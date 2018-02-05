Директор Гидрометцентра России: Мощь циклона сравнить не с чем - у человечества нет такой энергии

5 Февр. 2018 2018-02-05T17:30:40+03:00

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Чтобы оценить, какая мощная природная сила обрушилась на Москву в выходные и засыпала столицу небывалым количеством снега, хорошо бы для наглядности сравнить ее с чем-то. Но, оказывается, не с чем!

Вот как описал силу циклонов директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- Энергия молодого, только что зародившегося циклона, примерно такая же, как у 12 - 15 бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. А энергии, сравнимой с крупным циклоном, у человечества просто нет. К счастью.

Напомню: в рекордном снегопаде 3 - 4 февраля "виноваты" сразу два циклона. Один двигался в сторону Москвы с Атлантики, второй со Средиземного моря. Перед ненастьем они слились в одну мощную циклоническую систему. Если у человечества нет ничего похожего на энергию одного циклона, то что уж говорить о двух сразу!

КСТАТИ

Прогноз на 5 - 11 февраля: После небывалого снегопада Московскую область ждет мороз до -19

- Погода нас ждет комфортная, но это на мой вкус - а все мы разные, - философски начал рассказ о прогнозе на ближайшие дни в эфире радио "КП" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Циклон, который принес нам столь мощный снегопад, ушел далеко на север, к Северному Уралу. На смену ему пришли массы арктического воздуха. В понедельник, 5 февраля, в Москве днем -10...-12 градусов (подробности)