Кадеты при поступлении в ВУЗы получат фору в 10 баллов

2 Февр. 2018 2018-02-02T21:34:01+03:00

Минобрнауки России обсудит концепцию кадетского образования России уже в сентябре 2018 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Будущих силовиков переоденут в единую форму одежды, а новая учебная программа начнет соответствовать специфике ведомств, где им предстоит служить

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Армия российских кадет не должна выглядеть, аки сброд анархистов. В 2018 году Минобрнауки России на своем сайте создаст страницу "Кадетство" и разработает вместе с Геральдическим советом единую форму одежды и знаки отличия кадет общеобразовательных организаций.

Согласно документа методические рекомендации для образовательных организаций кадетского типа по вещевому довольствию должны быть разработаны к июню 2018 года.

Изменения коснутся не только внешнего вида кадетов. Минобрнауке России рекомендовано "продолжить разработку нормативной правовой базы обеспечения деятельности образовательных организаций кадетского типа".

К июню Минобрнауки предстоит также согласовать с Минобороны вопрос внесения в правила приема в высшие учебные заведения изменений, связанных с учетом баллов кадет, суворовцев, нахимовцев. Они должны получить существенные преимущества перед сверстниками. В документе предлагается добавлять поступающим в ВУЗы кадетам по 10 баллов.

Изменений ждут и образовательные программы, которыми пользуются сейчас в кадетских школах. В протоколе (есть в распоряжении редакции "КП") расширенного выездного заседания Совета Министерства образования и науки России по кадетскому образованию с участием руководителя Минобрнауки РФ Ольги Васильевой и полномочного представителя Президента России в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича называются новые специальные учебные предметы: "Основы военной подготовки", "Основы государственной гражданской службы", "Основы государственной службы российского казачества", подобные программы будут разработаны с учетом требований руководителей Нацгвардии, МВД, СК, ФСБ и МЧС России. Учебные пособия должны быть разработаны к сентябрю. А перед этим для руководителей, педагогов и воспитателей кадетских классов запланированы курсы повышения квалификации.

Напомним, 9 августа 2015 года Президент России Владимир Владимирович Путин поручил провести анализ работы кадетских образовательных организаций и подготовить предложения по совершенствованию их деятельности.

Спустя год была разработана концепция кадетского образования.

"Был создан межведомственный Совет по кадетскому образованию при Минобрнауки России, а представители кадетских ассоциаций и союзов подготовили общий документ", - напомнил "КП" член Совета Министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию, помощник председателя МСОО "Международная Ассоциация "Кадетское Братство" Дмитрий Нестеров.

В разработанной концепции говорится, что главная цель кадетского воспитания, это "давать своим воспитанникам государственническую патриотическую социализацию, вырабатывать устойчивую нравственную позицию и способность различать добро и зло, ориентировать кадет на необходимость совершения нравственных выборов в их жизни, на работу и службу на благо своих сограждан и своего Отечества".

"Кадетское образование является единственной системой образования и воспитания юного поколения в России, которая своими результатами на протяжении нескольких столетий доказала свою государственную и национальную эффективность. Многие воспитанники учреждений кадетского образования России стали ее национальным достоянием", - отметил Председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России" Александр Владимиров.

Минобрнауки России обсудит концепцию кадетского образования России уже в сентябре 2018 года.