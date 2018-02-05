Реставраторы фресок в метро "Киевская" ответили на критику

5 Февр. 2018 2018-02-05T21:45:45+03:00

До этого их обвиняли в «деукраинизации» одной из самых красивых станций подземки

Изменить размер текста: A A

"Комсомолка" уже писала о волне критики, обрушившейся на реставраторов фресок станции Киевская "Арбастко-покровской линии". Диванные специалисты утверждали, что фрески подверглись "деукраинизации", в них стало меньше синего и желтого, с головы одной из героинь фресок исчез венок, да и в целом реставраторы "изменили дух эпохи", сделав лица людей излишне современными, а сами фрески - чересчур глянцевыми

"Трудовая смена". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

5 февраля на официальной странице реставрационных мастерских "Китеж" в ФБ появился отчет о проделанных работах. В отчете содержатся, в том числе, и ответы критикам. Корреспонденты "КП" сформировали основные претензии в виде вопросов и ответов.

"Физкультурники". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

Претензия: "Фрески стали более глянцевыми"

Ответ: За 60 лет фрески несколько раз переписывались и поновлялись, поверхность фресковой живописи имела повреждения красочного слоя вследствие протечек, наблюдались поверхностные загрязнения, на некоторых композициях появились трещины. Штукатурное основание росписей на отдельных участках подверглось поверхностной эрозии. В процессе многочисленных ремонтов станции, побелки рам и сводов на поверхности росписей появились мелкие брызги и потеки краски. А попытки уборщиков метро устранить их влажными тряпками привели к тому, что пористая поверхность росписей забилась побелкой, в результате чего вся живопись приобрела мутноватый сизый колорит. То, что живопись была значительно контрастнее, подтверждает сравнение её с керамическим фризом пилонов на архивных фотографиях.

Сотрудники мастерской уверяют, что вернули фрескам первоначальный вид образца 1953 года, утраченный в ходе некачественной реставрации восьмидесятых. Слева направо - первоначальный вариант, реставрация 80-х и результаты реставрации специалистами "Китежа".

"Хлеборобы". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

Претензия: "Реставраторы нарушили замысел авторов и пририсовали отсебятины"

Ответ: По решению комиссии, организованной Департаментом культурного наследия г. Москвы, было решено восстановить всю живопись на момент открытия станции 1953 года согласно архивным материалам для придания интерьеру станции гармоничного законченного вида целостного ансамбля. В тех фресках, на которые не было найдено архивного материала, ориентировались, в первую очередь, на сохранившуюся графью, а также на образцы живописи и фото 1950-х годов. Кроме того, в качестве образцов были выбраны хорошо сохранившиеся фрески, а именно «Железнодорожники», «Строители» и «Энергетики». Для создания общего экспозиционного решения к ним «подтягивались» по степени прописанности, колориту, светотени и контрастности все фрески на станции, которые имели не столь хорошую сохранность. Поздние нововведения были устранены.

"Сталевары". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

Блогеры обвиняют реставраторов не только в деукраинизации. Но и в том, например, что на центральном панно директор реставрационных мастерских Китеж Александр Иванов запечатлел себя.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Претензия: "Зачем вы нарисовали платок на голове девушки и пририсовали мальчика к фреске "детский сад"

Ответ: Было установлено, что головной убор танцующей девушки был переписан и вместо платка был написан венок с лентами. Первоначальный вид этой композиции точно устанавливается по фотографии 1954 года и графье. Лица многих персонажей были сильно искажены поздними ремонтами, что было хорошо заметно при сопоставлении с архивными фотографиями. В композиции «Детский сад» не только были переписаны отдельные детали (лица, платки, игрушки, рука одного из детей), но и исчез центральный персонаж (мальчик в бирюзовой майке). После расчисток и определения рисунка первоначальная композиция была восстановлена. А также много утраченных деталей, орнаментов, предметов и т. п. обнаружено в результате изучения архивных фото и авторского рисунка (графьи).

"Танцоры". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

"Детский сад". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

Претензия: "Вы нарушили авторский замысел художника Коновалова, автора фресок"

Ответ: В росписи станции принимал участие не один Коновалов, а группа художников. Есть сведения (из Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ) и открытых источников в интернете) об участии И. В. Радомана, К. Н. Аксёнова, В. А. Коновалова, Б. А. Михайлова, В. Н. Аракелова, Л. А. Карнаухова, А. К. Ширяева, К. А. Тутеволь, Т. В. Коноваловой-Ковригиной, А. А. Горпенко, Г. И. Опрышко.

"Гончары". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

(В частности, реставраторы отмечают, что сотрудничали с вдовой художника И.В. Радомана, отмечавшей, вопреки мнению потомков художника Коновалова, приоритет авторства своего мужа, — прим.ред).

"Архитекторы". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

В завершение отчета мастерские приводят фотографии фресок в 1954 году, до реставрации и нынешнего вида.

"Машиностроители". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

Также сотрудники мастерских "Китеж" отмечают, что "работа контролировалась ежедневно и еженощно техническим надзором, и постоянно представителями авторского надзора и Департамента культурного наследия. Все решения по ведению работ принимались на комиссиях, организованных ДКН, коллегиально, в итоге работа по реставрации была отмечена дипломом «Московская реставрация – 2016» .

"Овощеводы". ФОТО Фейсбук /TMKitezh

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хайп о «деукраинизации» Киевской: Почему москвичей возмутили отреставрированные фрески в метро

На зубок блогерам снова попала станция Киевская Арбатско-Покровской линии. Когда станция была в плачевном состоянии, блогеры ехидничали о том, что ободранный вид Киевской служит иллюстрацией отношений Украины и России. Несколько лет назад на станции завершили реставрацию. Но опять не слава богу. С подачи журналиста Кашина сегодня заговорили о «деукраинизации» фресок. (подробности)