Маша Машкова раскрывает убийство мужа

5 Февр. 2018 2018-02-05T03:28:24+03:00

Герои Ульянова и Машковой друг друга не переносят, но, кажется, это не навсегда. Фото: Канал «Россия 1»

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На берегу озера полиция обнаруживают тела мужчины и женщины. Выглядит все так, как будто Костя и Лера - любовники, которых кто-то ограбил, а затем убил. Далее на месте происшествия встречаются муж Леры, известный бизнесмен Глеб Квитко (Дмитрий Ульянов), а также жена Кости Вероника (Мария Машкова). Она по совпадению следователь полиции.

Ника не верит, что муж мог ей изменять. Но что тогда его связывало с Лерой? А может быть, убийство - месть богатого мужа? Формально девушка не может заниматься расследованием, но берется за дело, чтобы узнать правду.

- Машкова прекрасная актриса, - говорит режиссер картины Игорь Москвитин. - Работает очень увлеченно. Знаете, бывает, приходят актрисы на съемки: технически готовы, а внутри полная пустота! Вот Маша - человек совершенно другого уровня. Она и актриса хорошая, и сильная личность.

Снимали фильм в основном в Киеве (это, кстати, несмотря ни на что, рутинная практика при съемках сериалов). Такой выбор был сделан из-за погоды. Хотя однажды жара чуть не помешала съемкам.

- Мы снимали сложную сцену покушения на Квитко, - вспоминает Игорь Москвитин. - По сюжету прямо в центре города к его машине подъехал мотоциклист и выстрелил в героя. Представьте картину: разбитые стекла, бизнесмен падает на Машу, она вся в крови. И ей надо вылезти из-под него. Мы снимали это с разных ракурсов. А на улице жара 35 градусов, солнце шпарит. В общем, это было изнурительно! Но все, конечно, справились.

«Идеальный враг». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.