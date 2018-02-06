«Что делать, если жене нравится Аполлон»: Супруга Дмитрия Маликова подумывает назвать сына необычным именем
Сын Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет 24 января в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга: малыша звездной пары выносила и родила суррогатная мать. Прошло уже больше десяти дней, а мальчик по-прежнему остается безымянным: звездные родители никак не определятся с именем наследника. Маликовы перебирают множество вариантов и, похоже, склоняются к чему-то экзотичному. Во всяком случае, на это намекнул Дмитрий, оставив в своем Твиттере очередную запись.
- Все никак не могу выбрать имя ребенку… Что делать, если жене нравится имя Аполлон? – написал певец в соцсети.
Поклонники в шоке – ведь если супруга музыканта Елена остановится на этом варианте, Аполлон Маликов сможет смело тягаться с детьми Никиты Джигурды, которых актер экстравагантно назвал Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада. Впрочем, какое имя выберут для ребенка Маликовы, мы узнаем совсем скоро. По закону родители обязаны оформить ребенку документы - свидетельство о рождении, страховой полис и прописку - до того, как ему исполнится месяц.
Ранее Елена Маликова признавалась, что они с мужем не собирались рассказывать о сыне широкой публике и намеревались как можно дольше держать новость о его рождении в секрете. Планы звездной пары нарушил кто-то из персонала клиники, слив информацию одному из телеканалов. И тогда Маликов сам в Инстаграме рассказал поклонникам о том, что стал отцом. Маликовы привезли сынишку из петербургской клиники в Москву 29 января: новорожденного ждала красиво украшенная шариками детская. Тогда же супруги решили показать мальчика своим поклонникам, опубликовав в Инстаграме трогательный семейный снимок. На фото Маликов нежно целует жену, а крошечного братика, одетого в голубой костюмчик, держит на руках дочь звездной пары Стефания. Лицо ребенка заботливые родители закрыли изображением смайлика.
Напомним, 48-летний Дмитрий и 55-летняя Елена Маликовы вместе уже четверть века. Супруги сыграли свадьбу 25 лет назад. В 2000 году они впервые стали родителями. Их дочери Стефании Маликовой сейчас 17 лет, девушка учится в МГИМО и работает моделью.