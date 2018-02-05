Девочки для "вписки": 13-летние "лолиты" ищут в интернете партнеров для секса

5 Февр. 2018 2018-02-05T11:29:07+03:00

Количество секс-историй про «вписки» и несовершеннолетних в последнее время растет в геометрической прогрессии. Корреспонденты «Комсомолки» попытались разобраться, что же происходит

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Вот одна из последних историй. Светлана (имена несовершеннолетней и ее матери изменены) стала замечать, что у дочки появились какие-то тайны. Она начала отпрашиваться у мамы: нужно зайти к подруге, что-то забрать. На часах - десять вечера. Светлана, естественно, 13-летнюю дочь не пускала.

Но ситуация повторилась. Женщина говорит, что села читать книгу и в какой-то момент уснула, а когда проснулась, дочери дома уже не было. Звонила - без толку, выскочила на улицу, обошла все окрестные дворы. Вернулась домой, чтобы решить, что теперь делать, и через несколько минут пришла Марина. Серьезный разговор перенесли на утро.

Но пока девочка спала, москвичка проверила ее телефон - переписки в ВКонтакте. И пришла в ужас.

Этой ночью ее дочь, ученица шестого класса, встречалась со взрослым мужчиной. И у них был секс.

На следующий день мама предложила дочке перед учебой заехать в полицию, соврала, что «нужно решить вопрос по поводу школы». А там написала заявление. И в разговоре с Мариной выяснилось, что вчерашний мужчина у нее не первый. За несколько дней до этого у школьницы были две интимные встречи с 20-летним парнем. Девочка приезжала днем к нему на «Речной вокзал», они занимались сексом в машине…

Этого парня сейчас ищут. А вот другого педофила сразу задержали. Обвиняемого зовут Дмитрий К. (фамилию мы пока не раскрываем, его фото - справа вверху). Ему 40. В разводе. Есть 5-летняя дочь. Сейчас живет с другой женщиной в Химках, работает главным инженером на одной из московских ТЭЦ.

На допросах Дмитрий отпираться не стал. Но все было по обоюдному согласию. Марина подтверждает: "Он меня не принуждал, я сама хотела…"

- Марина познакомилась с Дмитрием в соцсетях, в группе, которая называется «Вписки Москвы», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Нашумевшая история Дианы Шурыгиной - это как раз об одной «вписке». На днях мы писали о еще более шокирующем эпизоде: в Москве на такой же «встрече» 13-летнюю школьницу изнасиловали пятеро парней. Они чуть старше. Им - по 14 - 15…

Что касается группы, в которой Марину нашел 40-летний дядя, там прямо написано: «встречи для 11 - 18-летних». Площадка для поиска сверстников, готовых ехать на «вписку» с незнакомыми людьми, и, конечно, раздолье для педофилов. Все разговоры в этой группе - про алкоголь и секс.

Дмитрию К. уже предъявлено обвинение по статье «половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста» (это реальный срок до 10 лет). Но, скорее всего, в ближайшее время в деле может появиться еще одна статья - «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» (до 5 лет). У девочки Дмитрий просил ее интимные фото, а в ответ присылал свои.

В следствии считают, что Дмитрий вступал в половые отношения с несколькими девочками. Если вы опознали его на фото, просьба обратиться в Симоновский МРСО Следственного комитета: +7 (985) 894-35-53.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Администрация социальных сетей должна нести уголовную ответственность»

- Педофилы существовали всегда, но даже несколько лет назад количество преступлений такого рода было в разы меньше, - говорит бывший сотрудник прокуратуры, а теперь адвокат Вадим Багатурия. - Я связываю это с двумя причинами: с резким проникновением интернета в жизнь и тем, что подрастает поколение Y, лишенное классической морали прошлого века. Несколько лет назад глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал поправки в Уголовный кодекс РФ, которые помогли усилить борьбу с педофилами. Но в свете данной истории возникает вопрос о введении уголовной ответственности соцсетей за неудаление контента, противоречащего законодательству. То есть администрации соцсетей должны самостоятельно мониторить и закрывать вредные группы, а не только после писем из Роскомнадзора или органов.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА...

Любовь не имеет значения

- Если расследуется сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего, то факт согласия не играет определяющей роли, - прокомментировал «КП» Виктор Запрудский, председатель московской коллегии адвокатов «Запрудский и партнеры». - Да, квалификация может быть разной - от изнасилования до развратных действий. Такие преступления описаны в 18-й главе Уголовного кодекса. Даже если с несовершеннолетней все было «по любви», то это 134-я статья - «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если девушке нет 14, то такая любовь - до 15 лет лишения свободы. При этом несовершеннолетнюю потерпевшую, которая говорит о любви, обязательно отправляют на экспертизу, чтобы дать ответ, осознавала ли она в полной мере, что происходит. Ведь в России частичная дееспособность признается только с 14 лет, когда подросток получает паспорт. А до этого считается, что человек может не осознавать своих действий.

…И СЕКСОПАТОЛОГА

Это - самоутверждение среди сверстников

- В 12 - 13 лет у девочек начинается период полового созревания. Это очень тонкий момент, - говорит врач-психиатр, сексопатолог, кандидат медицинских наук Диана Генварская. - В мире подростков нужно самоутверждаться. И девочка пытается это сделать через вот такие связи, через такой опыт. Чтобы ее по-другому воспринимали в своей среде, чтобы было чем похвастать перед подругами. Физиологически, психологически - все это уже было и два поколения назад, и три. Просто теперь, с развитием технологий, у детей больше способов поиска информации и новых знакомств. Такие ранние интимные отношения - от недостатка внимания к ребенку в семье. В этом возрасте девочек нужно постоянно нахваливать, девочка должна расти принцессой. Тогда больше шансов, что она не будет искать самоутверждения на стороне.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не сажайте их, дяденька

13 лет - не рекорд. Буквально на днях в Подмосковье закончился процесс об изнасиловании еще одной девочки. Причем сама она теперь тоже утверждает, что все было по взаимному согласию. Сейчас ей 13. А заниматься сексом она якобы начала еще в 2014 году, когда ей еще и 11 не исполнилось.

Раскрылось все летом 2016 года в подмосковном поселке Львовский. Мама девочки Наталья (имена героев этой истории тоже изменены) вернулась с работы, а дочки дома нет. Пошла искать и увидела, что открыта половина дома соседа, который в то время был в отъезде. Там-то Наталья и нашла знакомого, 31-летнего Илью, какую-то размалеванную девицу и свою дочь. Все были пьяны.

Оказалось, Илья взломал дверь соседской половины дома и устроил для себя и дам вечеринку.

Хозяин жилплощади заявил в полицию о краже спиртного, Илью задержали. На допросе он и рассказал то, что заставило полицейских забыть об истории с выпивкой; девочку допросили, и она рассказала, что занималась с дядей Ильей сексом. Причем для нее это был не первый опыт, еще в 2014 году была связь с неким Александром, другом из Щелкова. Парню тогда было 15.

Александр пошел под суд. Во время следствия и почти всего судебного процесса и Наталья, и ее дочь в своих показаниях держались одной линии: девочку изнасиловали. А перед самым приговором вдруг заявили, что все не так: с Александром у девочки был роман, а с дядей Ильей не было вообще ничего.

Сами подсудимые, ранее оформившие чистосердечное, вдруг тоже принялись отпираться, заявив, что признались под давлением. Девочка написала судье письмо: не сажайте их, дяденька. А мама обратилась к генеральному прокурору.

Правда, судья в новую версию не поверил - предположил, что маме с дочкой хорошо заплатили. Александра за связь с несовершеннолетней приговорили к 12,5 года колонии, а Илье за изнасилование дали 16,5 года.

*«Вписка» - приглашение на тусовку в чьей-то свободной квартире: поразвлечься и выпить.