Может ли банк не вернуть деньги вкладчику

5 Февр. 2018 2018-02-05T23:13:42+03:00

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Верховный суд вынес решение, способное подорвать доверие ко всей банковской системе в целом. Его коллегия встала на сторону Сбербанка, который отказался выдавать своему вкладчику 56 млн рублей. Банк засомневался в происхождении этих средств, а клиент не смог доказать их чистоту. Парадокс в том, что по закону банк обязан вернуть гражданину деньги с вклада точно в соответствии с условиями договора. Оказалось, есть важный нюанс.

Итак, в 2015 году Сергей Будник перевел на свой счет в Сбербанке 56 млн рублей со своего же счета в банке Сити Инвест. На следующий день он попытался снять эти деньги со счета, но банк отказал ему в операции. Сбербанк запросил у Будника документы, подтверждающие происхождение средств. По федеральному закону №115 («О противодействии отмыванию средств, полученных незаконным путем») такое право у финансового учреждения есть. Документы банк изучил, но деньги все равно не отдал. Тогда Будник открыл несколько срочных вкладов и перевел на них эти 56 млн. По окончании срока действия депозитов он вновь попробовал забрать деньги и снова получил отказ.

Все судебные инстанции вынесли один и тот же вердикт – действия банка в данном случае законны. Да, по закону, банк обязан деньги вернуть. Но в законе не прописано, в какой форме это нужно делать: в наличной или безналичной. Сбербанк отказался выдать «живые» деньги. А вот против безналичного перевода в другой банк не возражал. Таким образом, формально - закон соблюден.

Важно, что под действие 115 ФЗ может попасть абсолютно любой человек, пожелавший снять со счета свои деньги. По закону, операции, которые подлежат обязательному контролю начинаются с суммы 600 тыс. рублей.

- Банкам очень важно не перегибать палку при работе с клиентами. Этот скандал совпал по времени с кампанией АСВ по взысканию денег с вкладчиков обанкротившихся банков. Все это негативно влияет на банковскую систему страны, снижая доверие населения к банкам, снижает приток средств населения в банки и способствует оттоку капитала из России, - считает Максим Осадчий, начальник аналитического отдела банка БКФ. - Человек мог копить деньги всю жизнь, подтвердить документами происхождение средств может быть просто не возможно, даже если деньги были получены абсолютно легально.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев рассказал «КП», что случаи блокировки средств граждан на счетах из-за ФЗ-115 – сплошь и рядом.

- Обращалась ко мне пенсионерка, которая была настолько продвинутой, что были у нее 2 счета в одном банке. На один капала пенсия, другой - для личных накоплений. Когда она решила перевести деньги с одного счета на другой, банк деньги заблокировал, сославшись все на тот же 115-й закон, - говорит Медведев. - До суда не дошло, через месяц после проверки деньги разблокировали. Но месяц несчастной пенсионерке пришлось поголодать. Аналогичная история была с женщиной, которая копила деньги на счету на покупку квартиры. А потом захотела снять их большую часть наличными, чтоб внести залог - такое было условие риелтора. Договорилась с банком о сумме, дне и часе снятия средств. Пришла - а ей говорят: ваши деньги заблокированы. И тоже через месяц только удалось через суд вопрос решить.

По словам Медведева, у него нет рецепта, что делать россиянам в случае отказа банка снять или вернуть деньги со вклада или счета. Выход один – идти в суд и доказывать всеми способами происхождение этих средств. В России нет прецедентной системы права. То есть, решение Верховного суда по Сергею Буднику не означает, что все остальные решения по похожим делам будут аналогичными.

- Мы не принимали каких-либо решений, разрешающих вообще всем банкам не выдавать наличные своим клиентам, речь идет только о конкретном случае, который рассматривался в гражданской коллегии Верховного суда, - пояснили КП в высшей судебной инстанции. - И вот в рамках этого конкретного дела суд увидел, что гражданин перевел крупную сумму из одного банка в другой, затем захотел снять ее в наличном виде. Происхождение денег доказательно объяснить не мог. Естественно, у банка возникли вопросы. Но и в этом случае деньги у него не отбирали: он мог получить их по безналичному расчету. То, что в СМИ пишут, что мы разрешили банкам вообще не возвращать деньги клиентов, конечно, неправда.