AliExpress запустит в России площадку с товарами до 600 рублей

5 Февр. 2018 2018-02-05T12:19:34+03:00

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Китайский онлайн-ретейлер AliExpress готовит к запуску в России торговую площадку под названием “Лоукостер”. Дискаунтер будет специализироваться на товарах стоимостью до 600 рублей. Первоначально “Лоукостер” запустят в мобильном приложении AliExpress.

“С запуском “Лоукостера” мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих - “Лоукостер”, для постоянных и уверенных клиентов - AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, - Tmall”, - рассказал директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, пишет РБК.

Когда запустится сервис, пока неясно. Как сообщили в компании, на товары стоимостью до 600 рублей сейчас приходится примерно шесть из двадцати самых популярных запросов на AliExpress. Работа с небольшим чеком - еще и важное решение перед снижением порога беспошлинного ввоза.

AliExpress является самым популярным иностранным онлайн-магазином в России, опережая Amazon и eBay. Ежемесячная аудитория AliExpress в декабре, по данным Mediascope, составляет 20,2 миллионов россиян.