Снегопады в Москве: чего бояться дачникам

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:37:54+03:00

Хотя и кажется, что сейчас на даче делать нечего, но не плохо бы появится там в ближайшие дни и обязательно прочистить дорожку к дому Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Туманов - о том, почему сломалось столько деревьев, стоит ли реанимировать их на даче и что делать со снегом на участке

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За три дня Москву завалило в прямом смысле слова по колено. В Подмосковье снегопады прошли местами и какие-то дачные участки снабжены снегом по полной, а какие-то метели обошли стороной. Андрей Туманов, наш главный дачный эксперт, ведущий программы "Моя дача"на Радио "КП", считает, что такой снег для дачников - настоящее благо:

- Потому что снег – это наше богатство. Чем больше снега, тем лучше будут укрыты корни деревьев, тем лучше будут укрыты луковичные, другие посадки, значит ничего не померзнет. Если у вас на даче снега выпало немного, обязательно рекомендую на штамбы (стволы) нагрести такие пирамидки, чтобы штамбам было хорошо: чтобы солнце их не слишком грело, морозы не сильно морозили, ветра ледяные не обдували. Я так делаю каждый год, и ни разу в жизни у меня не было проблем со штамбами. Для дачника снегозадержание – это очень важно. Если участок у вас расположен на пригорке и снег вечно сдувает, делайте что угодно, городите какие угодно преграды, чтобы задержать снежное богатство. Чем больше снега наметет на наши участки, тем лучше. Это не только укрытие наших растений, но это та самая влага, которая весной растает и напитает почвенный слой.

Что касается сломанных деревьев, я говорил об этом еще летом, когда сильный ураган поломал множество ветвей и деревьев. То, что не доделал летний смерч, довершил этот снегопад. Ломаются в первую очередь неправильно обрезанные деревья, с острыми развилками. А также хрупкие и старые, в основном гигантские тополя, у них кора очень непрочная. Острые развилки, чем старше, тем опаснее. Рано или поздно они обязательно сломаются - не от ветра, так от дождя. Увы, в столице нет правильного опыта обрезки. У нас даже молодые саженцы приезжают из питомника уже с острыми развилками. Их не обрезают, а с возрастом они становятся опасными. Потому и столько сломанных ветвей, хотя в норме деревья должны выдерживать такой слой снега.

К сожалению, дачники тоже не всегда соблюдают правила обрезки, часто просто потому что жалко. Хочу сказать: не пытайтесь реанимировать сломанные ветви, связать их, они не приживутся. Хуже всего, когда дерево ломается по штамбу - трещина проходит прямо по стволу. Увы, все сломы придется обрезать, если попытаться их стянуть, то дерево будет болеть, его будут атаковать бактерии и грибы.

И последнее: хотя и кажется, что сейчас на даче делать нечего, я рекомендую появиться там в ближайшие дни и обязательно прочистить дорожку к дому. Во-первых, это отличная физкультура. Для меня полчаса с лопатой заменяют час на лыжах. Во-вторых, прочищенная дорожка говорит о том, что хозяин следит за домом. В-третьих, это еще и вежливость, элемент культуры общения дачников. Если вдруг коротнет проводка, в домике начнется пожар, то соседям и пожарным будет проще пробраться к домику. А через сугробы мало кто полезет.

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