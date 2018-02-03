Бизнес гиппократов: правда ли, что сейчас врачам деньги важнее жизней пациентов

3 Февр. 2018 2018-02-03T11:10:40+03:00

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Безответственные, невнимательные, лечат все хуже, им лишь бы денег заработать - вот отзывы о сегодняшних российских врачах, чаще всего встречающиеся в интернете. Жесткой критики в адрес медиков куда больше, чем слов благодарности. Хотя, казалось бы, в России появились хорошо оборудованные больницы и поликлиники, финансирование здравоохранения увеличивается. Что же не так с нашей медициной? И справедливо ли недовольство врачами?

«БУДЕШЬ УМИРАТЬ - НЕ ПОМОГУТ»

Читаю тут пост коллеги в одной из соцсетей. Ее друг - не гражданин России - упал на катке, пришлось ехать к травматологу в одну из столичных больниц. И вот она пишет: «Я перестала сомневаться во фразе «Будешь умирать - тебе не помогут». Для наших медиков оказалось важно только бабло и полис, а на острую боль наплевать. «Скажите «спасибо», что не гражданину России сделали на халяву рентген!» - услышала я вдогонку. Хотя я не особо сопротивлялась заплатить. Взбесило отношение!»

То есть человека без гражданства, без медполиса в травмопункте приняли, помощь ему бесплатно оказали, но были не очень ласковы.

Буквально в этот же день натыкаюсь в соцсети на пост другой своей коллеги. «Моему мужу-иностранцу 1 января стало плохо. Я позвонила в «Скорую» для консультации. Там сказали: выезжаем! А ведь он иностранец, страховки нет! «Скорая» приехала через 5 минут. Веселые, ласковые люди. Поставили диагноз: «холецистит». Говорят, хотите, в больницу отвезем? Муж наотрез. Они удивились: да вы не волнуйтесь, бесплатно! Не важно, что вы иностранец (немыслимая вещь за границей!). Нет страховки? Да не проблема. Первичный прием бесплатный. Но мы отказались. Они вкололи ему средство против спазмов и сказали: не волнуйтесь, через 3 часа приедет врач и пропишет курс лечения. «Еще и врач?!» - удивилась я. «Конечно!» Я много путешествую и знакома с медициной в разных странах, но ТАКОЕ может быть только у нас. А мы не ценим!»

И тут возникает вопрос: а справедливо ли мы хотим видеть наших врачей подвижниками, служителями «клятва Гиппократа», которые нам всегда и все должны, причем не просто бесплатно, но и вежливо! Или мы постепенно приближаемся к «цивилизованному Западу», который так любим приводить в пример: «Уж там-то медицина, там к людям относятся по-человечески!» При этом мы не берем в расчет, что на Западе медицина - это просто услуга, как и любая другая, без всяких сантиментов. Нет медполиса? Платите кругленькую сумму или всего хорошего, лечитесь сами! В лучших европейских странах все по расписанию. Автобусы ходят минута в минуту, доктора работают минута в минуту. Положен прием 5 минут - значит, 5 минут. Пришла я тут в одну платную российскую клинику. На ее сайте было написано - европейское качество, лучшие специалисты. Врач уделил мне чуть больше положенного времени, так в кабинет вошла администратор: «Доктор, вы должны закончить, у вас следующий пациент!» Надо ли говорить, что больше я в эту клинику не пошла. Я, как нормальный русский человек, хочу, чтобы времени мне уделяли по максимуму, а не как в Европе, по расписанию.

Зав. терапевтическим отделением в сериале «Интерны» Быков в исполнении Ивана Охлобыстина циничен, суров, но справедлив. Он может третировать подчиненных, но ради пациентов. Фото: Кадр из сериала

«150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА БЕСПЛАТНУЮ ОПЕРАЦИЮ»

Все 90-е и 2000-е мы как-то вроде бы и не замечали, что наши врачи продолжали работать, как в стародавние времена, - самозабвенно исполняли свой долг за гроши. Мы принимали это как должное, любили и уважали врачей за их служение профессии, наивно полагая, что так будет всегда. Потому что наш доктор - это Айболит, он в метель и в шторм к больному. Но вдруг среди наших врачей стали появляться те, для кого профессия превратилась в возможность заработать деньги. Большие деньги.

Ребенку моих друзей нужно было делать операцию на легких. Приехали в одну из ведущих московских больниц, врача им порекомендовали. Хирург и правда оказался отменным. Но на первой же консультации он написал родителям ребенка на листочке сумму - $2 тысячи за операцию. Тогда все пройдет хорошо. И это за операцию по полису ОМС, которую должны делать бесплатно. Вот только при варианте «бесплатно» врач не то что не гарантировал результата, а прямо говорил, что все может кончиться плохо, в том числе летальным исходом. Первым желанием моих друзей было подать на него заявление прокурору. Но тогда им бы пришлось искать другого грамотного врача. А найдут ли… Друзья не стали писать жалобы. Как и родители других больных детей, они засунули свое негодование куда подальше и собрали деньги. Операция прошла успешно.

А не так давно моему собственному сыну делали операцию в другой крупной столичной больнице. И я увидела будни московских хирургов. Смотрела на них и не могла сдержать слез. Работают сверхурочно, больных детей столько, что в коридорах лежат. У крепких мужчин-хирургов к концу дня ноги подкашиваются, а они все таскают одного за другим детей из операционной, чтобы не тратить время на каталки. И никто не требует ни денег, ни благодарностей. Вежливы? Не всегда. Но тут уж приходится выбирать. За вежливостью - лучше в Европу. У меня одна знакомая рожала в Германии. Отвалили за роды кучу денег. А когда пришло время рожать, выяснилось, что доктор уехал кататься на лыжах в Альпы. Роды принимали молоденькие (очень вежливые!) акушерки, вот только ребенок получил травму. Семья потом долго бодалась с клиникой, но никакой компенсации не получила.

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Главная российская беда и одновременно козырь - это человеческий фактор. Все зависит от того, на кого нарвешься. Этакая русская рулетка: на кону - жизнь. Может попасться совершенно равнодушный врач «Скорой», который откажется пройти пару метров до подъезда, если другая машина перегородила дорогу. А может приехать врач, который ни за что не возьмет денег, если ты захочешь его отблагодарить за теплое отношение. И не спорьте: сколько раз сама пыталась сунуть врачам, приезжающим к больному ребенку. Кто-то брал, а кто-то наотрез отказывался. Жила со мной по соседству одна старушка. Так она чуть не каждый вечер звонила в «Скорую»: что-то ей неспокойно, может, давление? Я выходила к врачам: нужна помощь? «С ней все нормально, не волнуйтесь», - говорили они и шли успокаивать бабулю. А ведь могли в черный список внести за ложные вызовы.

Много шуму наделало появившиеся в сети видео из больницы Смоленска. На нем видно, как мужчина выходит из кабинета врача, падает, ударяется головой, лежит в коридоре, потом его волокут за ноги. На полу - кровавый след. Через пару недель мужчина умирает. Российский интернет кипит от негодования. От такого видео действительно опускаются руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/629413" frameborder="0"></iframe> В смоленской больнице в коридоре скончался мужчина..

Но вслед за этим приходит шальная новость из Кемеровской области: фельдшер «Скорой» прошел 15 километров пешком по тайге, чтобы оказать помощь пациенту. В 17.55 в диспетчерскую Крапивинской райбольницы поступил вызов: в поселке Медвежка мужчина получил ножевое ранение. До Медвежки - больше 100 километров через тайгу. Фельдшера «Скорой» Алексея Жеглова отправили на вызов с двумя полицейскими на их внедорожнике. В 15 километрах от Медвежки машина увязла в трясине.

- Мы решили идти пешком, по очереди несли медсумку и носилки. Дорогу освещали мобильниками и фонариком, ориентировались по луне. Я себе такого и представить не мог, но вызов поступил, и он должен был быть отработан, сколько бы километров ни пришлось идти до пациента. К счастью, я не знаю таких медработников, кто бы отказался это сделать. На место мы прибыли в 3.30 утра. У мужчины было проникающее ранение в живот, но его удалось спасти, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Жеглов.

Или вот еще славная история. Российская «Скорая» помогла прохожему в центре Стокгольма. Платная питерская неотложка приехала в столицу Швеции, чтобы перевести на родину получившего во время командировки травму россиянина. По пути бригаду остановили случайные прохожие - кому-то стало плохо на улице. И наши медики оказали человеку помощь до приезда шведских коллег. Ну как тут не гордиться нашими?

Врачи нашей «Скорой помощи» готовы спасать жизни не только в России, но и в Швеции. Когда питерскую бригаду «Скорой» по особому вызову послали в Стокгольм, наши медики не смогли проехать мимо упавшего пешехода и оказали помощь на месте, вызвав изумле

Точную статистику никто не приведет, но если навскидку, практически на любой пример, демонстрирующий равнодушие российских медиков, можно привести пример обратный, где наши врачи проявляют лучшие человеческие качества, а порой настоящий героизм и самоотверженность. Но долго ли продержится это равновесие или скатывание в капитализм все же неизбежно? Мы хотим европейского качества медицины, но на старых, советских началах, когда врач был ангелом спасения, а не дельцом. Но так ведь, братцы, не бывает.

МНЕНИЯ

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач «Скорой помощи»:

На нас сваливается огромное количество негатива

- Если взять происшествие в Смоленске, то все было не так, как сообщили СМИ. Мужчина получил удар кастетом по голове у кафе. В больницу приехал пьяным. Врач его обследовал и пошел за нейрохирургом. Мужчина решил выйти за ним в коридор и упал. Подошла медсестра, но она же не может его сама поднять. К тому же многие медики боятся подходить к пациентам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был грузным. Где-то около полуметра его пришлось протащить по полу к процедурному кабинету. Мужчина умер не от того, что к нему в приемном отделении несколько минут никто не подходил, а от нанесенной травмы. Ему было сделано две операции, но спасти не удалось. Не было врачебного равнодушия. В последнее время на нас скатывается дикое количество негатива.

Что касается обращения в «Скорую», то людям надо вдумчивее относиться к вызову врачей. А то иногда нас вызывают, чтобы мы привезли градусник или успокаивающие препараты, которые можно купить в любой аптеке.

Николай СТАРИКОВ, публицист, писатель:

Желание вылечить людей подменяется желанием заработать

- У нас врачи отзывчивые, как любой в России. Но движение в сторону монетизации здравоохранения приводит к подмене ценностей. Вместо желания вылечить людей появляется желание заработать, а оно не идет на пользу душевному отношению. Почему мы решили, что западная система здравоохранения идеал? Она ведь очень разная. В Германии касса страхования покрывает львиную долю того, что человек тратит, обращаясь к врачу, но он все равно платит. А в США огромное количество граждан страны вообще не имеет медстраховки. У нас огромная страна, которая отличает нас от большинства стран Европы и делает близкими с США. Если у нас все будет подчинено формуле зарабатывания денег, то мы продолжим ту реформу здравоохранения, которая сегодня уже идет: когда, исходя из экономических побуждений, начинают сокращать фельдшеров в отдаленных населенных пунктах. Когда человек, невзирая на свое состояние, должен сам ехать в какую-то одну районную больницу. А больниц становится все меньше, и они обслуживают все большее число населенных пунктов. Разве можно только с финансовой позиции подходить к реформе здравоохранения? На мой взгляд, нет.

А КАК У НИХ?

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы связались с нашими собкорами в разных странах, чтобы узнать, как там обстоят дела с медициной.

Австрия, Наталья Барабаш:

- Когда у меня была температура под 40, выяснилось, что в Австрии ты не можешь вызвать на дом никакого врача, «Скорая» приезжает, когда ты лежишь бездыханный и тебя надо доставить в больницу, на ходу оказывая реанимационные мероприятия. Если ты чувствуешь себя очень плохо, но еще не помираешь, ты будешь сидеть в общей очереди в клинике, пока тебя вызовут. Я просидела 3 часа. На тот момент температура 40 у меня была 6-й день подряд. Я подошла к ординаторам, говорю: «Ребята, можно меня все-таки принять, я сейчас у вас тут в обморок упаду» - а они отвечают: нет, у нас обед. Скорость приема врача-профессора - шесть-семь минут, если ты уж совсем загибаешься. А так он укладывается в пять. Спрашивает, как дела, еще у порога. Что успеешь по дороге до стула сказать, то твое. За столом профессор тебя уже не слушает, он смотрит в компьютере твои анализы и туда же набивает рецепт.

В австрийской медицине много хорошего и много плохого. Здесь прекрасные обследования, хорошо оборудованные клиники. Если ты попал в больницу, я была в обычной районной, то по сравнению с нашими это небо и земля. Тут медсестра пять раз заходит в палату и спрашивает, не желаете ли вы чай-кофе. Но перед тем как попасть в такую клинику, пройдет месяца три. И для этого нужно найти хорошего врача, который сможет грамотно поставить диагноз. Поэтому я стараюсь ездить лечиться в Россию.

США, Алексей Осипов:

- Бесплатные или доступные медуслуги в США имеют лишь люди с медстраховкой, а примерно у трети взрослого населения страны ее нет. Медицинские полисы стоят очень дорого. Социальная политика Обамы оказалась на руку лишь беднякам. Так, в Нью-Йорке человек, не имеющий никакого дохода, получает бесплатный страховой полис с услугами, о которых миллионер средней руки может только мечтать.

Великобритания, Михаил Озеров:

- Британская медицина на 90 процентов бесплатная. В частные клиники обращаются не больше 4 - 5 процентов пациентов. Это те, кто хочет попасть на прием к врачу буквально на следующий день. Через национальную бесплатную медицину приема врача приходится ждать в среднем 5 - 6 дней. Вначале вы идете к общему терапевту, а он уже направляет вас в соответствующий госпиталь, к профильному специалисту. Там тоже все бесплатно, в том числе анализы.

Сообщение нашей радиослушательницы:

- Когда жила в Лондоне, решила обратиться в бесплатную поликлинику. Огромный зал перед кабинетом, а на двери высвечиваются номера - часов шесть сидеть. Я была беременная, так долго мне было не высидеть, и я пошла в платную клинику - 400 фунтов за прием врача плюс анализ крови. По причине такой дороговизны ни одной беременной в голову не придет каждую неделю мотаться на осмотр в клинику, как это происходит у нас в женской консультации. В России в моей ситуации в больничку бы положили и месяц там продержали, а в британской клинике на меня посмотрели и говорят: отправляйтесь вы, девушка, домой и отдыхайте. Так я и не поняла: хорошо это было или плохо.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей СТАРЧЕНКО, руководитель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медэкспертизе, член общественного Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:

Деньги есть! Контроля нет

- Наша страна, располагая огромными запасами нефти, вполне может себе позволить (в отличие от многих других стран) бесплатную медицину. Другое дело, что наши медработники много берут себе в карман. Особенно онкология отличается - очень финансово емкая отрасль, там любое промедление смерти подобно, и врачи этим пользуются.

Взять пример с врачом-гематологом Еленой Мисюриной (осуждена на 2 года за смерть пациента). Пациенту же не сделали бесплатно трепанобиопсию, хотя эта услуга есть в системе ОМС, и он должен был ее получить. Но ему пришлось идти в платную клинику, а там в отличие от государственной комплексного обследования не провели. Вот это и есть капитализм: за что заплатил, то и получил. Потом этот пациент обратился в другую платную клинику, и там тоже были дефекты в оказании помощи. Но эта клиника быстро подсуетилась, а Мисюрина нет - вот и оказалась крайней.

В прошлом году я проверял 7 регионов. И везде ужасное отношение к протоколам (требованиям. - Ред.). Проверяю истории болезней пациентов: одному дозу лекарства недодали, другому интервалы между введением препарата увеличили. Я говорю: как же вы так лечите?! А мне: у нас свои методы!

Если врач систематически, безосновательно не выполняет медпротоколы, тут могут быть две причины: халатность самого врача, он считает себя умнее всех и работает как вздумается. Или второе - главврач клиники просто не дает лечащему врачу лекарств. Главврачи часто пытаются на всех сэкономить, чтобы положить деньги в карман. А лечащие врачи покрывают начальство.

Вопрос не в увеличении финансирования, а в контроле. У онкологии финансирование сегодня великолепное! За каждый курс химиотерапии страховая компания выплачивает клиникам 80 - 180 тысяч рублей. Но вот что я, например, обнаружил в Смоленской области. Онкологический пациент принес в клинику дорогое лекарство, которое ему государство по льготному рецепту выдает бесплатно. Ему нужен был укол. Лекарство пациенту вкололи, но при этом клиника взяла да и выставила государству второй счет за это лекарство на 180 тысяч рублей.

Или еще одна уловка - врачи делают обычную химиотерапию, а в отчете страховой компании пишут, что сделали более дорогую - за 180 тысяч. Нужно, чтобы врачи знали: каждый их шаг будет проверен. Как только они поймут, что наказание неотвратимо, перестанут прибегать к мошенничествам.

С 1 января в перечень жизненно необходимых лекарств внесено еще больше дорогих препаратов. Государство деньги на них зарезервировало. Но дойдут ли эти препараты до пациентов - вот вопрос. Если контроль не ужесточать, а лишь больше давать денег, их разворуют, невзирая на клятву Гиппократа.

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