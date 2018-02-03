2018-02-03T14:11:12+03:00
Спорт

МОК подумает над приглашением еще 15 россиян на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан

В Корею смогут попасть спортсмены, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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На Олимпиаду 2018 в Пхенчхан еще могут попасть россияне.На Олимпиаду 2018 в Пхенчхан еще могут попасть россияне.Фото: REUTERS
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Состав сборной России на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане, есть шанс, может быть пополнен новыми именами. На днях Спортивный арбитражный суд оправдал 28 спортсменов, сняв с них все санкции МОК. И после этого наш Олимпийский комитет попросил приглашения на 13 атлетов и 2 тренеров из числа оправданных CAS. В субботу, 3 февраля, в Пхенчхане был открыт исполком МОК. На нем в числе прочих были обсуждены вопросы допуска российских спортсменов.

- Комиссия Валерий Фурнейрон проверит 13 спортсменов и двух тренеров, которых предложил ОКР. Каждого проверят отдельно по многим критериям, на это уйдет какое-то количество времени, - заявил на пресс-конференции директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

При этом, представитель МОК попытался сохранить "хорошую мину" после громкой неудачи:

- Это решение ничего не означает, мы посмотрим, кто из этих атлетов будет принимать участия в Олимпиаде, а потом вернемся к этому вопросу.

О конкретных сроках сообщено не было, но Адамс подчеркнул, что закрыть сей вопрос планируется до открытия Олимпиады. Все упирается в то, что Спортивный арбитражных суд еще не опубликовал полную версию решения, дабы МОК в свою очередь рассмотрел бы вопрос подачи апелляции на решение CAS.

Отметим, что уже не раз говорилось, что данный шаг МОК вызывает немало вопросов. Поскольку в Олимпийской хартии прописано, что все споры должны решаться исключительно в арбитраже, который является финальной инстанцией в таких вопросах.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов, которые были в декабре 2017 года пожизненно отстранены решением МОК от всех Олимпиад. При этом, еще 11 человек получили смягчение санкций и теперь пропустят лишь Олимпиаду 2018 в Пхенчхане. ВАДА, МОК и прочие организации неоднозначно отреагировали на победу россиян в суде.

Олимпиада 2018 в Пхенчахне пройдет с 9 по 25 февраля.

СПРАВКА "КП"

На кого Россия попросила приглашения

Спортсмены:

Скелетон Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова,

Лыжные гонки Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева,

Конькобежный спорт Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов,

Санный спорт Татьяна Иванова,

Тренеры:

Альберт Демченко (санный спорт) Сергей Чудинов (скелетон).

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