2018-02-06T12:47:05+03:00
Политика

Погибшего пилота Су-25 представили к званию Героя России ‍посмертно

Российский военнослужащий до последнего пытался удержать самолет в воздухе и успел сообщить командованию о том, что его атаковали с земли ракетой
Виктор БАРАНЕЦЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Оказавшись на вражеской территории, майор до последнего отстреливался от террористовОказавшись на вражеской территории, майор до последнего отстреливался от террористовФото: REUTERS
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Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов, который 3 февраля 2018 года погиб в бою против террористов в Сирии, посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.

Именно он был за штурвалом Су-25, который боевики сбили во время облета зоны деэскалации "Идлиб". Речь идет о «зоне ответственности» Турции, и раньше обстрелов наших самолетов с земли там не было.

"Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой", - говорится в пресс-релизе Министерства обороны.

Российский военнослужащий до последнего пытался удержать самолет в воздухе и успел сообщить командованию о том, что его атаковали с земли ракетой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский военнослужащий до последнего пытался удержать самолет в воздухе и успел сообщить командованию о том, что его атаковали с земли ракетойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Приземлившись после катапультирования на вражеской территории в районе населенного пункта Телль-Дебес, Филипов отстреливался до последний пули, не подпуская к себе боевиков. В этом неравном бою он был ранен и, не желая сдаваться, подорвал себя гранатой.

Ранее в распоряжении "КП" появилось видео, снятое одним из боевиков на месте трагедии, на котором запечатлены последние секунды жизни офицера. На кадрах видно, как враги подбираются к российскому летчику все ближе, и когда до него остается несколько десятков метров, раздается наполненный силой крик "Это вам за пацанов", и слышится звук разорвавшейся гранаты.

Спасти пилота не успели, хотя перед катапультированием он и успел сообщить об этом на командный пункт авиабазы Хмеймим. Командование не могло выслать к нему вертолет - у террористов на вооружении есть ПЗРК, способные сбить такую машину. Поэтому к бойцу отправили российский и сирийский спецназ. Тело пилота боевики к тому моменту уже увезли в неизвестно направлении.

В военном ведомстве подчеркнули, что майор был опытным летчиком и уже не первый раз совершал полеты в Сирии. Выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища всегда характеризовался как перспективный, грамотный и решительный летчик-штурмовик. Он пользовался авторитетом не только в авиаполку, но и у подчиненных в эскадрилье. Во время своей службы на Дальнем Востоке Филипов поднялся от старшего летчика до заместителя командира.

На счету этого российского военнослужащего десятки великолепно выполненных боевых задач. В Сирии он ликвидиривал боевиков и сопровождал гуманитарные автоколонны на освобожденные от террористов территории.

Министерство обороны РФ пообещало помочь родителям и семье героически погибшего пилота.

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