Тайна трехпалых мумий. Часть 1

6 Февр. 2018 2018-02-06T12:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОЕ СУЩЕСТВО

История, способная повергнуть научный мир если уж не в шок, то как минимум в глубочайшие раздумья, началась прошлым летом. Константин Коротков, профессор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), находился тогда в США. Читал лекции, общался со своим давним знакомым - руководителем киностудии Gaia, которая снимает документальные научно-популярные фильмы. Как правило, о чем-то загадочном. Тот и предложил присоединиться к экспедиции, которая отправлялась в Перу в район Наска. Входящим в группу ученым из США, Франции, Мексики и собственно Перу предстояло познакомиться с мумифицированными останками, обнаруженными в одной из пещер, расположенных в примыкающих к плато горам. Кинодокументалистам надлежало все это запечатлеть.

Константин Георгиевич с энтузиазмом принял приглашение. Поскольку и прежде бывал в Перу - изучал местные древние культуры и артефакты. Давно и увлеченно интересовался. В том числе и странными мумиями, которые здесь находили. А мумия, ради которой снарядили экспедицию, была, по слухам, не просто странной - из ряда вон выходящей.

У гуманоида удлиненный череп, но не оттянутый искусственно, а естественного происхождения. Фото: youtube.com

- Слухи оказались верными, - рассказывает Константин Коротков. - Нам сразу бросилось в глаза нечто сверхъестественное - то, чему до сих пор так и не нашлось разумного объяснения. А именно кисти рук и ступни ног мумии. На них было по три пальца. Три длиннющих пальца нечеловеческих пропорций.

Из удивительного - череп с удлиненной затылочной частью. Ничего совсем уж неожиданного в нем вроде бы нет. Примерно такие же черепа находят по всему миру. Хотя в Перу их больше, чем в любом другом месте. Представители древних культур зачем-то уродовали головы - оттягивали их назад. Метаморфозу начинали с раннего возраста - головы или бинтовали, или помещали в специальные деревянные колодки. Зачем? Может быть, подражали кому-то - в смысле формы головы. Или считали, что в удлиненном черепе помещалось больше мозгов, чем в обычном, и надеялись на приобретение неких дополнительных способностей. Кто знает, вдруг они и в самом деле появлялись, раз процедура была столь широко распространена. Никто же сейчас не проверял.

Похоже однако, что не все обнаруженные черепа были деформированы искусственно. После изуверской процедуры «выдавливания мозгов» сохранялся шов, который соединяет кости черепа, - сагиттальный по-научному. Он есть у всех людей. А на некоторых удлиненных черепах этого шва нет. Что наталкивает на мысль: может быть, они - эти черепа - сами по себе имели необычную форму, которую как раз и пытались копировать обделенные ею.

Фото: youtube.com

Так вот: и на удлиненном черепе мумии нет сагиттального шва. Нет и ушей - только небольшие отверстия в голове примерно в тех же местах, где у нормальных людей находятся ушные раковины.

Словом, в силу имеющихся внешних отличий назвать существо человеком язык не поворачивается. Человекоподобная мумия - такое определение дал ей профессор Коротков.

ПРОСТО МАРИЯ

Еще в Перу - в городе Куско, древней столице империи инков, мумии сделали рентген и провели компьютерную томографию. Благодаря чему обнаружились и скелет, и останки внутренних органов. Вполне человеческие с виду.

- Мы взяли образцы тканей, - рассказывает Константин Коротков, - часть привезли в Россию, часть забрали иностранные коллеги.

Радиоуглеродное датирование было проведено в США. Оно показало: мумии примерно 1800 лет.

В России к исследованиям подключились лаборатория пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний человека Санкт-Петербургского федерального медико-генетическго центра и отдел генетики Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь взялись за анализ ДНК.

Рентгенограммы и томограммы изучили в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете и в Медико-биологическом центре имени Березина.

Фото: youtube.com

Химический анализ провели в центре аналитической химии Санкт-Петербургского государственного университета.

- Приятно, что коллеги охотно пошли на сотрудничество, - подчеркивает профессор.

Генетический анализ показал: ДНК у мумии человеческая, пол женский. Как только это стало известно, существо получило имя Мария.

Из химического анализа следовало: и элементный состав тканей тела Марии соответствует человеческому. Но странность все же имеется: повышенное содержания хлорида кадмия в коже. Это вещество обладает сильным бактерицидным свойством. В природе не встречается. Его можно получить исключительно искусственным путем.

По мнению ученых, мумию натерли этим самым хлоридом кадмия. Выходит, те, кто погребал Марию почти 2 тысячи лет назад, были подкованы и химически, и медицински. По крайней мере знали про обеззараживающее свойство вещества и умели его получать.

Мумия вся была обсыпана какой-то белой пудрой и выглядела гипсовым изваянием. Ученые выяснили: пудра - это диатомит (кальцинированные останки сине-зеленых водорослей). Но очень мелкого помола.

В природе диатомит встречается в виде минерала. Чтобы смолоть его в пудру, нужна весьма развитая технология. Например, современные шаровые мельницы. А намололи диатомита огромное количество. Им, если верить человеку, нашедшему мумию, была усыпана вся пещера.

Из томограмм следовало, что ростом Мария была 168 сантиметров - чуть выше, чем женщины того времени и той местности в среднем. Пропорции тела - самые обыкновенные. Значит, мумия все-таки человеческая?

Продолжение в следующем номере «КП».