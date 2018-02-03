2018-02-03T02:36:10+03:00
Телевизор

Звезды за все ответят...

Вряд ли артисты понимали, что их ждет, когда соглашались на участие в шоу «Звезды под гипнозом». Ведь потерять лицо здесь можно не только в переносном, но и в прямом смысле
Ксения ПАДЕРИНА
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Кажется, Марку Тишману внушили, что он может насмешить Анну Ардову. Кстати, ведет шоу Максим Галкин. Фото: Максим ЛИ/Первый каналКажется, Марку Тишману внушили, что он может насмешить Анну Ардову. Кстати, ведет шоу Максим Галкин. Фото: Максим ЛИ/Первый канал
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Гипнолог Иса Багиров вводит знаменитостей в транс, а потом дает им различные задания.

- То, что мы применяем во время съемок, - это психотехника, которая позволяет снять внутренние блоки, высвободить воображение человека, - говорит Иса. - В таком состоянии человек может верить в самые невероятные вещи, видеть то, чего нет, и вести себя самым неожиданным образом.

Именно это и увидят телезрители. Певица Сати Казанова забудет, как она выглядит, и не узнает себя по фото. Александр Панайотов не вспомнит свое собственное имя. Будут приколы и пожестче: Роману Будникову внушат, что он - вор, и он попытается украсть кучу вещей в кафе. Диме Колдуну в состоянии гипноза нужно будет пройти по канату, лежащему на полу. Но музыкант поверит, что эта веревка натянута над пропастью.

Подобные шоу идут во многих странах. В России на эксперимент Первого канала согласились Тимур Родригез, Алла Духова, Аскольд Запашный, Саша Савельева, Наталья Бочкарева, Анна Ардова, Марк Тишман, Яна Кошкина, Марина Ким и другие знаменитости.

«Звезды под гипнозом». Воскресенье, 19.15, Первый.

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