Наивный вопрос синоптикам: кто и как измеряет падающий снег

4 Февр. 2018 2018-02-04T16:45:46+03:00

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В новостях и комментариев синоптиков мы то и дело слышим: в Москве выпало 15 миллиметров осадков, прирост снежного покрова - 7 сантиметров, высота сугробов - 43 сантиметра...

Запутаться можно! Почему вдруг миллиметры осадков превращаются в сантиметры снега?

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова специально для читателей "Комсомолки" проводит снежно-метеорологический ликбез и подробно объясняет, что к чему.

ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА

- Высота сугробов - это вообще не метеорологическое понятие. Мы говорим о высоте снежного покрова. Раз в сутки, в 9 часов утра, выходит метеоролог на площадку специальную и снегомерной рейкой измеряет высоту снежного покрова на метеостанции. Делаются три замера в разных частях площади, высчитывается среднее значение. На утро 4 февраля, скажем, высота снежного покрова в Москве 43 сантиметра. Эти измерения ведутся уже много лет.

В реальности, конечно, в разных районах Москвы и тем более Подмосковья высота снежного покрова разная. Но именно данные с метеостанции ВДНХ входят во все метеорологические летописи, по ним рассчитывают и климатические нормы, и рекорды,делаются гидрологические прогнозы о весеннем половодье и так далее.

СВЕЖЕВЫПАВШИЙ СНЕГ

- Для Москвы очень важный параметр, так как жизнь в мегаполисе зависит не столько от высоты сугробов, сколько от того, сколько снега выпало прямо сейчас. Сугробы оседают, тают, а убирать-то нужно именно свежий снег. Эти измерения помогают коммунальщикам и другим городским службам планировать свою работу.

Почему вдруг миллиметры осадков превращаются в сантиметры снега?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Количество свежевыпашего снега измеряют каждые 12 часов, ровно по полсуток: с полудня до полуночи и с 12 часов ночи до 12 часов дня. Тут уже работа идет по другому: берут площадку метр на метр, каждые 12 часов счищают с нее весь снег, что успел на это время нападать.

Измерять свежевыпавший снег можно и по часам, не ждать, пока полсуток пройдут. Скажем, с 9.00 до 12.00 4 февраля высота свежепавшего снега в Москве - от 5 до 7 см. Столько выпало за три часа.

МИЛЛИМЕТРЫ ОСАДКОВ

- Количество осадков надо как-то привести к единому знаменателю, что бы это ни было - дождь, снег, мокрый снег, снежная крупа... Поэтому все осадки измеряют в миллиметрах. Снег, который попал в осадкомер, растапливают и выливают в осадкомерный стакан - и получают эквивалент: сколько бы это было, если б шел дождь. Количество осадков в миллиметрах показывает, сколько килограммов воды вылилось на каждый квадратный метр поверхности: 1 мм - это 1 кг на квадратный метр, и так далее.

В среднем получается, что 1 сантиметр растопленного снега дает 1 миллиметр воды в осадкомерном стакане. Но по-разному бывает: снег ведь то пушистый, как в воскресенье, то плотный и тяжелый, как в субботу. Если снег пушистый - то количество осадков вроде бы невелико, а сугробы растут, как на дрожжах. А если мокрый снег, то и наоборот может быть - осадков формально много, а сугробы даже уменьшаются, проседают под тяжестью мокрого снега.

РЕЙКА ДЛЯ СУГРОБОВ И СТАКАН ДЛЯ СНЕГА

- Рейка для измерения высоты снежного покрова - по сути, обычная линейка белого цвета. Осадкомер - это, говоря простым языком опять же, ведро, установленное на высоте 2 метров и защищенное от ветра. В него попадает дождь и снег. Осадкомерный стакан - обычный прозрачный сосуд с делениями. Все очень просто и наглядно. Сто лет назад метеонаблюдения вели точно также. И это правильно, так как позволяет сохранить единый ряд наблюдений и сравнивать нынешнюю погоду с той, что была в прошлом и позапрошлом веке.