Особый китайский путь - миф вроде Деда Мороза? Часть 12

3 Февр. 2018 2018-02-03T11:44:13+03:00

Куда иностранец денется в Пекине? Конечно, он рванет по туристической улочке Wangfujing, где продается весь мир. Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов решились на отчаянное путешествие - по пограничным городам России и Китая [видео]

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Им хотелось понять, так ли страшен для нас Китай, как его рисуют, и можем ли мы, русские и китайцы, друг друга понять. См. Предыдущие части

СКАЗКА ПРО КОММУНИЗМ

В лесу небоскребов, где утром опускается желтый туман и мусорный ветер пахнет бетоном и пылью 30-этажных строек, мы побежали по единственно известной нам тропе.

Куда иностранец денется в Пекине? Конечно, он рванет по туристической улочке Wangfujing, где продается весь мир. И в довесок - жареный скорпион в кляре, которого удобно грызть на ходу с деревянных шпажек.

Но если потратить полдня и погрузиться в настоящий Пекин, забраться в его сердце, пробираясь между офисными моллами, вавилонскими башнями магазинов, транспортными развязками, скоростными линиями поездов, между разбросанными по обочинам грудами почти бесплатных велосипедов (очень условный прокат). Если услышишь реактивное дыхание этого 22-миллионного монстра, по сравнению с которым Москва - провинциальный тихий городок...

Именно тут очень здорово вспомнить, что монстром правит коммунистическая партия. И все это китайский социализм…

Как витиевато говорит Гусейнов, «сие взрывает мозг».

- Коммунизм - хорошая сказка для бедных, - всю дорогу твердил Виктор. - Без сказок люди перестают терпеть реальность, они начинают думать. И забывают верить. Нельзя допускать прозрения человечества! Мифы о коммунистической справедливости, равенстве, исключительности, суверенном пути - основа таких государств. Разрушь сказку - уничтожишь империю. Вот смотри, - нудил он. - Мы уже задали десятку китайцев вопрос, верят ли они в коммунизм. Помнишь реакцию?

- Они улыбаются, - киваю. - Словно мы спрашиваем, верите ли вы в Деда Мороза.

- Это больше всего пугает в Китае, - волновался Гусейнов. - Значит, они начали думать! Жаль страну.

И мы упорно искали в Китае социализм.

Строительство дешевого жилья для бедных? Нет, это скорее результат качественного капитализма. Щадящие банковские проценты для молодых семей? Европейская мера. Социальная защита? Но в России она намного лучше… На улицах развешаны красные транспаранты? Это лишь призывы к китайцам не мусорить на остановках, не плеваться и не курить…

Но именно в насквозь капиталистическом Пекине мы, кажется, нащупали ответ.

По обочинам грудами разбросаны почти бесплатные велосипеды (очень условный прокат).Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

РОДИНА ИЛИ ЛЮБОВЬ

Дмитрий Лю - российский режиссер.

Более того (не думал, что когда-нибудь это скажу о китайце), Лю - русский человек.

И не потому что он снимал с Бодровым-старшим фильм «Монгол» (а скоро в прокат выйдет новая работа Лю - «Вий-2»).

И дело не в безупречном русском языке. Не в супруге-украинке. И даже не в фильмографии, где почти все связано с Россией.

Лю, как и, уверен, все его потомки, обречен быть нашим из-за удивительной любви его бабушки Елизаветы Кишкиной и его деда - китайского политика Ли Лисаня.­

Внуку старого коммуниста Ли Лисаня, режиссеру Дмитрию Лю, сложно разобраться, русский он или китаец. И что такое особый китайский путь.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Попробуйте представить эту историю.

30-е годы. Москва. Дочь министра Временного правительства Николая Кишкина юная комсомолка Лиза влюбляется в пламенного китайского революционера, соратника Мао - Лисаня. Ли приехал на съезд партии в Москву, но как-то быстро оказался в застенках НКВД по классическому обвинению в шпионаже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637843" frameborder="0"></iframe> Долгая дорога судьбы (документальный фильм).

Елизавету ставят перед выбором - или прилюдный отказ от китайца, или комсомольский билет на стол. Кишкина в разгар репрессий смело швыряет билет. И едет по тюрьмам вслед за любимым врагом народа.

Судьба одного из основателей компартии Китая, Ли Лисаня, и его жены - дочери министра Временного правительства Елизаветы Кишкиной - похожа на историю российско-китайских отношений, где от вражды до крепкой дружбы - лишь шаг. Фото: Личный архив Дмитрия Лю

Лисаня оправдывают, с русской супругой он возвращается в Китай, где служит министром труда. Но счастливая жизнь снова обрывается. «Культурная революция». В стране очередная антирусская истерика (тотальное изгнания иностранцев из Китая, кстати, происходят тут регулярно - раз-два в столетие). Ли вызывают к председателю правительства Энь Лаю.

- Отношения Москвы и Пекина тогда совсем испортились, русские жены китайских политиков спешно разводились и уезжали, - рассказывает нам внук коммуниста. - Все понимали - на кону жизнь. Энь Лай сказал - срочно разводись. И тогда дед взмолился. Он рассказал, как он сидел в тюрьме, как молодая девочка-студентка искала его по тюрьмам. Как он получил посылку от нее и расплакался в камере… Премьер вздохнул: хорошо, пусть берет китайское гражданство и отказывается от советского. Тут уже плакала моя бабушка: ее снова поставили перед выбором - любимый муж или Родина.

Кишкина выходит из советского гражданства.

И тут же новый удар - хунвейбины травят Лисаня, он лишается всех постов и скоро его убивают…

- Перевернули весь дом, искали улики, - вспоминает бабушкины рассказы Дмитрий. - Вытаскивали немецкий кухонный комбайн и кричали, что эта машина передает сигнал на советский спутник.

Вдову сажают в тюрьму и, как это уже было в Москве, требуют отказаться от любимого, требуют назвать его русским шпионом.

Елизавета Кишкина просидела 8 лет в одиночке, но не предала Лисаня даже мертвым….

Ее реабилитировали. Председатель КПК Дэн Сяопин лично принес извинения. А после того как один парижский журналист рассказал о судьбе Кишкиной, растроганное правительство Франции наградило 99-летнюю несгибаемую русскую орденом Почетного легиона.

Елизавета Кишкина просидела 8 лет в одиночке, но не предала Лисаня. Фото: Личный архив Дмитрия Лю

ПАТРИОТИЗМ И ВЕЛИКАЯ ЗАГАДКА

- Ты примеряешь историю на себя и думаешь, как бы ты поступил. - Внук Лю задумчиво смотрит из окна офиса на древний Пекин. - И я не знаю.

- Очень по-русски рассуждаете, - говорю. - Знакомо. Вы, Дмитрий, русский или китаец?

- И на этот вопрос давно пытаюсь ответить, - вздыхает. - И не могу. Видимо, поэтому мне не нравится ура-патриотизм ни в России, ни в Китае. Когда людям начинают внушать мысли, что их страна лучшая в мире. Это неправильно. Потому что это неверно.

- Подождите, вас пугает патриотизм?

- Меня пугает слепой патриотизм. В Китае появилось мнение - в мире экономический кризис, а у нас все круто. Мы помогаем всем, особенно Африке, строим мосты, железные дороги. И еще этот загадочный особый китайский путь...

После того как один парижский журналист рассказал о судьбе Кишкиной, растроганное правительство Франции наградило 99-летнюю несгибаемую русскую орденом Почетного легиона. Фото: Личный архив Дмитрия Лю

- Почему загадочный?

- А вы его знаете?

- Мы в России надеемся, что вы в Китае знаете.

- (Шепотом.) Если честно, нет.

Продолжение в следующем номере «КП».

Куда иностранец денется в Пекине? Конечно, он рванет по туристической улочке Wangfujing, где продается весь мир.