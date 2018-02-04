Великобритания выведет российских олигархов "на чистую воду"

4 Февр. 2018 2018-02-04T14:49:09+03:00

Удивительно, что заняться "русскими мафиози" полицию побудил... телесериал! Как заявил британский замглавы МВД Бен Уоллес, внимание к нашим соотечественникам привлек сериал "МакМафия", который сейчас идет по Би-би-си Фото: кадр из фильма

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Несладко придется беглым миллионерам, облюбовавшим британскую столицу! В конце января власти королевства приняли закон "О криминальных финансах", который должен существенно подпортить жизнь всем преступникам и коррупционерам, решившим спрятаться от правосудия на Туманном Альбионе.

Суть закона состоит в том, что с 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранцам, живущим на территории страны, запросы о происхождении их имущества. Новые правила распространяются даже и на "политически значимых лиц", причем правоохранительные органы королевства уже определили несколько десятков лиц, которые уже "на прицеле" у борцов с коррупцией. Для Великобритании эта мера очень важна с учетом того, что ежегодно в королевстве отмывается около 90 миллиардов долларов.

Новый закон коснется не только россиян, но и всех иностранцев, в основном - китайцев и выходцев с Ближнего Востока. Согласно новым требованиям, полиция сможет заморозить сомнительные средства, превышающие 70 тысяч долларов, а в том случае, если владелец не сможет дать объяснения - продать их и пустить деньги в казну.

Одной из приоритетных целей новой меры - борьба с выходцами из СССР, которые получили скандальную известность после дело "Ландромата" (прачечная) о выводе крупных сумм из России через западные банки, многие из которых были зарегистрированы в Великобритании. Удивительно, что заняться "русскими мафиози" полицию побудил... телесериал! Как заявил британский замглавы МВД Бен Уоллес, внимание к нашим соотечественникам привлек сериал "МакМафия", который сейчас идет по Би-би-си. В нем рассказывается про сына бывшего босса русской мафии, эмигрировавшего из России в Лондон.

- Если данная мера коснется наших граждан, то тогда британским правоохранителям придется взаимодействовать с нашими госструктурами, прежде всего - с налоговыми органами, ведь, если источник дохода легален, то с него платятся налоги, - сообщил "Комсомольской правде" председатель Центра противодействия коррупции в органах государственной власти Виктор Костромин. - Было бы неплохо, если бы подобная мера вызвала возвращение олигархов в нашу страну, откуда и были вывезены деньги. Но не исключаю, что возможен вариант, при котором людей с нечестно нажитым капиталом просто оштрафуют, и российские деньги таким образом перетекут в британскую казну.