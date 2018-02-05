Чем больше у китайцев капитализма, тем сильнее тоска по их Сталину. Часть 13
Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части
ПАРТКОМ НА «МЕРСЕДЕСЕ»
Интеллигенция наднациональна, как грипп. В любой точке мира человек с хорошим (особенно гуманитарным) образованием - заноза для любой идеологии…
И потому китайский интернет нафарширован интеллигентскими рассуждениями. О том, что в Китае давно нет справедливости, что социальные лифты не работают, что наверху все райские места поделены между детьми партийных боссов и миллиардеров.
А как злословят местные экономисты!
Особенно они любят описывать тяжелое состояние госпредприятий - они, дескать, неэффективны, сжирают госдотации и вполне способны даже такую экономику, как китайская, утащить вниз.
Китайцы, нахлебавшись капитализма, начинают уважать Мао Цзэдуна даже сильнее, чем в России Сталина.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
И власти сейчас стоят перед тяжелым, трагическим выбором.
- С одной стороны, они понимают - капитализм не может быть наполовину. И что придется когда-нибудь отдать в частные руки все, - говорит нам очень известный, но в нашем случае анонимный пекинский экономист. - С другой - в компартии Китая понимают, что стоят на последнем рубеже и отступать некуда. Что многие разочарованы. Что воровство в Китае достигало таких масштабов, что специально для коррупционеров строились роскошные города с полным набором анонимных услуг…
- Города-а-а… - завороженным хором повторили мы.
(Ремарка Гусейнова: «Съели, господа российские олигархи?! Не ваши ср…е яхты. ГО-РО-ДА!»)
- Власти поняли, к чему это идет, и сейчас пытаются закрутить гайки, - продолжает эксперт. - Но, слава богу, китайцы, нахлебавшись капитализма, начинают уважать Мао Цзэдуна даже сильнее, чем в России Сталина. И эту тоску по сильной руке компартия отлично эксплуатирует. На предприятиях возрождается традиции хунвейбинов - «часы самокритики» (это когда сотрудники каются в ошибках, а остальные их яростно изобличают), активизируются парткомы на производствах. Причем завести у себя коммунистические ячейки обязывают даже иностранные компании. Например, «Мерседес», IBM, «Майкрософт». Они, конечно, в ужасе, угрожают уйти из-за этого с рынка, но куда они денутся...
Поучиться бы нашей Госдуме, как грамотно диктовать избирателям, что им смотреть и что читать.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
УЧИТЕСЬ, КАК ЗАПРЕЩАТЬ НАДО
И если смотреть на закручивание китайских гаек с низа, с самой народной тьмы, то это выглядит достойно. Словно строгий отец воспитывает неразумное дитя…
Эх, поучиться бы нашей Госдуме, как грамотно диктовать избирателям, что им смотреть и что читать.
В отличие от российских запретов китайские дают не убытки, а колоссальную прибыль для страны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Голливудские фильмы, например, допускаются на территорию Китая очень дозированно.
Народу-ребенку запретить Фейсбук, Твиттер, Ютуб - полдела.
Но для начала китайцы создали свои аналоги западных соцсетей. И усовершенствовали их так, что сеть WeChat, например, заменяет теперь китайцу все - с помощью Вичата он может купить что угодно, Вичатом же расплатиться и им же вести бизнес. Соцсеть заменяет ему даже паспорт (благодаря чему спецслужбы Китая сейчас испытывают спецпрограмму, которая знает о любом китайце ВСЕ).
Китай - мир лучезарных новостей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
И, Госдумушка родная, запомни! В отличие от российских запретов китайские дают не убытки, а колоссальную прибыль для страны.
Это не только миллиарды налогов от китайских копий Фейсбука и Ютуба. Возьмем другую китайскую подделку - местный Голливуд.
Нечаянно включив китайский телевизор, я с ужасом его выключил.
Потом снова включил.
В нем привычно занимался убийствами Джейсон Стэйтем.
Одна улица производит оригиналы для Запада, а соседняя - левые копии (и ощущение - они способны легко поменяться местами).Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ну или почти Стэйтем. Он был также лыс, небрит, камера старательно выхватывала знакомые неандертальские черты… Китайская подделка Стэйтема бегала по экрану как настоящая, вызывая смех и ужас.
И так работает вся китайская экономика, где одна улица производит оригиналы для Запада, а соседняя - левые копии (и ощущение - они способны легко поменяться местами). Где власти душат иностранные идеи, чтобы потом хорошо на них заработать.
- Недавно вышел патриотический фильм «Воинствующий волк», - рассказывает наш друг, режиссер Дмитрий Лю. - Пусть за границей он не собрал ничего, зато внутри Китая взял кассу в миллиард долларов! (Все российские фильмы за год собирают до $150 миллионов, правда, делаем поправку на то, что в Китае все-таки живут 1,4 миллиарда товарищей, а у нас явно поменьше... - В. В.) Сюжет примитивный: как китайские Рэмбо спасали африканцев от международных бандитов. И миллиард! Тут я понимаю, почему Голливуд под запретом (смеется).
В любой точке мира человек с хорошим образованием - заноза для любой идеологии…Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
БИТВА С РОБОТОМ-ЦЕНЗОРОМ
Китай - еще и мир лучезарных новостей.
И на русский взгляд это неплохо.
- Захожу, - говорит наша пекинская знакомая, - в новости российского Яндекса, а там уже кто-то разбился, умер или самолет упал. Открываешь китайский - завод открыли, дорогу починили, и жить хочется!
И те, кто понимает будущее русского интернета, добро пожаловать в мир Великой предмодерации.
Здесь, в китайском интернете, запрещены сотни слов. Например «коммунистическая партия». Даже если вы напишете «я обожаю компартию», придет электронное письмо: «Ваше сообщение не прошло предмодерацию».
Развязка в Пекине.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Разумеется, пользователи сражаются с роботом-цензором. Запретные слова пишутся, например, «пАРтия» или «Пар12тия». Или слово фотографируют, и снимок вставляют в текст… Но цензор становится лишь сильнее - он терпеливо учится.
- Однако, если вы достаточно безумны, чтобы ругать власть, - говорит Лю, - к вам придут два вежливых товарища. Как однажды к моему приятелю. И попьют с вами чаю, поговорят о жизни (усмехается).
В компартии Китая понимают, что стоят на последнем рубеже и отступать некуда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Это гуманно, - вздыхаю. - И компартия так удержит власть?
- Не знаю, - качает Лю головой. - Это внешне скрепляет систему.
- Внешне?
- Примерно как, вместо того чтобы выбросить мусор, заметать его под кровать.
Продолжение в следующем номере «КП»
Хождение по Поднебесной: Пекин.Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая
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