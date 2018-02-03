2018-02-03T14:43:43+03:00
Недвижимость

В российских квартирах увеличат высоту потолков

Если сейчас их минимальный уровень составляет 2,4 метров, то будет…
Стефания ЛАРИНА
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Если сейчас их минимальный уровень составляет 2,4 метров, то в будущем цифра не сможет быть ниже 2, 8 метровЕсли сейчас их минимальный уровень составляет 2,4 метров, то в будущем цифра не сможет быть ниже 2, 8 метровФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень предложил увеличить в стандартных российских квартирах высоту потолков. Если сейчас их минимальный уровень составляет 2,4 метров, то в будущем цифра не сможет быть ниже 2, 8 метров.

Стандартное жилье, напомним, раньше называлось «эконом-классом». Это квартиры, площадью от 20 до 50 квадратных метров или дом, площадью до 200 квадратных метров со всеми коммуникациями, счетчиками воды и электричества, сантехникой, плитой.

Такие критерии установили для застройщиков, которые возводят дома в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». И стоимость квадратного метра в этом случае не должна превышать 35 тысяч рублей.

Отметим, что высота потолков в домах разной серии постройки отличается. Приведем в таблице средние цифры.

Средняя высота потолков

Средняя высота потолков

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