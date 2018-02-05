2018-02-05T23:21:34+03:00
Звезды

Последний роман Евгений Евтушенко "Берингов тоннель" будет опубликован к 18 июля

Об этом вдова и Муза великого поэта Мария, которая проживает в городе Талса (США), рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда"[аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Евгений и Мария Евтушенко в редакции "КП".Евгений и Мария Евтушенко в редакции "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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- Алло, Мария! Уже скоро - 1 апреля, День памяти Евгения Евтушенко, когда он ушел... Это случилось в 2017-м. В России в эти дни великого поэта будут вспоминать в библиотеках, в домах культуры, в театрах, где пройдут поэтические вечера. Вы будете участвовать в этих мероприятиях?

- Мы сейчас работаем над тем, чтобы в Москве состоялся вечер памяти. И мне бы очень хотелось, чтобы он прошел в Центральном Доме литераторов, конечно.

Но у меня информация окончательная будет на следующей неделе...

- А что - с этим какие-то сомнения?

- Абсолютно никаких. Обязательно будет вечер памяти. Обязательно. Мы хотели бы это сделать 1 апреля, конечно. В воскресенье. Если не получится, тогда в субботу. А в воскресенье тогда будет вечер памяти в музее Евтушенко - в Переделкине.

- Вы будете в это время в Москве?

- И я приеду, естественно. Мне бы хотелось, чтобы как-то все друзья Евгения Александровича выступили. И чтобы были представлены, знаете, разные стороны деятельности Евтушенко. Музей, его фотографии... И чтобы там Грушинский фестиваль как-то был отражен. Немногие знают, что поэт дружил очень с людьми Грушинского фестиваля, ездил туда последние шесть лет. И ему это очень нравилось. И у него стихи есть, посвященные этому.

- А как продвигаются дела с последним романом Евгения Александровича - "Берингов тоннель"? Поэт много рассказывал о нем в своих интервью "Комсомольской правде".

- Я сейчас как раз работаю над его романом над последним. К 1 апреля он не выйдет, но мы постараемся, чтобы он вышел к 18 июля.

- Ко дня рождения Евгения Евтушенко.

- Да. Потому что там нужно очень много собирать, очень много проверять, потому что есть четыре разных варианта. Плюс - звуковой вариант, который он читал на радио «Звезда». Это нужно как-то все свести воедино.

Но, к счастью, наш большой друг, мой друг Ольга Долберг, она мне помогает с этим. Мы параллельно читаем и сравниваем. И как-то сводим это в одно целое.

Понимаете, это эмоционально очень трудно тоже. Мне - особенно. Я до сих пор не могу войти в электронную почту Евгения Александровича. Мы ее не закрыли. А я знаю, что люди туда пишут. Либо Ольга смотрит, либо наши дети Женя и Митя. Я не могу открыть ее. Я не захожу в кабинет мужа. У меня эта комната закрыта.

- Алло, Маша, вас не слышно!

- И сейчас вот я тоже, Саша, не могу... Я сразу начинаю плакать, у меня все это срывается. Я пытаюсь держаться. Но слишком это все свежо.

- Скажите, а в Штатах как чтят Евтушенко - русскоязычные, американцы?

- Вы знаете, очень много было разных событий. И проходили вечера его памяти - и в Чикаго, и в Нью-Йорке. Тот же вечер в Чикаго, куда Женя должен был приехать, но, к сожалению, уже не смог, так как это было запланировано в апреле. Люди, тем не менее, собрались. И читали его стихи. Это очень трогательно. И публикаций очень много в русскоязычной прессе в Америке.

И еще несколько событий было.

Евгений Александрович при жизни планировал исполнение «Казни Степана Разина» - вещи Шостаковича на его слова. 13-я симфония исполняется на Западе довольно часто и в Америке довольно часто. А «Казнь Степана Разина» - как-то она не то, что не замечена, а вот не настолько часто востребована. И у Евгения Александровича как раз была договоренность с симфоническим оркестром города Талса. И они планировали это все провести в октябре 2017-го.

«Казнь Степана Разина» должна была прозвучать в первом действии. И вторая часть – собственно, вечер Евгения Александровича. Но когда его не стало, музыканты, почитатели таланта Евтушенко здесь, в Америке, не стали все это отменять. И «Казнь Степана Разина» они сыграли. Это было потрясающе исполнено. А для второго отделения была написана музыкальная сюита композитором из Оклахомы «Памяти Евгения Евтушенко». И вот они ее исполнили как вторую часть вместо его поэтического вечера.

И 12 февраля это же все снова будут играть, исполнять в университете города Талса, где Евгений Александрович работал.

Это все продолжается, люди поэта помнят.

- Что-то опять прерывается. Маша, я все записал. И все пришлю на почту Евгения Евтушенко, пусть ребята ваши почту откроют.

- Спасибо...

Мария Евтушенко: "В годовщину ухода Евгения Александровича мы снова соберём в Москве его друзей"

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