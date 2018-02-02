Отец Дианы Шурыгиной рассказал, почему его дочь решила восстановить девственность

2 Февр. 2018 2018-02-02T22:02:01+03:00

После скандального телевизионного эфира Алексей Шурыгин решил рассказать всю правду об этих съемках [видео]

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Мы созвонились сразу после выхода программы «Прямой эфир», в записи которой принимал участие отец Дианы Шурыгиной.

- Алексей, вы же говорили, что не хотите больше светиться в ток-шоу?!

- Меня подкупили тем, что сказали - будет реально прямой эфир и я смогу сказать то, что думаю. За день до съемок мы встретились с Андреем Малаховым. Полтора часа разговаривали, записали интервью. Я рассказал ему все, как было сначала до конца, от первого звонка Дианы из этого коттеджа.

- Как Малахов с вами общался?

- В личном общении все было замечательно и прекрасно. Я ему предъявил материалы дела, экспертизы. А в итоге ничего из этого не показали! И сам Андрей в студии вел себя так, словно мы с ним никогда не общались.

- В эфире Андрей сказал, что Диана всю программу простояла за кулисами.

- Она была за кулисами, приехала к середине записи. Приехала, чтобы меня поддержать и забрать оттуда после программы. Выходить в студию она не собиралась, хоть ее там и уговаривали очень.

- Алексей, давайте будем откровенными, вас подкупили не только прямым эфиром, но и деньгами?

- Да.

- Сколько вам заплатили?

- Я не буду говорить сумму, но она не астрономическая.

- Вас сейчас обвиняют в том, что вы устроили гастрольный чес по каналам и зарабатываете на этой дурной славе.

- Денег у нас как не было, так и нет. Пусть что хотят, то и говорят.

- Насколько я понимаю, вы безработный сейчас?

- Да. Вот именно из-за этой дурной славы, я не могу никуда устроиться. А если и берут на работу, то приходиться увольняться. Например, работал на автомойке, приехали какие-то видеоблогеры и стали бегать с телефонами вокруг машины с криками «Батя Шурыгиной поцарапал нам машину». Вот из-за этого весь скандал, там сыр-бор разыгрался. Хозяин этой автомойки заплатил блогерам 50 тысяч рублей, чтобы забрать запись. Потом они приехали, сказали: «Давай, деньги мы тебе возвращаем, отдай нам эти видео». Кому нужны такие проблемы? Конечно, меня попросили уйти. Я много куда устраивался. Но нигде не получилось работать. Именно, по этой причине.

- На одной из программ у Малахова был некто эксперт по лжи, так он себя называет, Илья Анищенко из Екатеринбурга. Он открыто утверждает, что есть у вас родственник Сергей Геннадьевич Умнов, который в своевремя был начальником уголовного розыска Заволжского района Ульяновска и он покрывал Дианины занятия проституцией.

- Такого родственника у нас нет. И то обвинение, которое против него выдвигает Анищенко, очень серьезное. Поэтому я с вашей помощью обращаюсь к нему: «Уважаемый Сергей Геннадьевич! Прошу Вас выйти с нами на связь. Ведь это явная клевета в ваш и наш адрес. Давайте объединимся и обратимся в суд для защиты чести и достоинства».

Диана Шурыгина собирается стать девственницей. Прямой эфир от 01.02.18..Диана Шурыгина собирается стать девственницей. Прямой эфир от 01.02.18.

- Алексей, в последней программе Малахова показали видео, в котором, Диана идет восстанавливать, прошу прощения, свою девственность. Откуда это? Что за мерзость?

- В прошлом году Диана работала с Малаховым над его видеоблогом «Шуры-муры». Он платил ей за съемки, которые потом показывал в этом блоге. Они были на Венском балу, в бассейне он ее снимал, в фитнес-центре. Это видео из той же серии. Диане было предложено сделать рекламу клинике. Она не хотела, но Андрей убедил, что это нужно сделать. Клиника специализируется на пластической хирургии — увеличение груди, восстановление девственности. Вот Диана и стала инструментом этой рекламы. Сейчас он в своих передачах представляет: ой, посмотрите, как она себя ведет. Ну, извини, дорогой, ты это сам снимал, ты это придумывал, ты это режиссировал.Это подло с его стороны.

- А почему вы ему не сказали об этом в студии?

- В личном разговоре я сказал. И на передаче тоже сказал, но это вырезали.

- Вы как отец чувствуете себя виноватым в том, что произошло?

- Да. Моя вина в том, что я мало воспитывал дочь, мало общался с ней, потому что много работал. Конечно, мы с Дианой о многом разговаривали в детстве и юности, но я должен был проводить с ней гораздо больше времени

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