Сергей Газаров: В Голливуде впечатлились, увидев гонки на улицах Москвы

5 Февр. 2018 2018-02-05T03:26:20+03:00

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На Первом канале премьера - сериал об автогонщике. Главный герой Максим Авдеев (Игорь Петренко) попадает в тюрьму по ложному обвинению. Пока он сидит за решеткой, его жена погибает, а дочка Саша попадает в другую семью. Когда мужчина выходит на волю, он пытается разыскать девочку и тут же попадает в новые неприятности.

- Я сам когда-то профессионально занимался гонками, - признался «КП» режиссер фильма Сергей Газаров. - Мне понятна внутренняя кухня. Но главное в другом. Гонщики - это люди, которые связаны с очень высоким риском. У них совершенно другой иммунитет внутри. Они готовы гораздо быстрее и активнее начинать какое-то дело. Именно поэтому главный герой - гонщик. Мне нужен был характер, который не поддается запугиванию, который способен идти до конца.

- Как на роль выбрали Игоря Петренко?

- Мне хотелось совместить в герое драйв, мужское начало с очень высоким уровнем сантимента, который он демонстрирует в отношении дочери. Такого человека найти непросто. Но Игорь, мне кажется, подходит. Он похож на гонщика. В машину он влез без проблем. Это было настоящее гоночное авто, заряженное по полной. Мы покупали его у профессионального гонщика. Все трюки и гонки в фильме ставил Виктор Иванов - профессионал высочайшего уровня.

- Вы ведь снимали гонки в центре Москвы...

- Да, днем, перекрывали для этого улицу. Это было непросто. Мы старались не помешать ни жителям, ни прохожим, ни припаркованным автомобилям, которые, как вы понимаете, не всегда можно убрать. И мастерство настоящих гонщиков, которые были в кадре, заключалось в том, чтобы не нарушить ничей покой. Иначе у нас были бы серьезные проблемы. Было задействовано много техники и камер. Я потом показывал кусочки ребятам в Голливуде. Они были под впечатлением! Никто не мог поверить, что это снято за один день. Мартин, сын Виктора Иванова, работал в фильмах о Джеймсе Бонде дублером. Он рассказывал, что у них было 11 автомобилей Aston Martin для съемок. У нас, как вы понимаете, такой возможности нет. Была одна машина. И перед Виктором Ивановым стояла задача - не царапнуть ее и не разбить. Мне стыдно, конечно, хвалить себя. Но, по-моему, мы справились. Я доволен!

- В сериале есть момент, когда гонщики едут по мосту, который заканчивается обрывом. Как это снималось?

- Мы искали этот мост по всей России. Ездили в Питер, Ярославль, Екатеринбург. Куда только не летали - ничего не подходило. А в итоге нашли недостроенный мост в Москве, на Мосфильмовской. И были так счастливы, когда нам разрешили там снимать. Потому что все мосты - это режимные объекты. И сейчас, каждый раз проезжая мимо этого моста, уже построенного, я думаю: «Как интересно все сложилось». Прямо вот здесь, на «Мосфильме», в родных стенах...

- И как на съемках - удалось обойтись без ущерба и травм?

- Да, все живы и здоровы. Ни одной царапины ни на ком. Ни на машинах, ни на людях. Хотя наши съемки - это не вариант для подражания. И вряд ли я сам еще когда-то на такое решусь. Те десять часов в центре Москвы, где мы снимали погони, были очень запоминающимися. Такие съемки должны подготавливаться по-другому, более тщательно. И не рассчитывать на то, повезет или не повезет. Не должно быть такого вопроса. Рисковать в данном случае слишком опасно, дорого и непрофессионально. Сейчас я, конечно, бравирую, рассказывая, что получилось. Но в принципе это противоречит моим внутренним правилам. И больше я так не поступлю.

«Чужая дочь». Понедельник - четверг, 21.35, Первый.