Почему пилот Су-25 перед смертью крикнул "Это вам за пацанов"

5 Февр. 2018 2018-02-06T01:11:28+03:00

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Как уже рассказывала «КП», террористы опубликовали фото оружия, боеприпасов, документов и личных вещей, найденых на месте гибели майора Романа Филипова. Возникли несколько вопросов.

1. Почему у летчика оказался рапорт командира смешанного полка подполковника С. Аксенова на имя командира с просьбой представить Филипова с госнаграде, причем, в двух экземплярах?

Такие документы обычно на руки офицерам не выдаются. Причем рапорт не подписан, а дата - открытая. Не исключено, что комполка вручил пилоту копии рапорта «наверх» для доказательства своих прежних обещаний. Возможно, это было сделано для пущего морального стимулирования летчика перед вылетом на боевое задание. Или, допустим, для того, чтобы майор мог отправить копию рапорта родным - жене, родителям: пусть знают о своем герое. Возможна и еще одна версия, - кто-то из знакомых штабников скопировал рапорт подполковника Аксенова и таким образом порадовал майора.

Такие документы обычно на руки офицерам не выдаются. Причем рапорт не подписан, а дата - открытая

Что касается загадочных листков со схемами, цифрами и названиями, то это, говорят специалисты, рабочие документы пилота - «боевые шпаргалки» . Там, похоже, «зашифрованы» позывные, частоты, маршрут и высоты полета в том или ином районе провинции Идлиб, позиции террористов. Часто перед самым вылетом на боевое задание, пилоты получают уточненные задачи, которые не просто запомнить.

2. Почему пилота не успели спасти?

Су-25 был подбит в самом «густонаселенном» террористами районе провиции Идлиб (по данным разведки, там скопились формирования числом до 3 тысяч боевиков).

Как только пилот штурмовика сообщил на командный пункт авиабазы Хмеймим, что катапультируется из горящей машины, команование части готово было отправить вертолет поисково-спасательной службы. Но вертушка с двумя десятками бойцов могла оказатьс легкой целью для боевиков, вооруженных ПЗРК ( такой горький опыт уже был, когда искали сбитый турецким летчиком наш Су-24 и тогда погиб один из морпехов). Решили отправить в район катапултирования майора Филипова два отряда спецназа - российский и сирийский. Но пока они пробивались к району приземления пилота и его последнего боя, террористы увезли его тело в неизвестном направлении. Поиски продолжаются.

Су-25 был подбит в самом «густонаселенном» террористами районе провиции ИдлибФото: REUTERS

3. Откуда у террористов зенитые ракеты?

Сообщения о том, что в отряды так называеимой Сирийской свободной армии поступила партия американских ПЗРК, просочились в ближневосточные СМИ еще с месяц назад. США отнекиваются. Любопытно, что на протяжении несокольких лет войны в Сирии (вплоть до 3 февраля 2018 года) не было случаев применения ПЗРК против сирийских и российских самолетов и вертолетов. Теперь же, после сбитого Су-25, это стало фактом. Установить «национальную принадлежность» такого оружия, не имея его в руках, трудно. Но поиски доказательств продолжаются.

В некоторые странах региона этого «добра» хватает - они еще с советских времен получали наши ПЗРК «Стрела» и «Игла», и нельзя исключать, что кто-то торганул этим оружием. Как нельзя исключать и Украину, оружейная мафия которой поставляла в 2008-м году системы ПВО в Грузию.

И тут у некоторых читаталей «КП» возникает вопрос: если наши летчики знали о том, что у террористов в Идлибе есть ПЗРК, то почему же они летали на таких высотах, которые позволяют «достать» их самолеты этим оружием?

Дело в том, что Идлиб - «зона ответственности» Турции, и ранее обстрелов наших самолетов с земли там не было.

4. Почему майор, погибая, крикнул: «Это вам за наших пацанов!»

Пока неизвестно, кто именно слышал эти слова нашего офицера. Но если это сущая правда, то каких пацанов имел ввиду Филипов? Тут можно только догадываться. Возможно, всех тех солдат и офицеров, кто погиб в Сирии. Возможно, - своих коллег-пилотов. Месть за смерть однопочан - неписанная «традиция» армии.

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