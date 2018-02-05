2018-02-05T12:19:34+03:00
Умные вещи

AliExpress запустит в России площадку с товарами до 600 рублей

Сервис будет рассчитан на “молодую аудиторию и начинающих”
Григорий ПУШКАРЁВ
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AliExpress является самым популярным иностранным онлайн-магазином в РоссииAliExpress является самым популярным иностранным онлайн-магазином в России
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Китайский онлайн-ретейлер AliExpress готовит к запуску в России торговую площадку под названием “Лоукостер”. Дискаунтер будет специализироваться на товарах стоимостью до 600 рублей. Первоначально “Лоукостер” запустят в мобильном приложении AliExpress.

“С запуском “Лоукостера” мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих - “Лоукостер”, для постоянных и уверенных клиентов - AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, - Tmall”, - рассказал директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, пишет РБК.

Когда запустится сервис, пока неясно. Как сообщили в компании, на товары стоимостью до 600 рублей сейчас приходится примерно шесть из двадцати самых популярных запросов на AliExpress. Работа с небольшим чеком - еще и важное решение перед снижением порога беспошлинного ввоза.

AliExpress является самым популярным иностранным онлайн-магазином в России, опережая Amazon и eBay. Ежемесячная аудитория AliExpress в декабре, по данным Mediascope, составляет 20,2 миллионов россиян.

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