закрыто не было. Более того, в 1959 году там проводилось более половины всех захоронений в Свердловске. А на Михайловском – гораздо меньше. И вот таких неубедительных аргументов в версии Ракитина много. А основная часть - это аналогии, но, к сожалению, только аналогии не могут быть доказательствами версии.

ЭТА СТРАННАЯ ПАЛАТКА

- Еще один любопытный момент ты подметила в уголовном деле, это экспертиза палатки.

- Да, очень интересный момент. Именно эта экспертиза дает ответ на один из основных вопросов – что произошло. Палатка разрезана изнутри. Мы знаем это из материалов уголовного дела. Но если внимательно сравнить документы, то мы видим палатка доставлена в Ивдель 3 марта. А саму экспертизу следователь Иванов назначает – 16 марта, то есть спустя практически две недели после ее обнаружения. Это для меня странно. Если дело контролируется с самых верхов, если создана комиссия, если ушла телеграмма на имя Хрущева, казалось бы, следствие должно быстрее действовать. Но еще медленнее палатка преодолевает путь в саму лабораторию, где проводилась экспертиза. Туда она поступает только 3 апреля! А сама экспертиза будет закончена 16 апреля - через 1,5 месяца с момента, как она появилась в руках у следователя!

А саму экспертизу следователь Иванов назначает – 16 марта

- Откуда это стало известно? Документов приема лаборатории нет в уголовном деле.

- Есть рабочее дело по экспертизе палатки, которое сохранилась в свердловской лаборатории. И бланки – когда, кто принял, во сколько – они тоже есть. Они стали известны благодаря бывшему эксперту этой лаборатории Владимиру Анкудинову. А даты назначения экспертизы и ее проведения так же есть в материалах уголовного дела. Но это еще не все. В «Комсомольской правде» были опубликованы рассекреченные документы партийного архива. И среди них оказался дубликат заключения московских альпинистов, которые были на перевале. В своем заключении они четко пишут, что проведена экспертиза палатки, и что разрезы были сделаны изнутри. Дата отчета - 23 марта.

- То есть гораздо раньше, чем вообще палатка на экспертизу пришла.

- В этом-то и дело. Получается, либо кто-то просто решил, что палатка разрезана изнутри, и они руководствуются этими словами. Но вряд ли, так как отчет идет на самый верх. Либо была проведена другая экспертиза в другой лаборатории. Возможно, это лаборатория МВД, тоже расположенная в Свердловске в тот период. В основном, все материалы, все вещественные доказательства на экспертизу отправляли туда. И там могли, действительно, проводить дополнительную экспертизу. Например, выявлять взрывчатые вещества или следы крови на ткани палатки. Возможно этим объясняется и отсутствие большого фрагмента палатки.

Постановление о гибели студентов-туристов

НОМЕРА НЕ БЫЛО

- Есть еще один момент в уголовном деле, который подметили многие исследователи, но расшифровала именно ты.

- В электронном архиве прокуратуры СССР я увидела название описи «Надзорное производство по факту гибели, 1959 год». Сердце у меня забилось. Когда я прилетела в Москву, то первым делом пошла в этот архив и взяла это дело. Но оно не имеет отношения к перевалу. Зато я в нем увидела, что прокуратура СССР в рамках этого надзорного производства все время шлет запросы в нижестоящие прокуратуры следователям: просим предоставить такие документы. Это официальная переписка со штампами, исходящими и входящими данными. И я заметила интересную вещь. В такой официальной переписке редко пишут полное название дела, только номер. В уголовном деле по гибели туристов тоже есть переписка с прокуратурой СССР. Я подняла ее и увидела, что там тоже фигурируют номера, они тоже не меняются, и они идентичны по своей структуре вот тем номерам, которые я видела в архиве. Но интереснее, что на нашем уголовном деле, скорее всего, номера действительно не было. Потому что во всех переписках с вышестоящими прокуратурами, когда они обращаются в прокуратуру Свердловской области, они никогда не пишут номер. Вот это тот редкий вариант, когда они пишут полное название уголовного дела, как звучит на обложке. И это говорит о том, что а) номера не было, б) в Прокуратуре СССР прекрасно знали, что этого номера нет и в) в общем-то, они почему-то не возмущались по этому поводу. И с вероятностью почти 100% можно говорить о том, что прокуратура СССР возбуждала Надзорное производство за нашим делом по жалобе кого-то из родственников, и номер его известен.

А сама экспертиза будет закончена 16 апреля

КТО ПОПОЛНЯЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО?

- Ты считаешь, что то уголовное дело, которое хранится в свердловском архиве, не всегда было таким, каким мы его знаем сейчас?

- Большинство исследователей обращают внимание на тексты. А я люблю штампы. Мне нужны бумажки. Там есть заверительные надписи как у любого архивного документа. И согласно им, как ни странно, к нашему уголовному делу в течение десятилетий постепенно добавляют материалы.

В 1959 году Иванов сдает дело, делает опись и указывает в ней конкретное количество листов. Потом проходит определенное количество времени. И листов, по описи уже свердловского архива, стало больше на пять. Что же произошло? К началу 1980-х годов к этому уголовному делу добавили экспертизу палатки. Следующая заверительная надпись принадлежит к 1996 году. И в ней еще больше листов. К делу прибавились фотографии. И у меня очень большой вопрос. А вот откуда берут все то, что начинают добавлять к нашему уголовному делу?

- Думаешь, есть какие-то секретные документы?

- Подозреваю, что в прокуратуре до сих пор хранится некий секретный пакет, который время от времени пересматривают. Часть документов рассекречивают, а часть оставляют лежать под грифом. Может быть, там же находится и та самая первая экспертиза палатки.

- Спасибо, Галина, за интересную беседу.

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