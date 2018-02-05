Алла Пугачева станцевала в мини на юбилее друга

5 Февр. 2018 2018-02-05T20:52:46+03:00

Примадонна с мужем поздравили с 50-летием супруга Олеси Судзиловской [видео]

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«50 оттенков Серого» - так популярная актриса Олеся Судзиловская назвала вечеринку в честь юбилея своего супруга бизнесмена Сергея Дзебаня.

Дресс-код мероприятия тоже был особенный — все дамы и господа выбрали для вечеринки наряды серого цвета. А супруга виновника торжества удивила Сергея Дзебяня, выйдя на сцену в костюме Малефисенты.

Среди приглашенных были звезды не только сцены, но и политики: Александр Буйнов, Владимир Кожин, Филипп Киркоров, Анжелика Агурбаш, Тимур Родригез, Лера Кудрявцева, Андрей Крайний, Александр Достман и многие другие.

idadostman На дне рождения нашего друга

Пришла на раут и давняя подруга юбиляра Алла Пугачева.

Черное мини Алла Борисовна разбавила длинной серой накидкой. В этом наряде, кстати, певица произвела фурор еще в прошлом году на одном закрытом концерте.

А муж Пугачевой телеведущий Максим Галкин снял на видео зажигательный танец Аллы Борисовны на юбилее Дзебаня.

На видео Алла Борисовна театрально танцует под свой давний хит «Кафе танцующих огней». Этот ролик уже собрал в Инстаграме Максима Галкина более миллиона просмотров. Поклонники звездной пары похвалили АБ за грациозный танец и отличную форму. Мол, 68-летняя звезда выглядит отлично, следит за фигурой.