«Что делать, если жене нравится Аполлон»: Супруга Дмитрия Маликова подумывает назвать сына необычным именем

6 Февр. 2018 2018-02-06T10:42:31+03:00

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Сын Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет 24 января в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга: малыша звездной пары выносила и родила суррогатная мать. Прошло уже больше десяти дней, а мальчик по-прежнему остается безымянным: звездные родители никак не определятся с именем наследника. Маликовы перебирают множество вариантов и, похоже, склоняются к чему-то экзотичному. Во всяком случае, на это намекнул Дмитрий, оставив в своем Твиттере очередную запись.

- Все никак не могу выбрать имя ребенку… Что делать, если жене нравится имя Аполлон? – написал певец в соцсети.

Поклонники в шоке – ведь если супруга музыканта Елена остановится на этом варианте, Аполлон Маликов сможет смело тягаться с детьми Никиты Джигурды, которых актер экстравагантно назвал Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада. Впрочем, какое имя выберут для ребенка Маликовы, мы узнаем совсем скоро. По закону родители обязаны оформить ребенку документы - свидетельство о рождении, страховой полис и прописку - до того, как ему исполнится месяц.

Ранее Елена Маликова признавалась, что они с мужем не собирались рассказывать о сыне широкой публике и намеревались как можно дольше держать новость о его рождении в секрете. Планы звездной пары нарушил кто-то из персонала клиники, слив информацию одному из телеканалов. И тогда Маликов сам в Инстаграме рассказал поклонникам о том, что стал отцом. Маликовы привезли сынишку из петербургской клиники в Москву 29 января: новорожденного ждала красиво украшенная шариками детская. Тогда же супруги решили показать мальчика своим поклонникам, опубликовав в Инстаграме трогательный семейный снимок. На фото Маликов нежно целует жену, а крошечного братика, одетого в голубой костюмчик, держит на руках дочь звездной пары Стефания. Лицо ребенка заботливые родители закрыли изображением смайлика.

elenamalikova Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя ,совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась, - я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда ! Где один- за всех и все- за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!

Напомним, 48-летний Дмитрий и 55-летняя Елена Маликовы вместе уже четверть века. Супруги сыграли свадьбу 25 лет назад. В 2000 году они впервые стали родителями. Их дочери Стефании Маликовой сейчас 17 лет, девушка учится в МГИМО и работает моделью.