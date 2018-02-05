Чем больше у китайцев капитализма, тем сильнее тоска по их Сталину. Часть 13

5 Февр. 2018 2018-02-05T08:06:05+03:00

На главной площади Китая, где стоит и мавзолей Мао Цзэдуна, толпа народа, желающего ему поклониться, куда больше, чем очередь в Мавзолей Ленина в Москве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая [видео]

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части

ПАРТКОМ НА «МЕРСЕДЕСЕ»

Интеллигенция наднациональна, как грипп. В любой точке мира человек с хорошим (особенно гуманитарным) образованием - заноза для любой идеологии…

И потому китайский интернет нафарширован интеллигентскими рассуждениями. О том, что в Китае давно нет справедливости, что социальные лифты не работают, что наверху все райские места поделены между детьми партийных боссов и миллиардеров.

А как злословят местные экономисты!

Особенно они любят описывать тяжелое состояние гос­предприятий - они, дескать, неэффективны, сжирают госдотации и вполне способны даже такую экономику, как китайская, утащить вниз.

Китайцы, нахлебавшись капитализма, начинают уважать Мао Цзэдуна даже сильнее, чем в России Сталина.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И власти сейчас стоят перед тяжелым, трагическим выбором.

- С одной стороны, они понимают - капитализм не может быть наполовину. И что придется когда-нибудь отдать в частные руки все, - говорит нам очень известный, но в нашем случае анонимный пекинский экономист. - С другой - в компартии Китая понимают, что стоят на последнем рубеже и отступать некуда. Что многие разочарованы. Что воровство в Китае достигало таких масштабов, что специально для коррупционеров строились роскошные города с полным набором анонимных услуг…

- Города-а-а… - завороженным хором повторили мы.

(Ремарка Гусейнова: «Съели, господа российские олигархи?! Не ваши ср…е яхты. ГО-РО-ДА!»)

- Власти поняли, к чему это идет, и сейчас пытаются закрутить гайки, - продолжает эксперт. - Но, слава богу, китайцы, нахлебавшись капитализма, начинают уважать Мао Цзэдуна даже сильнее, чем в России Сталина. И эту тоску по сильной руке компартия отлично эксплуатирует. На предприятиях возрождается традиции хунвейбинов - «часы самокритики» (это когда сотрудники каются в ошибках, а остальные их яростно изобличают), активизируются парткомы на производствах. Причем завести у себя коммунистические ячейки обязывают даже иностранные компании. Например, «Мерседес», IBM, «Майкрософт». Они, конечно, в ужасе, угрожают уйти из-за этого с рынка, но куда они денутся...

Поучиться бы нашей Госдуме, как грамотно диктовать избирателям, что им смотреть и что читать.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

УЧИТЕСЬ, КАК ЗАПРЕЩАТЬ НАДО

И если смотреть на закручивание китайских гаек с низа, с самой народной тьмы, то это выглядит достойно. Словно строгий отец воспитывает неразумное дитя…

Эх, поучиться бы нашей Госдуме, как грамотно диктовать избирателям, что им смотреть и что читать.

В отличие от российских запретов китайские дают не убытки, а колоссальную прибыль для страны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Голливудские фильмы, например, допускаются на территорию Китая очень дозированно.

Народу-ребенку запретить Фейсбук, Твиттер, Ютуб - полдела.

Но для начала китайцы создали свои аналоги западных соцсетей. И усовершенствовали их так, что сеть WeChat, например, заменяет теперь китайцу все - с помощью Вичата он может купить что угодно, Вичатом же расплатиться и им же вести бизнес. Соцсеть заменяет ему даже паспорт (благодаря чему спецслужбы Китая сейчас испытывают спецпрограмму, которая знает о любом китайце ВСЕ).

Китай - мир лучезарных новостей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И, Госдумушка родная, запомни! В отличие от российских запретов китайские дают не убытки, а колоссальную прибыль для страны.

Это не только миллиарды налогов от китайских копий Фейсбука и Ютуба. Возьмем другую китайскую подделку - местный Голливуд.

Нечаянно включив китайский телевизор, я с ужасом его выключил.

Потом снова включил.

В нем привычно занимался убийствами Джейсон Стэйтем.

Одна улица производит оригиналы для Запада, а соседняя - левые копии (и ощущение - они способны легко поменяться местами).Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ну или почти Стэйтем. Он был также лыс, небрит, камера старательно выхватывала знакомые неандертальские черты… Китайская подделка Стэйтема бегала по экрану как настоящая, вызывая смех и ужас.

И так работает вся китайская экономика, где одна улица производит оригиналы для Запада, а соседняя - левые копии (и ощущение - они способны легко поменяться местами). Где власти душат иностранные идеи, чтобы потом хорошо на них заработать.

- Недавно вышел патриотический фильм «Воинствующий волк», - рассказывает наш друг, режиссер Дмитрий Лю. - Пусть за границей он не собрал ничего, зато внутри Китая взял кассу в миллиард долларов! (Все российские фильмы за год собирают до $150 миллионов, правда, делаем поправку на то, что в Китае все-таки живут 1,4 миллиарда товарищей, а у нас явно поменьше... - В. В.) Сюжет примитивный: как китайские Рэмбо спасали африканцев от международных бандитов. И миллиард! Тут я понимаю, почему Голливуд под запретом (смеется).

В любой точке мира человек с хорошим образованием - заноза для любой идеологии…Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БИТВА С РОБОТОМ-ЦЕНЗОРОМ

Китай - еще и мир лучезарных новостей.

И на русский взгляд это неплохо.

- Захожу, - говорит наша пекинская знакомая, - в новости российского Яндекса, а там уже кто-то разбился, умер или самолет упал. Открываешь китайский - завод открыли, дорогу починили, и жить хочется!

И те, кто понимает будущее русского интернета, добро пожаловать в мир Великой предмодерации.

Здесь, в китайском интернете, запрещены сотни слов. Например «коммунистическая партия». Даже если вы напишете «я обожаю компартию», придет электронное письмо: «Ваше сообщение не прошло предмодерацию».

Развязка в Пекине.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разумеется, пользователи сражаются с роботом-цензором. Запретные слова пишутся, например, «пАРтия» или «Пар12тия». Или слово фотографируют, и снимок вставляют в текст… Но цензор становится лишь сильнее - он терпеливо учится.

- Однако, если вы достаточно безумны, чтобы ругать власть, - говорит Лю, - к вам придут два вежливых товарища. Как однажды к моему приятелю. И попьют с вами чаю, поговорят о жизни (усмехается).

В компартии Китая понимают, что стоят на последнем рубеже и отступать некуда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Это гуманно, - вздыхаю. - И компартия так удержит власть?

- Не знаю, - качает Лю головой. - Это внешне скрепляет систему.

- Внешне?

- Примерно как, вместо того чтобы выбросить мусор, заметать его под кровать.

Продолжение в следующем номере «КП»