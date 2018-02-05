Кто такие бедные в России?

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:15:46+03:00

Последние пять лет армия бедных снова растет - сегодня в ней каждый седьмой житель нашей страны Фото: Андрей МИРЕЙКО

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По данным Счетной палаты в 2017 году за чертой бедности оказались 20,3 млн россиян: почти в два раза меньше, чем 18 лет назад, но на треть больше, чем в 2012 году . (Официальный «бедный» - это человек, у которого совокупный семейный доход меньше прожиточного минимума (10 329 руб.) на каждого члена семьи.)

Последние пять лет армия бедных снова растет - сегодня в ней каждый седьмой житель нашей страны.

Что мы о них знаем?

По данным соцопроса РАН, на гране нищеты в общественном представлении живет безработный инвалид, наркоман или алкоголик. «КП» развенчивает мифы и рисует портрет современной российской бедности.

Как менялось количество бедных в РоссииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Структура бедности в РоссииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Портрет среднестатистического бедногоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Где живут бедныеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Есть ли работа у бедныхФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как россияне сами оценивают свои доходыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Откуда в росии столько «работающих бедных»?

Александр Сафронов, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Наша рыночная экономика выросла из экономики плановой. В советские времена стоимость рабочей силы складывалась не только из зарплаты сотрудника на предприятии. Но и из тех благ и услуг, которое предоставляло ему государство. Это бесплатное образование, здравоохранение, культура, социальные ценники на отдельные виды товаров (например, детская одежда и игрушки стоили копейки) и услуг (ЖКХ, транспорт). Таким образом, стоимость рабочей силы в СССР была даже выше, чем в любой рыночной экономике. Когда случился переход, всю эту систему благ и услуг, социальных дотаций отменили и ничем не компенсировали. Стоимость рабочей силы подешевела. Потом, 90-е годы – были годы сильнейшей безработицы. Работодатели оказались в более выгодном положении. Люди готовы были работать за копейки. Во времена Гайдара возникла идея, что за счет дешевой рабочей силы мы будем привлекать инвесторов. Очень вредная идея, надо сказать. Но она стала главной причиной, почему цена труда в стране росла в стране крайне медленно и неохотно. Инвесторы, кстати, к нам так и не пришли толком. Потому рабочая сила в Юго-Восточной Азии была еще дешевле. А никакого другого способа резко удешевить производство мы не могли предложить. Все эти факторы наложились один на другой. И привели к тому, что для России до сих пор характерны крайне низкие зарплаты. Компании до сих пор склонны экономить деньги на зарплатах персонала. А не вкладываться в «человеческий капитал». А это влияет не только на здоровье и уровень жизни людей. Это еще влияет на их креативность, способность создавать новые продукты, учиться новому. В общем, такая ситуация в долгосрочной перспективе может привести нас только к отсталой экономике.

Кого статистика называет бедным, а он им не является?

Андрей Покида, директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС:

- Росстат ориентируется на порог прожиточного минимума. Сами понимаете, что на 10 тыс. руб. прокормиться месяц практически невозможно. Но люди как-то выживают, в том числе за счет дополнительных доходов, которые не видит статистика. Это одна категория людей, скажем, бедные "подрабатывающие". Не думаю, что они в итоге получают доход в 2-3 раза больше прожиточного минимума. Чаще всего, это какие-то лишние тысячи, чтобы свети концы с концами. Вторая категория - это те, кто занят "теневой" экономической деятельностью. Самозанятые или получающие зарплаты в конвертах. По моим оценкам, таких в общем количестве бедных от 10 до 20%.