Ешь, молись, люби: 50-летняя Памела Андерсон призналась, что счастливо пережила климакс благодаря молодому бойфренду

6 Февр. 2018 2018-02-06T02:37:48+03:00

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Памела Андерсон впервые подтвердила свой роман с французским футболистом Адилем Рами. Ей – 50, ему – 32, но «cпасательница Малибу», не колеблясь, оставила свой дом и свою жизнь в Лос-Анджелесе и переехала к молодому возлюбленному на юг Франции. В интервью Daily Mail актриса откровенно рассказала о своих чувствах к спортсмену и призналась, что его любовь помогла ей благополучно пережить наступление менопаузы.

После переезда из Штатов во Францию жизнь Памелы кардинально изменилась. Актриса и ее бойфренд живут в уютном коттедже под Марселем – Адиль играет за марсельский клуб «Олимпико». Памела стала преданной болельщицей – хотя раньше совсем не любила футбол. Зато теперь она не пропускает ни одного матча своего парня. Актриса превратилась в примерную домохозяйку – она обожает готовить и сама делает закупки на местном рынке. Памела признается, что она в восторге от французской еды и качества продуктов.

Красавец Адиль называет Памелу роскошной женщиной и уверяет, что его совершенно не заботит 18-летняя разница в возрасте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое сыновей Памелы остались в США – 20-летний Дилан и 21-летний Брэндон поступили в университеты и живут своей жизнью. У Адиля тоже есть двое детей от прежних отношений с моделью, рекламирующей нижнее белье – его наследники живут с матерью. По словам Андерсон, футболист очень нежен с ней. И они совсем не ощущают разницу в возрасте.

- Адиль очень обо мне заботится, - рассказала Памела, - Мы ведем очень здоровую, по-настоящему чудесную жизнь без ссор и разногласий. У нас обоих есть собственные дети, Адиль очень хороший человек. Что до моего возраста, то женщина может оставаться сексуальной на любом этапе своей жизни. Адиль часто говорит мне в шутку: «Тебе наверное 30 а не 50? Ну-ка покажи мне свои водительские права, ведь это совершенно невозможно. Есть масса более молодых девчонок, как тебе удается так выглядеть?»

В Марселе Памела стала преданной футбольной болельщицей - папарацци то и дело снимают ее на трибунах стадиона во время матчей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Памела признается, что очень боялась наступления менопаузы. У ее матери был печальный опыт – климакс сильно изменил ее. Поэтому когда Памела почувствовала первые симптомы (она стала более раздражительной и ощутила на себе перепады настроения), то решила радикально поменять свою жизнь. Актриса сдала свой дом в аренду и перебралась во Францию к Адилю. И ничуть не жалеет о своем решении.

- Я не знала, вернусь ли домой. Я просто хотела начать новую жизнь, - говорит актриса.

Памела полна новых проектов. Недавно, например, приняла участие в шоу американского иллюзиониста и гипнотизера Ханса Клока.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе Памела полна идей и новых проектов. Она уже открыла вегетарианский ресторан на Лазурном берегу Франции, в Сан-Тропе (актриса – вегетарианка). И даже наладила выпуск веганского шампанского. Кроме того, звезда активно борется за права животных – Памела требует от мэров французских городов запретить гастроли цирков, показывающих трюки со зверями. А еще бывшая модель «Плейбоя» пишет книгу.

- Она называется «Спасение женщин от феминизма», - говорит Памела. - Многие женщины хотят того, чтобы мужчины всегда делали первые шаги. Мы не хотим быть жертвами, но и делать мужчин своими врагами тоже неправильно.

В свои 50 Памела смело вышла на сцену шоу в купальнике.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Адиль Рами – французский футболист марокканского происхождения, играет за клуб «Марсель» и за сборную Франции. Пара начала встречаться летом прошлого года, а уже этой весной Памела решила переехать к возлюбленному. Свой роскошный особняк в Малибу – с бассейном, огромной территорией, кинозалом и шикарно обставленной кухней – актриса решила сдавать. За право пожить в ее доме Памела запросила 70 тысяч долларов в месяц – если снимать его только на лето, и 40 тысяч долларов в месяц для длительной аренды. Стоимость особняка звезды составляет 1,8 млн. долларов.