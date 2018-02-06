2018-02-06T18:24:51+03:00
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Как Россия с Испанией в футбол играли: новая фотовыставка в Москве

"Россия - Испания: футбольные истории. Мяч как судьба". Выставка, посвященная матчами между сборными двух стран, откроется 7 февраля в Институте Сервантеса в Москве
Юлия СМИРНОВА
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EFE/Anatoly Maltsev. Ддружеский матч Россия - Испания в Санкт-Петербурге 14 ноября 2017 года.EFE/Anatoly Maltsev. Ддружеский матч Россия - Испания в Санкт-Петербурге 14 ноября 2017 года.
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В этом году в России пройдет чемпионат мира по футболу. И даже там, где обычно говорят о Сервантесе, Маркесе и Гойе, главными героями становятся спортсмены. В Институте Сервантеса в Москве в среду, 7 февраля, откроется фотовыставка «Россия - Испания: футбольные истории. Мяч как судьба».

Это двадцать уникальных кадров, сделанных фотографами испанского агентства EFE на футбольных матчах между сборными командами России и Испании. Среди них есть архивные фото 1960-х годов. Дипломатических отношений между нашими странами тогда вообще не было, они были прерваны в 1939 году после Гражданской войны в Испании, и восстановлены лишь после смерти Франко, в 1977 году. Но в футбол играли! Есть и свежие снимки - например, с дружеской встречи России и Испании, которая прошла в Санкт-Петербурге в конце 2017 года.

В общем, интересно и со спортивной, и с исторической точки зрения. Выставка организована агентством EFE, отделом туризма Посольства Испании в России, Институтом Сервантеса в Москве и РАНХиГС.

Откроет выставку не менее интересный круглый стол о футболе, России и Испании. Участвуют в нем российсие журналисты Василий Уткин и Сергей Бунтман, а также их испанский коллега, корреспондент агентства EFE Игнасио Ортега. Он же выступит с лекцией «О врагах и товарищах».

Выставка бесплатная, вход на открытие и круглый стол свободный.

Где: Институт Сервантеса в Москве (Новинский бульвар, 20А, ст. м. "Краснопресненская", "Баррикадная")

Когда: открытие в среду 7 февраля в 19:00. Затем выставка будет работать до 11 марта, с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Вход свободный.

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